УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10751 відвідувач онлайн
Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
1 102 15

Лише США можуть забезпечити безпеку Гренландії, - Трамп

Трамп зробив заяву про Гренландію у Давосі:: що відомо?

Дональд Трамп вважає, що тільки США можуть забезпечити безпеку Гренландії.

Про це він сказав, виступаючи на форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"У мене величезна повага до жителів Гренландії та жителів Данії. Я їх дуже поважаю. Але всі союзники НАТО мають зобов'язання захищати власну територію. Факт в тому, що жодна держава чи група держав не перебуває у позиції, щоб забезпечити безпеку Гренландії. Тільки США можуть це зробити.

Ми велика держава, значно більша, ніж люди собі уявляють. Думаю, вони зрозуміли це після того, що сталося у Венесуелі", - сказав лідер США.

За словами Трампа, під час Другої світової війни Данія підкорилася нацистській Німеччині після кількох годин боротьби. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Криза навколо Гренландії ускладнює ситуацію в НАТО, але головний противник - Росія, - міністр оборони Норвегії Сандвік

"Вони не змогли захистити Гренландію. США відчували зобов'язання допомогти Європі. Ми надіслали своїх військових для того, щоб захистити територію Гренландії. І ми це зробили. ... Ми розмістили бази в Гренландії заради Данії. Ми боролися за те, щоб зберегти цю країну", - наголосив він.

Трамп назвав Гренландію чудовою територією. 

"Ми це робили не лише заради Європи, але й заради усієї західної цивілізації. Відповідно, ми б хотіли знову це робити, для нас це важливо. Після Другої світової війни ми повернули Гренландію Данії. І це було дурним рішенням", - додав президент США.

Трамп заявив, що хоче ще раз обговорити питання придбання Гренландії. 

Також читайте: Пентагон не планує військову операцію США щодо Гренландії, - NYT

Дональд Трамп заявив, що США могли б отримувати все, що забажають, силовими методами.

За його словами, якби він віддав такий наказ, Америка була б непереможною, проте він не хоче застосовувати силу.

"Усе, про що ми просимо, - це місце під назвою Гренландія", - заявив президент США.

Плани США на Гренландію

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Читайте: Війна в Україні залишається головним питанням для НАТО, - Рютте

Автор: 

Гренландія (227) Данія (908) США (26382) Трамп Дональд (8747)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Після Другої світової війни ми повернули Гренландію Данії. І це було дурним рішенням"

Ідіот Хрущьов атдал хахлам наш Крим!
показати весь коментар
21.01.2026 16:17 Відповісти
+5
Толька раіся можит защітіть Дамбурас!
показати весь коментар
21.01.2026 16:16 Відповісти
+4
Взагалі-то, Гренландії ніхто не загрожував, доки у білому божевільному будинку не зʼявився свій Наполеон.
показати весь коментар
21.01.2026 16:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
показати весь коментар
Віддайте мені Гренландію і я зроблю з неї лялечку- Трамп
показати весь коментар
21.01.2026 16:18 Відповісти
Сша можуть там лише ядрьоні бімби губити 😆

https://en.wikipedia.org/wiki/1968*****************-52_crash
показати весь коментар
21.01.2026 16:18 Відповісти
Взагалі-то, Гренландії ніхто не загрожував, доки у білому божевільному будинку не зʼявився свій Наполеон.
показати весь коментар
21.01.2026 16:20 Відповісти
Шоб ты сдох от своей жадности и поскорее.
показати весь коментар
21.01.2026 16:21 Відповісти
Просто йди *****.
показати весь коментар
21.01.2026 16:21 Відповісти
"грєнландія" перекладається як "зелена країна"
тепер вже дві зелені країни потерпають !
і це я ще про зєландію не згадав
показати весь коментар
21.01.2026 16:25 Відповісти
Про зелену гренландію краще роскажи тим хто дуже любить лякати глобальним потеплінням..саме чому вона отримала назву зелена
показати весь коментар
21.01.2026 21:58 Відповісти
Виродок. Це ти і твої друзі лизоблюди-диктатори яких ти записав в свою коаліцію збираєтесь захистити Гренландію? Від кого? Від самих себе? Хто крім Тромба, *****, Бульбофюрера погрожував Європі і Гренландії?
показати весь коментар
21.01.2026 16:28 Відповісти
Чому не можна колективно використовувати Гренландію і США,і Європі як бар'єр для захисту Америки і Європи.Тільки США здатні забезпечити і т.д.,а скоріше Трамп рветься до копалин острова під прикриттям безпеки.Рудий жук дуже хитрий.
показати весь коментар
21.01.2026 16:42 Відповісти
ніхєра ти не можеш. Навіть путіна засцяв
показати весь коментар
21.01.2026 16:46 Відповісти
Тільки білі ведмеді можуть захистити тюленів....і пінгвінів!! Тільки не можуть вилікувати дов....ів!!
показати весь коментар
21.01.2026 16:54 Відповісти
Безпека планети для тупого як *********** валянок ізоляціоніста Трампа не має жодного значення. Це літій. Трамп банальний грабіжник і шантажист Європи. Цікаво хто буде добувати той літій в Гренландії в радіоактивних покладах урану? Американці чи місцеві інуїти котрі не починають розробку родовищ які призведуть до повного радіоактивного забруднення Гренландії і перетворення її на радіоактивну клоаку?
показати весь коментар
21.01.2026 17:04 Відповісти
Як в будапештському меморандумі?
показати весь коментар
21.01.2026 17:55 Відповісти
 
 