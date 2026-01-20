В Канаде смоделировали сценарий военного вторжения США — впервые за сто лет
В Канаде впервые за более чем сто лет провели теоретическое моделирование действий на случай возможного военного вторжения Соединенных Штатов Америки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.
Отмечается, что пока речь идет о теоретической модели, а не о реальном оперативном плане.
Какой сценарий рассматривают власти Канады
При моделировании планировщики исходили из сценария, по которому американские войска могут захватить ключевые стратегические позиции Канады на суше и на море в течение одной недели, а возможно, и всего за несколько дней.
По оценкам чиновников, Канада не имеет достаточных регулярных сил, а также современного вооружения для отражения полномасштабного нападения США.
Методы нетрадиционной войны
Поэтому теоретический ответ предполагает переход к методам нетрадиционной войны: использование небольших групп иррегулярных сил или вооруженных гражданских лиц, которые будут применять тактику засад, диверсий, внезапных нападений и использовать беспилотники.
"Канадская модель реагирования сосредоточена на тактике повстанческого типа, подобной той, которая использовалась в Афганистане бойцами, сопротивлявшимися советским, а позже американским войскам", - говорится в публикации.
Канада простягається від Атлантичного океану на сході до Тихого океану на заході. Найдальша відстань зі сходу на захід становить 5 514 км. Найдальша відстань з півночі на південь становить 4 634 км.
По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.
Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.
Доїхати машиною по Канаді з Монреаля до Ванкувера - 4606 км.
Це мінімум 4 дня їзди.
