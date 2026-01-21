Трамп на форуме в Давосе: Европа движется в неправильном направлении и разрушает себя
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе в очередной раз раскритиковал Европу, своего предшественника Джо Байдена и похвастался собственными достижениями на посту во время второго срока.
Об этом он сказал во время своего выступления 21 января, информирует Цензор.НЕТ.
Заявления Трампа о Европе
Трамп вышел на сцену под аплодисменты присутствующих и обратился к бизнес-лидерам, друзьям и "нескольким врагам". Свою речь он начал с перечисления достижений своей политики, среди которых упомянул сокращение миграции, инфляции и улучшение других экономических показателей.
Соединенные Штаты он назвал "экономическим двигателем" мира, а Европу — раскритиковал, заявив, что "больше не узнает" ее. По словам Трампа, проблема заключается в иммиграционной и экономической политике Европы.
"Я люблю Европу и хочу, чтобы в Европе все шло хорошо, но она движется не в том направлении. Европа разрушает себя. Мы хотим сильных союзников, а не тех, кто серьезно ослаблен. Мы хотим, чтобы Европа была сильной", - сказал он.
- Он добавил, что за последнее десятилетие Европа стала проблемным континентом, некоторые места "просто не узнать".
"Мы можем спорить по этому поводу, но аргументов нет. Друзья возвращаются из разных мест — я не хочу никого обижать — и говорят: "Я его не узнаю". И это не в положительном смысле, а в очень негативном", - отметил президент США.
По его мнению, причина заключается в постоянно растущих государственных расходах, неконтролируемой массовой миграции и бесконечном иностранном импорте.
О США
"Через 12 месяцев после возвращения в Белый дом экономика США переживает бум. Экономический рост стремительно растет, производительность растет, инвестиции стремительно растут, доходы растут. Инфляция побеждена", - говорит политик.
На нових фізичних принципах, мабуть.
Пора визнати що у штатах до влади дорвався натуральний фашист .. І оточитв себе такою ж фашнею , Маск наприклад , та ін .