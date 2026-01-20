У Канаді змоделювали сценарій військового вторгнення США — вперше за сто років

Канада готує теоретичну модель спротиву у разі вторгнення США

У Канаді вперше за понад сто років провели теоретичне моделювання дій на випадок можливого військового вторгнення Сполучених Штатів Америки.

Наголошується, що поки йдеться про теоретичну модель, а не про реальний оперативний план.

Який сценарій розглядає влада Канади

Під час моделювання планувальники виходили зі сценарію, за яким американські війська можуть захопити ключові стратегічні позиції Канади на суші та на морі протягом одного тижня, а можливо, і всього за кілька днів.

За оцінками посадовців, Канада не має достатніх регулярних сил, а також сучасного озброєння для відбиття повномасштабного нападу США.

Методи нетрадиційної війни

Тому теоретична відповідь передбачає перехід до методів нетрадиційної війни: використання невеликих груп іррегулярних сил або озброєних цивільних осіб, які застосовуватимуть тактику засідок, диверсій, раптових нападів та використовуватимуть безпілотники.

"Канадська модель реагування зосереджена на тактиці повстанського типу, подібній до тієї, що використовувалася в Афганістані бійцями, які чинили опір радянським, а пізніше американським військам", - йдеться у публікації.

Топ коментарі
+5
Якась муйня.... де знамениті важелі-противажелі керування країною? Чому схібленого діда ніхто не "поставить на місце"?! Чи хтось навмисно провокує хаос та війни?.....
показати весь коментар
21.01.2026 00:52 Відповісти
+4
Нас оселять в резервацiях, у кращому випадку)
показати весь коментар
20.01.2026 22:16 Відповісти
+3
Не продавайте америкосам лыжи) Пусть по снегу в ботинках ходят!
показати весь коментар
20.01.2026 21:50 Відповісти
Шо там моделювати - Канада проти США слабачок і за неї ніхто не вступиться
показати весь коментар
20.01.2026 21:50 Відповісти
Канада належить Британii. Може вони?
показати весь коментар
20.01.2026 22:00 Відповісти
Не належить. 😊 Кчнада - суверенна держава, яка входить у число 56 членів Британської Співдружномті, номінальним главою яких є англійський король. Серед найбільших - Австралія, Шотландія, Нова Зеландія, Канада та інші колишні колонії і території Британської Корони.
показати весь коментар
20.01.2026 22:08 Відповісти
Канада - член Британської Співдружності під скіпетром Британської Корони. Номінальний глава - король Англії. Здогадайтеся з трьох раз, хто має союзницькі зобов'язання стосовно Канади.
показати весь коментар
20.01.2026 22:04 Відповісти
а от тут дуже цікавий поворот. Чи розуміє Тампон що в разі нападу на Канаду він починає війну із Британією?
показати весь коментар
20.01.2026 22:11 Відповісти
Не смішно - ті часи коли Англія була Королевою морів канули в лєту і ніколи ВБ не піде проти США - це її головний союзник
показати весь коментар
20.01.2026 22:14 Відповісти
А мені смішно з вашої логіки. 😊 Ніякі Штати не воюватимуть з Канадою. У всякому разі при нашому житті. Канада, до речі теж є союзником СЩА, якщо щось. І брала участь, як союзник у всіх війнах СЛА, включаючи Корейську, В'єтнамську, Іракську, Афганську, Сирійську. 😊 І останнє: Король Карл (Чарльз) ІІІ є главою не лише Англії, а й Канади. 😊 За вашою логікою Карл ІІІ воюватиме на боці США, як союзник проти короля Карла ІІІ? 🤔
показати весь коментар
20.01.2026 22:47 Відповісти
Так вони й за Гренландію не будуть воювати - введуть війська і хто в Європі рипнеться - як- шо шо . Я ж не кажу шо цей сценарій - з захопленя Канади - буде стопудово - припускаю
показати весь коментар
20.01.2026 22:53 Відповісти
тільки єдині хто спалив Капітолій - це війська з Канади
показати весь коментар
20.01.2026 22:12 Відповісти
