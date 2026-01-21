Трамп объявил о сокращении торгового дефицита США на 77%

Выступая на Всемирном экономическом форуме, Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений об успехах своей экономической политики, сосредоточившись на реформировании глобальной торговли и энергетическом доминировании США.

Он заявил о беспрецедентном сокращении торгового дефицита США. По словам Трампа, в течение года ему удалось уменьшить ежемесячный дефицит на 77%.

"Все считали это невозможным, особенно без провоцирования инфляции. Мы доказали обратное", - подчеркнул он.

Трамп подчеркнул, что США успешно пересмотрели отношения с ключевыми игроками рынка. Сейчас страна заключила "исторические" соглашения, которые охватывают 40% всего торгового оборота Штатов.

Ключевые направления сотрудничества:

  • Партнеры: страны Европы, Япония и Южная Корея.

  • Приоритет: Сектор нефти и газа.

  • Промышленность: Масштабное возрождение металлургической отрасли — по словам политика, новые заводы сейчас строятся по всей стране.

По мнению Трампа, экономический рост США стал локомотивом для всей мировой экономики. Он отметил, что новые торговые соглашения привели к росту благосостояния и настоящему буму на фондовых рынках не только в Америке, но и в странах-партнерах.

Цікаво, що про це думають фахові економісти?
21.01.2026 16:35 Ответить
21.01.2026 16:38 Ответить
+3
Тобто торговий дефіцит скоротився не тому, що США стали сильно більше експортувати, а тому, що через мита Трампа імпорт упав?
21.01.2026 16:36 Ответить
Ми плюсах - Трамп
21.01.2026 16:28 Ответить
21.01.2026 16:48 Ответить
Заява Трампа спирається на реальну цифру зі звіту Мінторгу, але вона відображає короткостроковий шок у ланцюжках поставок, а не фундаментальну зміну структури економіки США. Більшість аналітиків називають це «оптичною ілюзією», яка може зникнути, як тільки бізнес розпочне цикл поповнення запасів у 2026 році.
Справа в тому, що Трамп, як тупий маніпулятор, бере не середню цифру торгового дефіциту за рік, а порівнює його значення за жовтень з цифрами початку 2025 року, коли суб'єкти економіки США в очікуванні підвищення мит закуповували запаси товарів, спровоковані заявами самого Трампа про введення нових підвищених мит. Це настільки очевидно, що невідомо, на яких ідіотів розрахована ця маячня Трампа.
21.01.2026 17:06 Ответить
Знаєте, це не дуже очевидно пересічному, бо треба мати якісь базові поняття економічних механізмів.
А от Трамп якраз робить те, що зрозуміло будь-якому пересічному реднеку: з висоти свого статусу, використовуючи особисту харизму впевнено проголошує те, що хоче почути і він, і реднеки.
21.01.2026 16:56 Ответить
Під загрозою мит імпорт, навпаки, різко зріс, а коли товари вже були закуплені імпорт різко впав, чим і маніпулює Трамп, нахабно дурячи своїх малограмотних співвітчизників. Для спеціалістів все очевидно.
21.01.2026 17:10 Ответить
21.01.2026 16:38 Ответить
Аха, а еще ты привлек 18 трлн. инвестиций ( на деле около 200 лярдов)
21.01.2026 16:39 Ответить
А ще трамп літав на Сонце....але хто ж перевірить??
21.01.2026 16:39 Ответить
Вiн лiтав вночi. Нiхто не бачив 😁
21.01.2026 16:49 Ответить
А американці про це знають? Чи це від радості в сша ціни ростуть а на вулицях поліцаї в масках людей розстрілюють?
21.01.2026 16:43 Ответить
Ну твк шо тепер...всім обісраимся?
21.01.2026 16:45 Ответить
Не 2000%? Незачёт 🤣🤣🤣
21.01.2026 16:48 Ответить
Бреше. Національний борг США за рік Трампа виріс на 8 трильйонів. Цей покидьок хоче планету жебраків яка має "задовольняти" всі хотєлки США.
21.01.2026 16:58 Ответить
Щось дєдушка сьогодні не в ударі. Міг з таким самим результатом оголосити і про 126%.
21.01.2026 17:10 Ответить
відмовтися взагалі від імпорту і буде 100%. От тоді піндоси заживуть. Без французських та італьянских вин, сирів. Без авто із ФРН. Головне імпорт горілки з оркостану не скорочувати. Кажуть, що трамбон не п'є, але то таке
21.01.2026 17:13 Ответить
він помилився, не на 77 , а на 777%
21.01.2026 17:34 Ответить
Царі взагалі не повинні займатися економікою.
Читайте Біблію
21.01.2026 17:44 Ответить
 
 