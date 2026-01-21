Трамп объявил о сокращении торгового дефицита США на 77%
Выступая на Всемирном экономическом форуме, Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений об успехах своей экономической политики, сосредоточившись на реформировании глобальной торговли и энергетическом доминировании США.
Он заявил о беспрецедентном сокращении торгового дефицита США. По словам Трампа, в течение года ему удалось уменьшить ежемесячный дефицит на 77%.
Об этом он сказал, выступая на форуме в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.
"Все считали это невозможным, особенно без провоцирования инфляции. Мы доказали обратное", - подчеркнул он.
Трамп подчеркнул, что США успешно пересмотрели отношения с ключевыми игроками рынка. Сейчас страна заключила "исторические" соглашения, которые охватывают 40% всего торгового оборота Штатов.
Ключевые направления сотрудничества:
Партнеры: страны Европы, Япония и Южная Корея.
Приоритет: Сектор нефти и газа.
Промышленность: Масштабное возрождение металлургической отрасли — по словам политика, новые заводы сейчас строятся по всей стране.
По мнению Трампа, экономический рост США стал локомотивом для всей мировой экономики. Он отметил, что новые торговые соглашения привели к росту благосостояния и настоящему буму на фондовых рынках не только в Америке, но и в странах-партнерах.
Заявления Трампа в Давосе
- Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе в очередной раз раскритиковал Европу, своего предшественника Джо Байдена и похвастался собственными достижениями на посту во время второго срока.
- Также он анонсировал встречу с президентом Владимиром Зеленским.
- Президент США заявил, что только США могут обеспечить безопасность Гренландии.
Справа в тому, що Трамп, як тупий маніпулятор, бере не середню цифру торгового дефіциту за рік, а порівнює його значення за жовтень з цифрами початку 2025 року, коли суб'єкти економіки США в очікуванні підвищення мит закуповували запаси товарів, спровоковані заявами самого Трампа про введення нових підвищених мит. Це настільки очевидно, що невідомо, на яких ідіотів розрахована ця маячня Трампа.
А от Трамп якраз робить те, що зрозуміло будь-якому пересічному реднеку: з висоти свого статусу, використовуючи особисту харизму впевнено проголошує те, що хоче почути і він, і реднеки.
