Кризис вокруг Гренландии осложняет ситуацию в НАТО, но главный противник - Россия, - министр обороны Норвегии Сандвик

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик заявил, что ситуация в НАТО осложнена из-за кризиса вокруг Гренландии, но западные союзники не должны терять фокус на основном противнике - России.

"Это сложные времена. Ситуация в НАТО сложная", - отметил Сандвик. В то же время он подчеркнул, что главной угрозой для Запада и всех членов Альянса "по-прежнему является Россия". Министр подчеркнул, что Москва усиливает свое военное присутствие в Арктике, что представляет дополнительный вызов для безопасности региона.

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Есть еще вменяемые. Кроме Трампа, разумеется.
21.01.2026 15:39 Ответить
ПРАВ
21.01.2026 15:41 Ответить
«Криза навколо Гренландії» = «Конфлікт в Україні» = політичне лицемірство.
21.01.2026 15:58 Ответить
Очень много продуктов путина в ЕС которые едва заметную антиУкраинскую деятельность. Многие косят под оппозицию. Возможно к ним можно и Альфреда Коха. Не верится что человека такого ранга взяли и просто отпустили. Слава Украине! Все будет Украина!
21.01.2026 20:10 Ответить
 
 