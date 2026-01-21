Напряженность вокруг Гренландии не отвлекает мир от войны РФ против Украины, - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что напряженность вокруг Гренландии не означает снижение внимания международного сообщества к войне России против Украины.

Польский президент подчеркнул, что не опасается изменения восприятия войны в Украине как ключевого вопроса для Польши, восточного фланга НАТО и "всего свободного мира" на фоне давления США в отношении Гренландии.

"Мы по-прежнему чувствуем угрозу со стороны России; мы находимся в эпицентре гибридной войны", - заявил Навроцкий.

Он также выразил надежду, что мир постепенно приближается к миру в Украине.

Отдельно президент Польши отметил, что, несмотря на спор между США и Данией по поводу Гренландии, Североатлантический альянс остается стабильным, а Соединенные Штаты - важнейшим союзником Польши.

Навроцкий добавил, что надеется на дипломатическое урегулирование гренландского вопроса.

Планы США на Гренландию

В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

