РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10691 посетитель онлайн
Новости Отношения США и Канады
584 12

Трамп анонсировал развертывание совместной с Канадой системы ПРО "Золотой купол"

Президент США Дональд Трамп

Соединенные Штаты и Канада сейчас "тесно сотрудничают" для создания новой системы противоракетной обороны "Золотой купол". Ее должны развернуть в обеих странах.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как уточнил американский президент, новая ПРО разрабатывается для развертывания в обеих странах.

"Хотим, чтобы это была защита, с учетом того, что происходит в мире", - заявил Трамп.

Читайте: Трамп не отказался от своих стремлений о захвате Гренландии, - премьер Дании Фредериксен

"Золотой купол" - это амбициозная американская оборонная программа, которая предусматривает создание космической системы раннего обнаружения и уничтожения вражеских ракет еще до того, как они преодолеют значительную часть траектории.

Речь идет о запуске на орбиту сотен спутников-датчиков для наблюдения, а также боевых спутников с лазерами или ракетным вооружением для перехвата целей.

Ранее президент США заявил, что урегулировать войну России против Украины может быть сложнее, чем добиться мира на Ближнем Востоке.

Трамп также отметил, что США ведут "очень серьезные переговоры" с целью прекращения войны в Газе и установления мира на Ближнем Востоке.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Канада (2141) ПРО (284) США (28020) Трамп Дональд (6745)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
трамп візьми міндіча керівником проекту!
показать весь комментарий
08.10.2025 11:01 Ответить
+4
це , мабуть, буде перший золотий купол з червоною доріжкою до кремля
показать весь комментарий
08.10.2025 11:01 Ответить
+2
золотий дощь краще ніж купол
показать весь комментарий
08.10.2025 11:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
трамп візьми міндіча керівником проекту!
показать весь комментарий
08.10.2025 11:01 Ответить
це , мабуть, буде перший золотий купол з червоною доріжкою до кремля
показать весь комментарий
08.10.2025 11:01 Ответить
золотий дощь краще ніж купол
показать весь комментарий
08.10.2025 11:03 Ответить
Я особисто вважаю що було би добре якби всі країни північної і південної Америки стали штатами США. Це була би могутня країна що могла би стримувати москалів
показать весь комментарий
08.10.2025 11:03 Ответить
А чи не простіше знищити рашкостан?
показать весь комментарий
08.10.2025 11:16 Ответить
А чому купол саме золотий, а не з якогось міцнішого матеріалу? Чи "золотий" - це натяк на вартість системи ПРО імені Трампа?
показать весь комментарий
08.10.2025 11:08 Ответить
а Канада про це знає?
показать весь комментарий
08.10.2025 11:08 Ответить
то за вартістю буде золотий?...
показать весь комментарий
08.10.2025 11:11 Ответить
Це, типу, плагіат рейганівської Стратегічної Оборонної Ініціативи?
показать весь комментарий
08.10.2025 11:39 Ответить
у Трампа все має бути в золоті.... купол теж
показать весь комментарий
08.10.2025 11:39 Ответить
Якийсь неправильник презщидент. Потрібно будувати асфальтні дороги і знімати клістрони із систем ППО, а не створювати "Золотий купол" і своїх найкращих генералів садити на кічу.
показать весь комментарий
08.10.2025 11:40 Ответить
А канадці знають що вони в цьому приймають участь?
показать весь комментарий
08.10.2025 11:41 Ответить
 
 