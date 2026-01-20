У Канаді змоделювали сценарій військового вторгнення США — вперше за сто років
У Канаді вперше за понад сто років провели теоретичне моделювання дій на випадок можливого військового вторгнення Сполучених Штатів Америки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AFP.
Наголошується, що поки йдеться про теоретичну модель, а не про реальний оперативний план.
Який сценарій розглядає влада Канади
Під час моделювання планувальники виходили зі сценарію, за яким американські війська можуть захопити ключові стратегічні позиції Канади на суші та на морі протягом одного тижня, а можливо, і всього за кілька днів.
За оцінками посадовців, Канада не має достатніх регулярних сил, а також сучасного озброєння для відбиття повномасштабного нападу США.
Методи нетрадиційної війни
Тому теоретична відповідь передбачає перехід до методів нетрадиційної війни: використання невеликих груп іррегулярних сил або озброєних цивільних осіб, які застосовуватимуть тактику засідок, диверсій, раптових нападів та використовуватимуть безпілотники.
"Канадська модель реагування зосереджена на тактиці повстанського типу, подібній до тієї, що використовувалася в Афганістані бійцями, які чинили опір радянським, а пізніше американським військам", - йдеться у публікації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Канада простягається від Атлантичного океану на сході до Тихого океану на заході. Найдальша відстань зі сходу на захід становить 5 514 км. Найдальша відстань з півночі на південь становить 4 634 км.
По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.
Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.
Доїхати машиною по Канаді з Монреаля до Ванкувера - 4606 км.
Це мінімум 4 дня їзди.
Він також підтвердив готовність Канади надавати підтримку Гренландії, Данії та альянсу НАТО, чим викликав оплески зали.