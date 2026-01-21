Війна в Україні залишається головним питанням для НАТО, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що війна Росії проти України залишається основним викликом для Альянсу, попри увагу до інших міжнародних питань.

Про це він повідомив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами генсека НАТО, ризик полягає в тому, що міжнародні лідери можуть надмірно зосередитися на ситуації довкола Гренландії, тоді як ключовою проблемою залишається саме Україна.

"Головна проблема - це не Гренландія. Зараз головна проблема - це Україна", - наголосив Рютте.

Він також зазначив, що стурбований можливістю втрати моменту для посилення підтримки України через переключення уваги на інші теми.

Рютте навів дані про втрати російської армії, зазначивши, що у грудні РФ втрачала близько тисячі військових на день убитими - понад 30 тисяч за місяць. Для порівняння, за його словами, радянські війська в Афганістані втратили близько 20 тисяч осіб за десять років.

Попри такі втрати, Росія продовжує та посилює наступальні дії. Тому, підкреслив генсек НАТО, навіть фінансова допомога ЄС або ознаки просування мирного процесу не мають стати приводом для зменшення підтримки України.

"Вони потребують нашої підтримки зараз, завтра і післязавтра", - додав Рютте.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

