Напряженность вокруг Гренландии не отвлекает мир от войны РФ против Украины, - Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что напряженность вокруг Гренландии не означает снижение внимания международного сообщества к войне России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
Польский президент подчеркнул, что не опасается изменения восприятия войны в Украине как ключевого вопроса для Польши, восточного фланга НАТО и "всего свободного мира" на фоне давления США в отношении Гренландии.
"Мы по-прежнему чувствуем угрозу со стороны России; мы находимся в эпицентре гибридной войны", - заявил Навроцкий.
Он также выразил надежду, что мир постепенно приближается к миру в Украине.
Отдельно президент Польши отметил, что, несмотря на спор между США и Данией по поводу Гренландии, Североатлантический альянс остается стабильным, а Соединенные Штаты - важнейшим союзником Польши.
Навроцкий добавил, что надеется на дипломатическое урегулирование гренландского вопроса.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
