Війна в Україні залишається головним питанням для НАТО, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що війна Росії проти України залишається основним викликом для Альянсу, попри увагу до інших міжнародних питань.

Про це він повідомив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

За словами генсека НАТО, ризик полягає в тому, що міжнародні лідери можуть надмірно зосередитися на ситуації довкола Гренландії, тоді як ключовою проблемою залишається саме Україна.

"Головна проблема - це не Гренландія. Зараз головна проблема - це Україна", - наголосив Рютте.

Він також зазначив, що стурбований можливістю втрати моменту для посилення підтримки України через переключення уваги на інші теми.

Рютте навів дані про втрати російської армії, зазначивши, що у грудні РФ втрачала близько тисячі військових на день убитими - понад 30 тисяч за місяць. Для порівняння, за його словами, радянські війська в Афганістані втратили близько 20 тисяч осіб за десять років.

Попри такі втрати, Росія продовжує та посилює наступальні дії. Тому, підкреслив генсек НАТО, навіть фінансова допомога ЄС або ознаки просування мирного процесу не мають стати приводом для зменшення підтримки України.

"Вони потребують нашої підтримки зараз, завтра і післязавтра", - додав Рютте.

Плани США на Гренландію

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Хуцпа!
Головним для Європи лишається підкорення Трампу.
21.01.2026 12:53 Відповісти
НАТОвцям весело...
21.01.2026 12:57 Відповісти
А що їм сумувати. Життя вдалося у
Давосі.
21.01.2026 13:00 Відповісти
Особисто я вже не вірю нікому. Війна в Україні так і залишиться горем України. Ми через свій вибір у 2019 році втратили все. Спочатку цей вибір спровокував повномасшабне вторгнення 24.02.2022 року, а потім підтримку всього цивілізованого світу, коли президентом був Байден. Замість того, щоб використати цей момент для України, Боневтік Позорно-Брехливий використав цей момент виключно для себе і своєї хуцпи. Мало того, що здав південь, не ввів воєний стан і не дав наказу армії зайняти свої позиції та призвати оперативний резерв, то він ще й майже всі війська відвів від Києва на схід, скоротив армію і всі гроші з оборони забрав на "велике крадівництво". Сьогодні економіка ворога переведена на військовий стан, а наша ні, вона переведена під злодюг міндічів і коли на початку нам США давали все, від літаків і ракет до сотні мільярдів доларів США, то сьогодні дають мізер, а свого немає. Ще раз роблю висновок, такий стан - наслідки виборів 2019 року.
21.01.2026 13:03 Відповісти
Тільки власна ядерна зброя врятує Україну.
21.01.2026 13:03 Відповісти
Про яку ядерну зброю може йти мова, коли при Боневтіку Позорно-Брехливому не можуть зробити просту міну і наштамбували сотні тисяч браку.
21.01.2026 13:06 Відповісти
Тоді Україна загине. Кінець.
21.01.2026 13:11 Відповісти
така ймовірність є , він нас суверенітет завши вислизав за останні 500 років , причини ті самі що і зара
21.01.2026 13:23 Відповісти
срати на ваше гівно-нато з Лаврської дзвіниці
21.01.2026 13:10 Відповісти
ага, полігон так полігон
21.01.2026 13:10 Відповісти
Ага і головне питання, чим витримає Україна, бо якщо ні, то НАТО писець
21.01.2026 16:56 Відповісти
 
 