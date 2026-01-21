УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10751 відвідувач онлайн
Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США Допомога Україні від Норвегії
675 4

Криза навколо Гренландії ускладнює ситуацію в НАТО, але головний противник - Росія, - міністр оборони Норвегії Сандвік

Шмигаль зустрівся з міністром оборони Норвегії Сандвіком

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік заявив, що ситуація в НАТО ускладнена через кризу навколо Гренландії, але західні союзники не повинні втрачати фокус на основному противнику - Росії.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це складні часи. Ситуація в НАТО є складною", - зазначив Сандвік. Водночас він підкреслив, що головною загрозою для Заходу та всіх членів Альянсу "як і раніше, є Росія". Міністр наголосив, що Москва посилює свою військову присутність в Арктиці, що становить додатковий виклик для безпеки регіону.

Плани США на Гренландію

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Автор: 

Гренландія (227) НАТО (7128) Норвегія (898) росія (69710)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Есть еще вменяемые. Кроме Трампа, разумеется.
показати весь коментар
21.01.2026
ПРАВ
показати весь коментар
21.01.2026
«Криза навколо Гренландії» = «Конфлікт в Україні» = політичне лицемірство.
показати весь коментар
21.01.2026
Очень много продуктов путина в ЕС которые едва заметную антиУкраинскую деятельность. Многие косят под оппозицию. Возможно к ним можно и Альфреда Коха. Не верится что человека такого ранга взяли и просто отпустили. Слава Украине! Все будет Украина!
показати весь коментар
21.01.2026
 
 