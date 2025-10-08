Трамп анонсував розгортання спільної з Канадою системи ПРО "Золотий купол"

Сполучені Штати і Канада наразі "тісно співпрацюють" для створення новї системи протиракетної оборони "Золотий купол". Її мають розгорнути в обох країнах.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як уточнив американський президент, нова ПРО розробляється для розгортання у обох країнах.

"Хочемо, щоб це був захист, з урахуванням того, що відбувається у світі", - заявив Трамп.

Читайте: Трамп не відмовився від своїх прагнень про захоплення Гренландії, - прем’єрка Данії Фредеріксен

"Золотий купол" - це амбітна американська оборонна програма, яка передбачає створення космічної системи раннього виявлення та знищення ворожих ракет ще до того, як вони подолають значну частину траєкторії.

Йдеться про запуск на орбіту сотень супутників-датчиків для спостереження, а також бойових супутників із лазерами чи ракетним озброєнням для перехоплення цілей.

Раніше президент США заявив, що врегулювати війну Росії проти України може бути складніше, ніж домогтися миру на Близькому Сході.

Трамп також зазначив, що США ведуть "дуже серйозні переговори" з метою припинення війни в Газі та встановлення миру на Близькому Сході.

