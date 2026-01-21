Криза навколо Гренландії ускладнює ситуацію в НАТО, але головний противник - Росія, - міністр оборони Норвегії Сандвік

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік заявив, що ситуація в НАТО ускладнена через кризу навколо Гренландії, але західні союзники не повинні втрачати фокус на основному противнику - Росії.

Про це повідомляє Reuters.

"Це складні часи. Ситуація в НАТО є складною", - зазначив Сандвік. Водночас він підкреслив, що головною загрозою для Заходу та всіх членів Альянсу "як і раніше, є Росія". Міністр наголосив, що Москва посилює свою військову присутність в Арктиці, що становить додатковий виклик для безпеки регіону.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

