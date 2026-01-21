Война в Украине остается главным вопросом для НАТО, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что война России против Украины остается основным вызовом для Альянса, несмотря на внимание к другим международным вопросам.
Об этом он сообщил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.
По словам генсека НАТО, риск заключается в том, что международные лидеры могут чрезмерно сосредоточиться на ситуации вокруг Гренландии, тогда как ключевой проблемой остается именно Украина.
"Главная проблема - это не Гренландия. Сейчас главная проблема - это Украина", - подчеркнул Рютте.
Он также отметил, что обеспокоен возможностью упустить момент для усиления поддержки Украины из-за переключения внимания на другие темы.
Рютте привел данные о потерях российской армии, отметив, что в декабре РФ теряла около тысячи военных в день убитыми - более 30 тысяч за месяц. Для сравнения, по его словам, советские войска в Афганистане потеряли около 20 тысяч человек за десять лет.
Несмотря на такие потери, Россия продолжает и усиливает наступательные действия. Поэтому, подчеркнул генсек НАТО, даже финансовая помощь ЕС или признаки продвижения мирного процесса не должны стать поводом для уменьшения поддержки Украины.
"Они нуждаются в нашей поддержке сейчас, завтра и послезавтра", - добавил Рютте.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
