Пентагон не планирует военную операцию США в отношении Гренландии, - NYT

Несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа о возможности силового захвата Гренландии, Пентагон не получал никаких указаний по планированию военной операции против острова.

Об этом сообщает The New York Times.

В Министерстве обороны США не готовили планов военного захвата Гренландии и не проводили оценок возможных последствий такой операции. В то же время в Пентагоне отмечают, что военное планирование потенциальных сценариев является стандартной практикой.

Военные аналитики считают, что с чисто технической точки зрения захват острова не представлял бы значительных трудностей: Гренландия малонаселена, а на ее территории уже размещена американская военная база. Однако чиновники оборонного ведомства в частном порядке выражают обеспокоенность тем, что президент США продолжает публично допускать применение силы.

Гренландия является автономной территорией Дании - союзника США по НАТО, чьи военные участвовали в совместных операциях в Ираке и Афганистане. Любые военные действия против острова означали бы нападение на страну-члена Альянса.

Бывшие и действующие американские чиновники предупреждают, что даже обсуждение такого сценария может подорвать трансатлантическое единство и создать беспрецедентный кризис в НАТО.

Напомним, что премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил о необходимости подготовки населения и органов власти к возможному военному сценарию вокруг острова на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.

Планы США на Гренландию

В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

