Пентагон не планирует военную операцию США в отношении Гренландии, - NYT
Несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа о возможности силового захвата Гренландии, Пентагон не получал никаких указаний по планированию военной операции против острова.
Об этом сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
В Министерстве обороны США не готовили планов военного захвата Гренландии и не проводили оценок возможных последствий такой операции. В то же время в Пентагоне отмечают, что военное планирование потенциальных сценариев является стандартной практикой.
Военные аналитики считают, что с чисто технической точки зрения захват острова не представлял бы значительных трудностей: Гренландия малонаселена, а на ее территории уже размещена американская военная база. Однако чиновники оборонного ведомства в частном порядке выражают обеспокоенность тем, что президент США продолжает публично допускать применение силы.
Гренландия является автономной территорией Дании - союзника США по НАТО, чьи военные участвовали в совместных операциях в Ираке и Афганистане. Любые военные действия против острова означали бы нападение на страну-члена Альянса.
Бывшие и действующие американские чиновники предупреждают, что даже обсуждение такого сценария может подорвать трансатлантическое единство и создать беспрецедентный кризис в НАТО.
Напомним, что премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил о необходимости подготовки населения и органов власти к возможному военному сценарию вокруг острова на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
