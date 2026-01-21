РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13027 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа Всемирный экономический форум в Давосе
2 685 19

Трамп на форуме в Давосе: Европа движется в неправильном направлении и разрушает себя

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе в очередной раз раскритиковал Европу, своего предшественника Джо Байдена и похвастался собственными достижениями на посту во время второго срока.

Об этом он сказал во время своего выступления 21 января, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявления Трампа о Европе

Трамп вышел на сцену под аплодисменты присутствующих и обратился к бизнес-лидерам, друзьям и "нескольким врагам". Свою речь он начал с перечисления достижений своей политики, среди которых упомянул сокращение миграции, инфляции и улучшение других экономических показателей.

Соединенные Штаты он назвал "экономическим двигателем" мира, а Европу — раскритиковал, заявив, что "больше не узнает" ее. По словам Трампа, проблема заключается в иммиграционной и экономической политике Европы.

"Я люблю Европу и хочу, чтобы в Европе все шло хорошо, но она движется не в том направлении. Европа разрушает себя. Мы хотим сильных союзников, а не тех, кто серьезно ослаблен. Мы хотим, чтобы Европа была сильной", - сказал он.

  • Он добавил, что за последнее десятилетие Европа стала проблемным континентом, некоторые места "просто не узнать".

"Мы можем спорить по этому поводу, но аргументов нет. Друзья возвращаются из разных мест — я не хочу никого обижать — и говорят: "Я его не узнаю". И это не в положительном смысле, а в очень негативном", - отметил президент США.

По его мнению, причина заключается в постоянно растущих государственных расходах, неконтролируемой массовой миграции и бесконечном иностранном импорте.

О США

"Через 12 месяцев после возвращения в Белый дом экономика США переживает бум. Экономический рост стремительно растет, производительность растет, инвестиции стремительно растут, доходы растут. Инфляция побеждена", - говорит политик.

Автор: 

Европа (2365) США (29279) Трамп Дональд (8031)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Дідо !!! Приймай таблетки!! І кінчай ганьбитися!!
показать весь комментарий
21.01.2026 16:13 Ответить
+8
Ломає світовий порядок та демократію через коліно і руйнує все, до чого торкнеться, окрім свого гаманця. Це якийсь диявол, а не людина.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:22 Ответить
+5
Демократична Європа викликає в іржавого ненависть , в той час як тиранія - захоплення . Тому і така любов у нього до ***** .
Пора визнати що у штатах до влади дорвався натуральний фашист .. І оточитв себе такою ж фашнею , Маск наприклад , та ін .
показать весь комментарий
21.01.2026 16:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
" Трамп на форумі в Давосі: Європа рухається в неправильному напрямку " -- сказав "вєлікій павєлітєль" правильних напрямків.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:21 Ответить
На мені місія розвернути Європу в іншу сторону - Трамп
показать весь комментарий
21.01.2026 16:14 Ответить
Трамп також заявив про появу нової американської зброї, якої раніше ніхто не бачив, здатної знищувати "усе" одним ударом
На нових фізичних принципах, мабуть.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:14 Ответить
Сексбомба)
показать весь комментарий
21.01.2026 16:19 Ответить
Без мульфільму якось непереконливо ...
показать весь комментарий
21.01.2026 17:07 Ответить
Кожна країна Європи буде мати ядерну зброю.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:15 Ответить
Єдине правильне речення в заголовку)Європа не рухається,а сцить.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:18 Ответить
показать весь комментарий
Можливо, Європу вже не врятувати.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:30 Ответить
А що, про Європу він все правильно сказав
показать весь комментарий
21.01.2026 16:33 Ответить
нужно на его дела смотреть, а не на то что он говорит. Казалось бы за год правления должно дойти но нет
показать весь комментарий
21.01.2026 16:40 Ответить
показать весь комментарий
по факту. Пытается дать пенделей европе чтобы та расчехлилась а старые куколды еще и возмущаютс не понимая что это для их же блага
показать весь комментарий
21.01.2026 16:39 Ответить
Це невиліковане. Манія величі.Натяк на імпорт з Китаю,хоче зламати щоб купували в США.Сам себе не похвалиш,не похвалять.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:46 Ответить
То,что Европа идёт не в правильном Направление последние 20лет лет ,чистая правда.Да и Америка тоже!😉
показать весь комментарий
21.01.2026 17:06 Ответить
Ну чисто ********** істерія
показать весь комментарий
21.01.2026 22:12 Ответить
 
 