РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17672 посетителя онлайн
Новости Всемирный экономический форум в Давосе
2 067 18

Война России против Украины стала стратегическим провалом для Кремля, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что полномасштабная война России против Украины стала стратегическим провалом для Кремля и привела к усилению НАТО и европейской безопасности.

Об этом он сказал во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, война имела для России противоположные ожидаемым последствия. В частности, она способствовала расширению НАТО, укреплению европейской идентичности Украины и росту оборонных бюджетов стран Европы. Стубб подчеркнул, что, несмотря на сомнения, европейские государства способны защитить себя.

Президент Финляндии также отметил, что за четыре года войны Россия захватила около 20% территории Украины военным путем, но фактическое продвижение составило лишь примерно 2%. В то же время РФ, по его оценке, понесла около одного миллиона потерь и существенно сократила свою сферу влияния.

Стубб обратил внимание на экономические проблемы России, в частности ожидаемую инфляцию на уровне около 30%, высокие процентные ставки, нулевой экономический рост и отсутствие резервов. По его мнению, ключевая проблема заключается не в способности России выиграть войну, а в ее нежелании ее завершать.

Отдельно президент Финляндии подчеркнул трансформацию Североатлантического альянса, который, по его словам, становится самым сильным со времен окончания холодной войны. После вступления Финляндии и Швеции граница НАТО фактически удвоилась, а Европа взяла на себя большую ответственность за собственную безопасность. Также он отметил стабильность трансатлантического взаимодействия с США, несмотря на периодические напряжения.

Автор: 

Стубб Александр (192) война в Украине (8121)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Війна в Україні стала стратегічним провалом для ЄС. Весь світ побачив, що більш сцикливого альянсу у світі не існує.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:32 Ответить
+4
Фінляндія знає, що робити з таким ворогом, щоб вижити, у неї відповідний досвід є) Тільки не розказує.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:34 Ответить
+3
Сашко Стубб - правильний пацик. Він ще зіграє свою роль у розпаді РФ
показать весь комментарий
21.01.2026 13:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАТО непогано бодрить Трамп - шоб озброювались
показать весь комментарий
21.01.2026 13:28 Ответить
Війну-то ще і близько не закінчено. Тільки після припинення бойових дій можна робити обережні висновки, де там у кого стратегічна поразка.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:28 Ответить
показать весь комментарий
З язика зняв. Обісране, памперси висять до землі замість соски *** так сьогодні виглядає НАТО
показать весь комментарий
21.01.2026 13:43 Ответить
У ЄС все добре. Територія України стала для них буфером від орди, отримали приток білого населення.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:44 Ответить
У ЄС все погано. Трамп їх почав розколювати і зробить це дуже швидко. А приток білого населення який втік від війни буде воювати вже за ЄС .
показать весь комментарий
21.01.2026 15:02 Ответить
Це вам хто сказав "що в ЄС погано"?) Менше читайте блогерів, особливо в касапському тєлєграмі
показать весь комментарий
21.01.2026 15:23 Ответить
У мене тєлєга навіть ніколи не завантажувалась.
Бачу це ви знаток кацапських блогерів, якщо надаєте такі поради. Як взагалі можна щось радити людині, яку ви ніколи не бачили і навіть не здогадуєтесь що я читаю чи не читаю.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:45 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Не нагнітайте! Україна жива і буде жити!
показать весь комментарий
21.01.2026 13:42 Ответить
Тільки русня про це не здогадується, продовжуючи вперто дохнути на не до кінця окупованому Донбасі, не знаючи, що Михайло Иляш вже констатував "достіжєніє всєх цєлєй сво".
показать весь комментарий
21.01.2026 13:47 Ответить
Війна ще не закінчилась на превеликий жаль. Тому стратегічний чи ні можна бути судити тільки після закінчення.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:29 Ответить
Яке посилення НАТО, яка європейська безпека
показать весь комментарий
21.01.2026 16:53 Ответить
 
 