Напруженість довкола Гренландії не відволікає світ від війни РФ проти України, - Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що напруженість навколо Гренландії не означає зниження уваги міжнародної спільноти до війни Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням PAP.

Польський президент наголосив, що не побоюється зміни сприйняття війни в Україні як ключового питання для Польщі, східного флангу НАТО та "всього вільного світу" на тлі тиску США щодо Гренландії.

"Ми як і раніше відчуваємо загрозу з боку Росії; ми перебуваємо в епіцентрі гібридної війни", - заявив Навроцький.

Він також висловив сподівання, що світ поступово наближається до миру в Україні.

Окремо президент Польщі зазначив, що попри суперечку між США та Данією щодо Гренландії, Північноатлантичний альянс залишається стабільним, а Сполучені Штати - найважливішим союзником Польщі.

Навроцький додав, що сподівається на дипломатичне врегулювання гренландського питання.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

