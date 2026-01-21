Пентагон не планує військову операцію США щодо Гренландії, - NYT

Попри публічні заяви президента США Дональда Трампа про можливість силового захоплення Гренландії, Пентагон не отримував жодних вказівок щодо планування військової операції проти острова.

Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

У Міністерстві оборони США не готували планів військового захоплення Гренландії та не проводили оцінок можливих наслідків такої операції. Водночас у Пентагоні зазначають, що військове планування потенційних сценаріїв є стандартною практикою.

Військові аналітики вважають, що з суто технічного погляду захоплення острова не становило б значних труднощів: Гренландія малонаселена, а на її території вже розміщена американська військова база. Однак посадовці оборонного відомства приватно висловлюють занепокоєння тим, що президент США продовжує публічно допускати застосування сили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Криза навколо Гренландії ускладнює ситуацію в НАТО, але головний противник - Росія, - міністр оборони Норвегії Сандвік

Гренландія є автономною територією Данії - союзника США по НАТО, чиї військові брали участь у спільних операціях в Іраку та Афганістані. Будь-які воєнні дії проти острова означали б напад на країну-члена Альянсу.

Колишні та чинні американські посадовці застерігають, що навіть обговорення такого сценарію може підірвати трансатлантичну єдність і створити безпрецедентну кризу в НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні залишається головним питанням для НАТО, - Рютте

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив про необхідність підготовки населення та органів влади до можливого військового сценарію навколо острова на тлі заяв президента США Дональда Трампа.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Напруженість довкола Гренландії не відволікає світ від війни РФ проти України, - Навроцький