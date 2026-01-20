У Канаді змоделювали сценарій військового вторгнення США — вперше за сто років

У Канаді вперше за понад сто років провели теоретичне моделювання дій на випадок можливого військового вторгнення Сполучених Штатів Америки.

Наголошується, що поки йдеться про теоретичну модель, а не про реальний оперативний план.

Який сценарій розглядає влада Канади

Під час моделювання планувальники виходили зі сценарію, за яким американські війська можуть захопити ключові стратегічні позиції Канади на суші та на морі протягом одного тижня, а можливо, і всього за кілька днів.

За оцінками посадовців, Канада не має достатніх регулярних сил, а також сучасного озброєння для відбиття повномасштабного нападу США.

Методи нетрадиційної війни

Тому теоретична відповідь передбачає перехід до методів нетрадиційної війни: використання невеликих груп іррегулярних сил або озброєних цивільних осіб, які застосовуватимуть тактику засідок, диверсій, раптових нападів та використовуватимуть безпілотники.

"Канадська модель реагування зосереджена на тактиці повстанського типу, подібній до тієї, що використовувалася в Афганістані бійцями, які чинили опір радянським, а пізніше американським військам", - йдеться у публікації.

