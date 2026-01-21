Лише США можуть забезпечити безпеку Гренландії, - Трамп

Дональд Трамп вважає, що тільки США можуть забезпечити безпеку Гренландії.

Про це він сказав, виступаючи на форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"У мене величезна повага до жителів Гренландії та жителів Данії. Я їх дуже поважаю. Але всі союзники НАТО мають зобов'язання захищати власну територію. Факт в тому, що жодна держава чи група держав не перебуває у позиції, щоб забезпечити безпеку Гренландії. Тільки США можуть це зробити.

Ми велика держава, значно більша, ніж люди собі уявляють. Думаю, вони зрозуміли це після того, що сталося у Венесуелі", - сказав лідер США.

За словами Трампа, під час Другої світової війни Данія підкорилася нацистській Німеччині після кількох годин боротьби.

"Вони не змогли захистити Гренландію. США відчували зобов'язання допомогти Європі. Ми надіслали своїх військових для того, щоб захистити територію Гренландії. І ми це зробили. ... Ми розмістили бази в Гренландії заради Данії. Ми боролися за те, щоб зберегти цю країну", - наголосив він.

Трамп назвав Гренландію чудовою територією.

"Ми це робили не лише заради Європи, але й заради усієї західної цивілізації. Відповідно, ми б хотіли знову це робити, для нас це важливо. Після Другої світової війни ми повернули Гренландію Данії. І це було дурним рішенням", - додав президент США.

Трамп заявив, що хоче ще раз обговорити питання придбання Гренландії.

Дональд Трамп заявив, що США могли б отримувати все, що забажають, силовими методами.

За його словами, якби він віддав такий наказ, Америка була б непереможною, проте він не хоче застосовувати силу.

"Усе, про що ми просимо, - це місце під назвою Гренландія", - заявив президент США.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

