Трамп оголосив про скорочення торгового дефіциту США на 77%
Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі, Дональд Трамп зробив низку гучних заяв щодо успіхів своєї економічної політики, зосередившись на реформуванні глобальної торгівлі та енергетичному домінуванні США.
Він заявив безпрецедентне скорочення торгового дефіциту США. За словами Трампа, протягом року йому вдалося зменшити щомісячний дефіцит на 77%.
Про це він сказав, виступаючи на форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Усі вважали це неможливим, особливо без провокування інфляції. Ми довели протилежне", - наголосив він.
Трамп підкреслив, що США успішно переглянули відносини з ключовими гравцями ринку. Наразі країна уклала "історичні" угоди, які охоплюють 40% усього торгового обороту Штатів.
Ключові напрямки співпраці:
-
Партнери: Країни Європи, Японія та Південна Корея.
-
Пріоритет: Сектор нафти та газу.
-
Промисловість: Масштабне відродження металургійної галузі — за словами політика, нові заводи наразі будуються по всій країні.
На думку Трампа, економічне зростання США стало локомотивом для всієї світової економіки. Він зазначив, що нові торговельні домовленості призвели до зростання добробуту та справжнього буму на фондових ринках не лише в Америці, а й у країнах-партнерах.
Заяви Трампа у Давосі
- Президент США Дональд Трамп на Всесвітньому економічному форумі в Давосі вкотре розкритикував Європу, свого попередника Джо Байдена та похвалився власними досягненнями на посаді за другої каденції.
- Також він анонсував зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
- Президент США заявив, що лише США можуть забезпечити безпеку Гренландії.
Справа в тому, що Трамп, як тупий маніпулятор, бере не середню цифру торгового дефіциту за рік, а порівнює його значення за жовтень з цифрами початку 2025 року, коли суб'єкти економіки США в очікуванні підвищення мит закуповували запаси товарів, спровоковані заявами самого Трампа про введення нових підвищених мит. Це настільки очевидно, що невідомо, на яких ідіотів розрахована ця маячня Трампа.
А от Трамп якраз робить те, що зрозуміло будь-якому пересічному реднеку: з висоти свого статусу, використовуючи особисту харизму впевнено проголошує те, що хоче почути і він, і реднеки.