Про В'єтнам і Афганістан америкоси так само думали.
показати весь коментар
20.01.2026 23:09 Відповісти
Виходить ми марно платили податки в НАТО? 😬
показати весь коментар
20.01.2026 21:50 Відповісти
Навпаки, заробили собі безкоштовний апгрейд місця проживання! Welcome home!
показати весь коментар
20.01.2026 22:03 Відповісти
Та кому ви потрібні, резервації вам ще обустраювать! Поміняють прапори на госустановах та й все, чи обидва повісять. Будете податків меньше платити .
показати весь коментар
20.01.2026 23:32 Відповісти
плюс мiлярд за громадянство у "клубi Трампа"?
показати весь коментар
20.01.2026 23:46 Відповісти
?
показати весь коментар
21.01.2026 00:25 Відповісти
Буде дуже добре якщо оці групи будуть діяти зразу ж на території сша, і готувати їх потрібно вже.
показати весь коментар
20.01.2026 21:50 Відповісти
Озброiмо ухилянтiв. Тут iх багато)
показати весь коментар
20.01.2026 21:54 Відповісти
Вся Канада ?Чи вся Канада разом з європейським нато?
показати весь коментар
20.01.2026 21:57 Відповісти
Да!
показати весь коментар
20.01.2026 21:59 Відповісти
О таком была старая комедия. "Благодаря" Трампу уже не смешно.
показати весь коментар
20.01.2026 21:54 Відповісти
Мне понравиласл сцена с телевизором где каналы переключают и везде говорят про Канаду.
показати весь коментар
20.01.2026 22:00 Відповісти
Не думаю що ці «модельєри» дійдуть до необхідності мінування кордону і озброєння населення. Будуть готувати мирний референдум проти 51 штата.
показати весь коментар
20.01.2026 21:54 Відповісти
Боюся, все що творить Трамп- це підготовка до вторгнення кацапів у Європу.
показати весь коментар
20.01.2026 21:56 Відповісти
През - з замашками ковбоя - Конгрес мовчить - тільки спостерігає цього слона в посудній лавці
показати весь коментар
20.01.2026 22:01 Відповісти
Скільки днів можливої оборони нарахували? Оттаванаш за трі дня підтвердили?
показати весь коментар
20.01.2026 22:02 Відповісти
Це пінзес...що твориться в світі...
показати весь коментар
20.01.2026 22:13 Відповісти
трамп імперіаліст, все можливо
показати весь коментар
20.01.2026 22:20 Відповісти
Був такий фільм "wargames" 1983 року, рекомендую! Недавно відкрив для себе його, випередив свій час дуже.
показати весь коментар
20.01.2026 22:21 Відповісти
Оскільки Канада добре допомагає ЗСУ, то має право теж називати окупантів під@рами.
показати весь коментар
20.01.2026 22:27 Відповісти
У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.

Канада простягається від Атлантичного океану на сході до Тихого океану на заході. Найдальша відстань зі сходу на захід становить 5 514 км. Найдальша відстань з півночі на південь становить 4 634 км.

По факту, північ Канади досить безлюдна.

В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.

Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.

Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.

Доїхати машиною по Канаді з Монреаля до Ванкувера - 4606 км.

Це мінімум 4 дня їзди.
показати весь коментар
20.01.2026 22:59 Відповісти
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що «старий порядок уже не повернеться» і закликав менш потужні країни об'єднатися, щоб відстоювати свої інтереси у боротьбі з найбільшими.
показати весь коментар
21.01.2026 00:21 Відповісти
«Середні держави повинні діяти разом, бо якщо нас немає за столом, ми стаємо частиною меню», - заявив Карні у вівторок, додавши, що, на його думку, могутні країни використовують економічний примус, щоб отримати бажане.

Він також підтвердив готовність Канади надавати підтримку Гренландії, Данії та альянсу НАТО, чим викликав оплески зали.
показати весь коментар
21.01.2026 00:24 Відповісти
Не даремно Віденська Академія Мистецтв запропонувала Трампу навчання.
показати весь коментар
20.01.2026 23:03 Відповісти
