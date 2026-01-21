Трамп оголосив про скорочення торгового дефіциту США на 77%

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі, Дональд Трамп зробив низку гучних заяв щодо успіхів своєї економічної політики, зосередившись на реформуванні глобальної торгівлі та енергетичному домінуванні США.

Він заявив безпрецедентне скорочення торгового дефіциту США. За словами Трампа, протягом року йому вдалося зменшити щомісячний дефіцит на 77%.

"Усі вважали це неможливим, особливо без провокування інфляції. Ми довели протилежне", - наголосив він.

Трамп підкреслив, що США успішно переглянули відносини з ключовими гравцями ринку. Наразі країна уклала "історичні" угоди, які охоплюють 40% усього торгового обороту Штатів.

Ключові напрямки співпраці:

  • Партнери: Країни Європи, Японія та Південна Корея.

  • Пріоритет: Сектор нафти та газу.

  • Промисловість: Масштабне відродження металургійної галузі — за словами політика, нові заводи наразі будуються по всій країні.

На думку Трампа, економічне зростання США стало локомотивом для всієї світової економіки. Він зазначив, що нові торговельні домовленості призвели до зростання добробуту та справжнього буму на фондових ринках не лише в Америці, а й у країнах-партнерах.

Ми плюсах - Трамп
21.01.2026 16:28 Відповісти
Цікаво, що про це думають фахові економісти?
21.01.2026 16:35 Відповісти
21.01.2026 16:48 Відповісти
Заява Трампа спирається на реальну цифру зі звіту Мінторгу, але вона відображає короткостроковий шок у ланцюжках поставок, а не фундаментальну зміну структури економіки США. Більшість аналітиків називають це «оптичною ілюзією», яка може зникнути, як тільки бізнес розпочне цикл поповнення запасів у 2026 році.
Справа в тому, що Трамп, як тупий маніпулятор, бере не середню цифру торгового дефіциту за рік, а порівнює його значення за жовтень з цифрами початку 2025 року, коли суб'єкти економіки США в очікуванні підвищення мит закуповували запаси товарів, спровоковані заявами самого Трампа про введення нових підвищених мит. Це настільки очевидно, що невідомо, на яких ідіотів розрахована ця маячня Трампа.
21.01.2026 17:06 Відповісти
Знаєте, це не дуже очевидно пересічному, бо треба мати якісь базові поняття економічних механізмів.
А от Трамп якраз робить те, що зрозуміло будь-якому пересічному реднеку: з висоти свого статусу, використовуючи особисту харизму впевнено проголошує те, що хоче почути і він, і реднеки.
21.01.2026 16:56 Відповісти
Тобто торговий дефіцит скоротився не тому, що США стали сильно більше експортувати, а тому, що через мита Трампа імпорт упав?
21.01.2026 16:36 Відповісти
Під загрозою мит імпорт, навпаки, різко зріс, а коли товари вже були закуплені імпорт різко впав, чим і маніпулює Трамп, нахабно дурячи своїх малограмотних співвітчизників. Для спеціалістів все очевидно.
21.01.2026 17:10 Відповісти
.
21.01.2026 16:38 Відповісти
Аха, а еще ты привлек 18 трлн. инвестиций ( на деле около 200 лярдов)
21.01.2026 16:39 Відповісти
А ще трамп літав на Сонце....але хто ж перевірить??
21.01.2026 16:39 Відповісти
Вiн лiтав вночi. Нiхто не бачив 😁
21.01.2026 16:49 Відповісти
А американці про це знають? Чи це від радості в сша ціни ростуть а на вулицях поліцаї в масках людей розстрілюють?
21.01.2026 16:43 Відповісти
Ну твк шо тепер...всім обісраимся?
21.01.2026 16:45 Відповісти
Не 2000%? Незачёт 🤣🤣🤣
21.01.2026 16:48 Відповісти
Бреше. Національний борг США за рік Трампа виріс на 8 трильйонів. Цей покидьок хоче планету жебраків яка має "задовольняти" всі хотєлки США.
21.01.2026 16:58 Відповісти
Щось дєдушка сьогодні не в ударі. Міг з таким самим результатом оголосити і про 126%.
21.01.2026 17:10 Відповісти
відмовтися взагалі від імпорту і буде 100%. От тоді піндоси заживуть. Без французських та італьянских вин, сирів. Без авто із ФРН. Головне імпорт горілки з оркостану не скорочувати. Кажуть, що трамбон не п'є, але то таке
21.01.2026 17:13 Відповісти
він помилився, не на 77 , а на 777%
21.01.2026 17:34 Відповісти
Царі взагалі не повинні займатися економікою.
Читайте Біблію
21.01.2026 17:44 Відповісти
 
 