Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что война России против Украины остается основным вызовом для Альянса, несмотря на внимание к другим международным вопросам.

Об этом он сообщил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

По словам генсека НАТО, риск заключается в том, что международные лидеры могут чрезмерно сосредоточиться на ситуации вокруг Гренландии, тогда как ключевой проблемой остается именно Украина.

"Главная проблема - это не Гренландия. Сейчас главная проблема - это Украина", - подчеркнул Рютте.

Он также отметил, что обеспокоен возможностью упустить момент для усиления поддержки Украины из-за переключения внимания на другие темы.

Рютте привел данные о потерях российской армии, отметив, что в декабре РФ теряла около тысячи военных в день убитыми - более 30 тысяч за месяц. Для сравнения, по его словам, советские войска в Афганистане потеряли около 20 тысяч человек за десять лет.

Несмотря на такие потери, Россия продолжает и усиливает наступательные действия. Поэтому, подчеркнул генсек НАТО, даже финансовая помощь ЕС или признаки продвижения мирного процесса не должны стать поводом для уменьшения поддержки Украины.

"Они нуждаются в нашей поддержке сейчас, завтра и послезавтра", - добавил Рютте.

Планы США на Гренландию

В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

