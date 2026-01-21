РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12935 посетителей онлайн
Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
1 066 8

Пентагон не планирует военную операцию США в отношении Гренландии, - NYT

Пентагон

Несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа о возможности силового захвата Гренландии, Пентагон не получал никаких указаний по планированию военной операции против острова.

Об этом сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Министерстве обороны США не готовили планов военного захвата Гренландии и не проводили оценок возможных последствий такой операции. В то же время в Пентагоне отмечают, что военное планирование потенциальных сценариев является стандартной практикой.

Военные аналитики считают, что с чисто технической точки зрения захват острова не представлял бы значительных трудностей: Гренландия малонаселена, а на ее территории уже размещена американская военная база. Однако чиновники оборонного ведомства в частном порядке выражают обеспокоенность тем, что президент США продолжает публично допускать применение силы.

Гренландия является автономной территорией Дании - союзника США по НАТО, чьи военные участвовали в совместных операциях в Ираке и Афганистане. Любые военные действия против острова означали бы нападение на страну-члена Альянса.

Бывшие и действующие американские чиновники предупреждают, что даже обсуждение такого сценария может подорвать трансатлантическое единство и создать беспрецедентный кризис в НАТО.

Напомним, что премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил о необходимости подготовки населения и органов власти к возможному военному сценарию вокруг острова на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Автор: 

Гренландия (220) Пентагон (1504) США (29279)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тому що "штурм дворца Аміна" не розголошується а планується в тиші - та інші випадки "маленької переможної війни"...
показать весь комментарий
21.01.2026 15:57 Ответить
***** теж не планувало військову операцію проти України.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:57 Ответить
Тему коментуйте, а не мене. Такі правила сайту. Не раджу їх порушувати.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:04 Ответить
Придет УДК типа "Америка" с эскортом и высадит экспедиционный батальон морской пехоты. Местная "нация" в 56к населения выразит озабоченность. Операция закончена. Реалии, емае.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:05 Ответить
Какая там военная операция? Высадился взвод, воткнул свой флаг, с другой стороны группы "оккупации" в составе 9 человек воткнули свои. И гоняйте друг друга по леднику пока не надоест( или пока яйца не отморозите).
показать весь комментарий
21.01.2026 16:33 Ответить
Задня передача знайшлася
показать весь комментарий
21.01.2026 17:13 Ответить
 
 