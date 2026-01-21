Война в Украине остается главным вопросом для НАТО, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что война России против Украины остается основным вызовом для Альянса, несмотря на внимание к другим международным вопросам.

Об этом он сообщил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

По словам генсека НАТО, риск заключается в том, что международные лидеры могут чрезмерно сосредоточиться на ситуации вокруг Гренландии, тогда как ключевой проблемой остается именно Украина.

"Главная проблема - это не Гренландия. Сейчас главная проблема - это Украина", - подчеркнул Рютте.

Он также отметил, что обеспокоен возможностью упустить момент для усиления поддержки Украины из-за переключения внимания на другие темы.

Рютте привел данные о потерях российской армии, отметив, что в декабре РФ теряла около тысячи военных в день убитыми - более 30 тысяч за месяц. Для сравнения, по его словам, советские войска в Афганистане потеряли около 20 тысяч человек за десять лет.

Несмотря на такие потери, Россия продолжает и усиливает наступательные действия. Поэтому, подчеркнул генсек НАТО, даже финансовая помощь ЕС или признаки продвижения мирного процесса не должны стать поводом для уменьшения поддержки Украины.

"Они нуждаются в нашей поддержке сейчас, завтра и послезавтра", - добавил Рютте.

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Топ комментарии
+3
Хуцпа!
Головним для Європи лишається підкорення Трампу.
показать весь комментарий
21.01.2026 12:53 Ответить
+2
НАТОвцям весело...
показать весь комментарий
21.01.2026 12:57 Ответить
+2
А що їм сумувати. Життя вдалося у
Давосі.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:00 Ответить
Хуцпа!
Головним для Європи лишається підкорення Трампу.
показать весь комментарий
21.01.2026 12:53 Ответить
НАТОвцям весело...
показать весь комментарий
21.01.2026 12:57 Ответить
А що їм сумувати. Життя вдалося у
Давосі.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:00 Ответить
Особисто я вже не вірю нікому. Війна в Україні так і залишиться горем України. Ми через свій вибір у 2019 році втратили все. Спочатку цей вибір спровокував повномасшабне вторгнення 24.02.2022 року, а потім підтримку всього цивілізованого світу, коли президентом був Байден. Замість того, щоб використати цей момент для України, Боневтік Позорно-Брехливий використав цей момент виключно для себе і своєї хуцпи. Мало того, що здав південь, не ввів воєний стан і не дав наказу армії зайняти свої позиції та призвати оперативний резерв, то він ще й майже всі війська відвів від Києва на схід, скоротив армію і всі гроші з оборони забрав на "велике крадівництво". Сьогодні економіка ворога переведена на військовий стан, а наша ні, вона переведена під злодюг міндічів і коли на початку нам США давали все, від літаків і ракет до сотні мільярдів доларів США, то сьогодні дають мізер, а свого немає. Ще раз роблю висновок, такий стан - наслідки виборів 2019 року.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:03 Ответить
Тільки власна ядерна зброя врятує Україну.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:03 Ответить
Про яку ядерну зброю може йти мова, коли при Боневтіку Позорно-Брехливому не можуть зробити просту міну і наштамбували сотні тисяч браку.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:06 Ответить
Тоді Україна загине. Кінець.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:11 Ответить
така ймовірність є , він нас суверенітет завши вислизав за останні 500 років , причини ті самі що і зара
показать весь комментарий
21.01.2026 13:23 Ответить
срати на ваше гівно-нато з Лаврської дзвіниці
показать весь комментарий
21.01.2026 13:10 Ответить
ага, полігон так полігон
показать весь комментарий
21.01.2026 13:10 Ответить
Ага і головне питання, чим витримає Україна, бо якщо ні, то НАТО писець
показать весь комментарий
21.01.2026 16:56 Ответить
 
 