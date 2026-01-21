Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
1 102 15

Только США могут обеспечить безопасность Гренландии, - Трамп

Трамп сделал заявление о Гренландии в Давосе:: что известно?

Дональд Трамп считает, что только США могут обеспечить безопасность Гренландии.

Об этом он сказал, выступая на форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"У меня огромное уважение к жителям Гренландии и жителям Дании. Я их очень уважаю. Но все союзники НАТО обязаны защищать свою территорию. Факт в том, что ни одно государство или группа государств не находится в положении, чтобы обеспечить безопасность Гренландии. Только США могут это сделать.

Мы большое государство, значительно большее, чем люди себе представляют. Думаю, они поняли это после того, что произошло в Венесуэле", - сказал лидер США.

По словам Трампа, во время Второй мировой войны Дания подчинилась нацистской Германии после нескольких часов борьбы. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кризис вокруг Гренландии осложняет ситуацию в НАТО, но главный противник - Россия, - министр обороны Норвегии Сандвик

"Они не смогли защитить Гренландию. США чувствовали обязательство помочь Европе. Мы отправили своих военных для того, чтобы защитить территорию Гренландии. И мы это сделали. ... Мы разместили базы в Гренландии ради Дании. Мы боролись за то, чтобы сохранить эту страну", - подчеркнул он.

Трамп назвал Гренландию прекрасной территорией. 

"Мы делали это не только ради Европы, но и ради всей западной цивилизации. Соответственно, мы бы хотели снова это делать, для нас это важно. После Второй мировой войны мы вернули Гренландию Дании. И это было глупым решением", - добавил президент США.

Трамп заявил, что хочет еще раз обсудить вопрос об покупке Гренландии.

Читайте также: Пентагон не планирует военную операцию США в отношении Гренландии, - NYT

Дональд Трамп заявил, что США могли бы получать все, что пожелают, силовыми методами.

По его словам, если бы он отдал такой приказ, Америка была бы непобедимой, но он не хочет применять силу.

"Все, о чем мы просим, ​​– это место под названием Гренландия", – заявил президент США.

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте: Война в Украине остается главным вопросом для НАТО, - Рютте

Толька раіся можит защітіть Дамбурас!
21.01.2026 16:16 Ответить
Після Другої світової війни ми повернули Гренландію Данії. І це було дурним рішенням"

Ідіот Хрущьов атдал хахлам наш Крим!
21.01.2026 16:17 Ответить
Віддайте мені Гренландію і я зроблю з неї лялечку- Трамп
21.01.2026 16:18 Ответить
Сша можуть там лише ядрьоні бімби губити 😆

https://en.wikipedia.org/wiki/1968*****************-52_crash
21.01.2026 16:18 Ответить
Взагалі-то, Гренландії ніхто не загрожував, доки у білому божевільному будинку не зʼявився свій Наполеон.
21.01.2026 16:20 Ответить
Шоб ты сдох от своей жадности и поскорее.
21.01.2026 16:21 Ответить
Просто йди *****.
21.01.2026 16:21 Ответить
"грєнландія" перекладається як "зелена країна"
тепер вже дві зелені країни потерпають !
і це я ще про зєландію не згадав
21.01.2026 16:25 Ответить
Про зелену гренландію краще роскажи тим хто дуже любить лякати глобальним потеплінням..саме чому вона отримала назву зелена
21.01.2026 21:58 Ответить
Виродок. Це ти і твої друзі лизоблюди-диктатори яких ти записав в свою коаліцію збираєтесь захистити Гренландію? Від кого? Від самих себе? Хто крім Тромба, *****, Бульбофюрера погрожував Європі і Гренландії?
21.01.2026 16:28 Ответить
Чому не можна колективно використовувати Гренландію і США,і Європі як бар'єр для захисту Америки і Європи.Тільки США здатні забезпечити і т.д.,а скоріше Трамп рветься до копалин острова під прикриттям безпеки.Рудий жук дуже хитрий.
21.01.2026 16:42 Ответить
ніхєра ти не можеш. Навіть путіна засцяв
21.01.2026 16:46 Ответить
Тільки білі ведмеді можуть захистити тюленів....і пінгвінів!! Тільки не можуть вилікувати дов....ів!!
21.01.2026 16:54 Ответить
Безпека планети для тупого як *********** валянок ізоляціоніста Трампа не має жодного значення. Це літій. Трамп банальний грабіжник і шантажист Європи. Цікаво хто буде добувати той літій в Гренландії в радіоактивних покладах урану? Американці чи місцеві інуїти котрі не починають розробку родовищ які призведуть до повного радіоактивного забруднення Гренландії і перетворення її на радіоактивну клоаку?
21.01.2026 17:04 Ответить
Як в будапештському меморандумі?
21.01.2026 17:55 Ответить
 
 