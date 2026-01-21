Кризис вокруг Гренландии осложняет ситуацию в НАТО, но главный противник - Россия, - министр обороны Норвегии Сандвик
Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик заявил, что ситуация в НАТО осложнена из-за кризиса вокруг Гренландии, но западные союзники не должны терять фокус на основном противнике - России.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Это сложные времена. Ситуация в НАТО сложная", - отметил Сандвик. В то же время он подчеркнул, что главной угрозой для Запада и всех членов Альянса "по-прежнему является Россия". Министр подчеркнул, что Москва усиливает свое военное присутствие в Арктике, что представляет дополнительный вызов для безопасности региона.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
