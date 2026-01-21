Трамп объявил о сокращении торгового дефицита США на 77%

Выступая на Всемирном экономическом форуме, Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений об успехах своей экономической политики, сосредоточившись на реформировании глобальной торговли и энергетическом доминировании США.

Он заявил о беспрецедентном сокращении торгового дефицита США. По словам Трампа, в течение года ему удалось уменьшить ежемесячный дефицит на 77%.

Об этом он сказал, выступая на форуме в Давосе.

"Все считали это невозможным, особенно без провоцирования инфляции. Мы доказали обратное", - подчеркнул он.

Трамп подчеркнул, что США успешно пересмотрели отношения с ключевыми игроками рынка. Сейчас страна заключила "исторические" соглашения, которые охватывают 40% всего торгового оборота Штатов.

Ключевые направления сотрудничества:

Партнеры: страны Европы, Япония и Южная Корея.

Приоритет: Сектор нефти и газа.

Промышленность: Масштабное возрождение металлургической отрасли — по словам политика, новые заводы сейчас строятся по всей стране.

По мнению Трампа, экономический рост США стал локомотивом для всей мировой экономики. Он отметил, что новые торговые соглашения привели к росту благосостояния и настоящему буму на фондовых рынках не только в Америке, но и в странах-партнерах.

