Война России против Украины стала стратегическим провалом для Кремля, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что полномасштабная война России против Украины стала стратегическим провалом для Кремля и привела к усилению НАТО и европейской безопасности.
Об этом он сказал во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, война имела для России противоположные ожидаемым последствия. В частности, она способствовала расширению НАТО, укреплению европейской идентичности Украины и росту оборонных бюджетов стран Европы. Стубб подчеркнул, что, несмотря на сомнения, европейские государства способны защитить себя.
Президент Финляндии также отметил, что за четыре года войны Россия захватила около 20% территории Украины военным путем, но фактическое продвижение составило лишь примерно 2%. В то же время РФ, по его оценке, понесла около одного миллиона потерь и существенно сократила свою сферу влияния.
Стубб обратил внимание на экономические проблемы России, в частности ожидаемую инфляцию на уровне около 30%, высокие процентные ставки, нулевой экономический рост и отсутствие резервов. По его мнению, ключевая проблема заключается не в способности России выиграть войну, а в ее нежелании ее завершать.
Отдельно президент Финляндии подчеркнул трансформацию Североатлантического альянса, который, по его словам, становится самым сильным со времен окончания холодной войны. После вступления Финляндии и Швеции граница НАТО фактически удвоилась, а Европа взяла на себя большую ответственность за собственную безопасность. Также он отметил стабильность трансатлантического взаимодействия с США, несмотря на периодические напряжения.
