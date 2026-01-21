США - экономический двигатель планеты. Когда мы процветаем - процветает весь мир, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты являются экономическим двигателем планеты.

Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"США - это экономический двигатель планеты, и когда Америка процветает, весь мир процветает. Так было исторически: когда дела идут плохо, они идут плохо у всех нас", - отметил лидер США.

По словам Трампа, такие вопросы, как энергия, торговля, иммиграция и экономический рост, должны быть центральными для любого, кто хочет видеть сильный и объединенный Запад.

В то же время он отметил, что США хотят видеть Европу сильной.

