УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9563 відвідувача онлайн
Новини Відносини США та Канади
888 18

Трамп анонсував розгортання спільної з Канадою системи ПРО "Золотий купол"

Президент США Дональд Трамп

Сполучені Штати і Канада наразі "тісно співпрацюють" для створення новї системи протиракетної оборони "Золотий купол". Її мають розгорнути в обох країнах. 

Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як уточнив американський президент, нова ПРО розробляється для розгортання у обох країнах.

"Хочемо, щоб це був захист, з урахуванням того, що відбувається у світі", - заявив Трамп.

Читайте: Трамп не відмовився від своїх прагнень про захоплення Гренландії, - прем’єрка Данії Фредеріксен

"Золотий купол" - це амбітна американська оборонна програма, яка передбачає створення космічної системи раннього виявлення та знищення ворожих ракет ще до того, як вони подолають значну частину траєкторії.

Йдеться про запуск на орбіту сотень супутників-датчиків для спостереження, а також бойових супутників із лазерами чи ракетним озброєнням для перехоплення цілей.

Раніше президент США заявив, що врегулювати війну Росії проти України може бути складніше, ніж домогтися миру на Близькому Сході.

Трамп також зазначив, що США ведуть "дуже серйозні переговори" з метою припинення війни в Газі та встановлення миру на Близькому Сході.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Канада (2270) ПРО (70) США (24460) Трамп Дональд (7289)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
трамп візьми міндіча керівником проекту!
показати весь коментар
08.10.2025 11:01 Відповісти
+4
це , мабуть, буде перший золотий купол з червоною доріжкою до кремля
показати весь коментар
08.10.2025 11:01 Відповісти
+2
золотий дощь краще ніж купол
показати весь коментар
08.10.2025 11:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
трамп візьми міндіча керівником проекту!
показати весь коментар
08.10.2025 11:01 Відповісти
це , мабуть, буде перший золотий купол з червоною доріжкою до кремля
показати весь коментар
08.10.2025 11:01 Відповісти
золотий дощь краще ніж купол
показати весь коментар
08.10.2025 11:03 Відповісти
Я особисто вважаю що було би добре якби всі країни північної і південної Америки стали штатами США. Це була би могутня країна що могла би стримувати москалів
показати весь коментар
08.10.2025 11:03 Відповісти
А чи не простіше знищити рашкостан?
показати весь коментар
08.10.2025 11:16 Відповісти
Так навіть зараз питання не в можливостях вони є ,а в бажанні.
показати весь коментар
08.10.2025 11:42 Відповісти
А я вважаю, що добре якби на основі США усі країни об'єдналися у Сполучені Штати Землі.
показати весь коментар
08.10.2025 11:50 Відповісти
А чому купол саме золотий, а не з якогось міцнішого матеріалу? Чи "золотий" - це натяк на вартість системи ПРО імені Трампа?
показати весь коментар
08.10.2025 11:08 Відповісти
а Канада про це знає?
показати весь коментар
08.10.2025 11:08 Відповісти
то за вартістю буде золотий?...
показати весь коментар
08.10.2025 11:11 Відповісти
Це, типу, плагіат рейганівської Стратегічної Оборонної Ініціативи?
показати весь коментар
08.10.2025 11:39 Відповісти
у Трампа все має бути в золоті.... купол теж
показати весь коментар
08.10.2025 11:39 Відповісти
Якийсь неправильник презщидент. Потрібно будувати асфальтні дороги і знімати клістрони із систем ППО, а не створювати "Золотий купол" і своїх найкращих генералів садити на кічу.
показати весь коментар
08.10.2025 11:40 Відповісти
А канадці знають що вони в цьому приймають участь?
показати весь коментар
08.10.2025 11:41 Відповісти
Зоряні війни 2. Нова гонка озброєнь
показати весь коментар
08.10.2025 11:51 Відповісти
Ну, якщо вирішив Канаду приєднати, то з чогось починати треба.
показати весь коментар
08.10.2025 12:05 Відповісти
А с золотого купола будет идти "золотой дождь"
показати весь коментар
08.10.2025 12:31 Відповісти
 
 