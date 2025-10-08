Трамп анонсировал развертывание совместной с Канадой системы ПРО "Золотой купол"

Соединенные Штаты и Канада сейчас "тесно сотрудничают" для создания новой системы противоракетной обороны "Золотой купол". Ее должны развернуть в обеих странах.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как уточнил американский президент, новая ПРО разрабатывается для развертывания в обеих странах.

"Хотим, чтобы это была защита, с учетом того, что происходит в мире", - заявил Трамп.

"Золотой купол" - это амбициозная американская оборонная программа, которая предусматривает создание космической системы раннего обнаружения и уничтожения вражеских ракет еще до того, как они преодолеют значительную часть траектории.

Речь идет о запуске на орбиту сотен спутников-датчиков для наблюдения, а также боевых спутников с лазерами или ракетным вооружением для перехвата целей.

Ранее президент США заявил, что урегулировать войну России против Украины может быть сложнее, чем добиться мира на Ближнем Востоке.

Трамп также отметил, что США ведут "очень серьезные переговоры" с целью прекращения войны в Газе и установления мира на Ближнем Востоке.

