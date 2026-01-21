Кризис вокруг Гренландии осложняет ситуацию в НАТО, но главный противник - Россия, - министр обороны Норвегии Сандвик

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик заявил, что ситуация в НАТО осложнена из-за кризиса вокруг Гренландии, но западные союзники не должны терять фокус на основном противнике - России.

Об этом сообщает Reuters.

"Это сложные времена. Ситуация в НАТО сложная", - отметил Сандвик. В то же время он подчеркнул, что главной угрозой для Запада и всех членов Альянса "по-прежнему является Россия". Министр подчеркнул, что Москва усиливает свое военное присутствие в Арктике, что представляет дополнительный вызов для безопасности региона.

Планы США на Гренландию

В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

