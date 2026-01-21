Криза навколо Гренландії ускладнює ситуацію в НАТО, але головний противник - Росія, - міністр оборони Норвегії Сандвік
Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік заявив, що ситуація в НАТО ускладнена через кризу навколо Гренландії, але західні союзники не повинні втрачати фокус на основному противнику - Росії.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Це складні часи. Ситуація в НАТО є складною", - зазначив Сандвік. Водночас він підкреслив, що головною загрозою для Заходу та всіх членів Альянсу "як і раніше, є Росія". Міністр наголосив, що Москва посилює свою військову присутність в Арктиці, що становить додатковий виклик для безпеки регіону.
Плани США на Гренландію
- На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
