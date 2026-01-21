РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17672 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Трамп хочет видеть Гренландию в США
871 9

Напряженность вокруг Гренландии не отвлекает мир от войны РФ против Украины, - Навроцкий

новый президент Польши Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что напряженность вокруг Гренландии не означает снижение внимания международного сообщества к войне России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Польский президент подчеркнул, что не опасается изменения восприятия войны в Украине как ключевого вопроса для Польши, восточного фланга НАТО и "всего свободного мира" на фоне давления США в отношении Гренландии.

"Мы по-прежнему чувствуем угрозу со стороны России; мы находимся в эпицентре гибридной войны", - заявил Навроцкий.

Он также выразил надежду, что мир постепенно приближается к миру в Украине.

Отдельно президент Польши отметил, что, несмотря на спор между США и Данией по поводу Гренландии, Североатлантический альянс остается стабильным, а Соединенные Штаты - важнейшим союзником Польши.

Навроцкий добавил, что надеется на дипломатическое урегулирование гренландского вопроса.

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Автор: 

Гренландия (220) Навроцкий Кароль (140) война в Украине (8121)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звиздун казковий.
показать весь комментарий
21.01.2026 12:40 Ответить
Україна підписала безпекову угоду з Данією 23 лютого 2024 року у Львові, що передбачає довгострокову військову, фінансову (близько 1,8 млрд євро допомоги на 2024 рік) та політичну підтримку, включаючи постачання F-16, відбудову Миколаєва та підтримку реформ, і є частиною ширших безпекових гарантій G7-країн.
показать весь комментарий
21.01.2026 12:42 Ответить
Це той, хто вважає, що головна тема на сьогодні - це ексгумація могил на Волині.
показать весь комментарий
21.01.2026 12:42 Ответить
Не просто відволікає, а знімає війну в Україні взагалі з тем для розмови.
показать весь комментарий
21.01.2026 12:44 Ответить
Тепер навроцький бере дві пачки попкорну: з однією дивиться на Україну, з другою - на Гренландію.
показать весь комментарий
21.01.2026 12:52 Ответить
З іншого боку, навіщо всім трястися перед штатами. Ця пєрвая армія міра показала свою силу не лише в Афганістані. Як підуть перші трупи до сша то нарід там заскавучить. Тобто з ними можна і треба воювати якщо що.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:07 Ответить
срати на ту гренландію заманали вже
показать весь комментарий
21.01.2026 13:11 Ответить
Гренландії - Гренландіями, але що там з Волинню?

- навроцький
показать весь комментарий
21.01.2026 13:37 Ответить
Серйозно? Цей теж живе в своїй ілюзорній бульбашці?
показать весь комментарий
21.01.2026 14:10 Ответить
 
 