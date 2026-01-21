Трамп на форуме в Давосе: Европа движется в неправильном направлении и разрушает себя

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе в очередной раз раскритиковал Европу, своего предшественника Джо Байдена и похвастался собственными достижениями на посту во время второго срока.

Об этом он сказал во время своего выступления 21 января.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявления Трампа о Европе

Трамп вышел на сцену под аплодисменты присутствующих и обратился к бизнес-лидерам, друзьям и "нескольким врагам". Свою речь он начал с перечисления достижений своей политики, среди которых упомянул сокращение миграции, инфляции и улучшение других экономических показателей.

Соединенные Штаты он назвал "экономическим двигателем" мира, а Европу — раскритиковал, заявив, что "больше не узнает" ее. По словам Трампа, проблема заключается в иммиграционной и экономической политике Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США — экономический двигатель планеты. Когда мы процветаем — процветает весь мир, — Трамп

"Я люблю Европу и хочу, чтобы в Европе все шло хорошо, но она движется не в том направлении. Европа разрушает себя. Мы хотим сильных союзников, а не тех, кто серьезно ослаблен. Мы хотим, чтобы Европа была сильной", - сказал он.

Он добавил, что за последнее десятилетие Европа стала проблемным континентом, некоторые места "просто не узнать".

"Мы можем спорить по этому поводу, но аргументов нет. Друзья возвращаются из разных мест — я не хочу никого обижать — и говорят: "Я его не узнаю". И это не в положительном смысле, а в очень негативном", - отметил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан согласился присоединиться к "Совету мира" Трампа

По его мнению, причина заключается в постоянно растущих государственных расходах, неконтролируемой массовой миграции и бесконечном иностранном импорте.

О США

"Через 12 месяцев после возвращения в Белый дом экономика США переживает бум. Экономический рост стремительно растет, производительность растет, инвестиции стремительно растут, доходы растут. Инфляция побеждена", - говорит политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа может согласиться на передачу Гренландии Штатам, чтобы успокоить Белый дом, - Bloomberg