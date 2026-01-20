РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5857 посетителей онлайн
Новости Отношения США и Канады Возможное вторжение США в Канаду
3 470 37

В Канаде смоделировали сценарий военного вторжения США — впервые за сто лет

Канада готовит теоретическую модель сопротивления в случае вторжения США

В Канаде впервые за более чем сто лет провели теоретическое моделирование действий на случай возможного военного вторжения Соединенных Штатов Америки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что пока речь идет о теоретической модели, а не о реальном оперативном плане.

Какой сценарий рассматривают власти Канады

При моделировании планировщики исходили из сценария, по которому американские войска могут захватить ключевые стратегические позиции Канады на суше и на море в течение одной недели, а возможно, и всего за несколько дней.

Читайте также: Будущее Гренландии должны решать Гренландия и Дания. Канада готова к защите, - Карни

По оценкам чиновников, Канада не имеет достаточных регулярных сил, а также современного вооружения для отражения полномасштабного нападения США.

Методы нетрадиционной войны

Поэтому теоретический ответ предполагает переход к методам нетрадиционной войны: использование небольших групп иррегулярных сил или вооруженных гражданских лиц, которые будут применять тактику засад, диверсий, внезапных нападений и использовать беспилотники.

"Канадская модель реагирования сосредоточена на тактике повстанческого типа, подобной той, которая использовалась в Афганистане бойцами, сопротивлявшимися советским, а позже американским войскам", - говорится в публикации.

Читайте также: Трамп анонсировал развертывание совместной с Канадой системы ПРО "Золотой купол"

Автор: 

вторжение (501) Канада (2137) США (29273)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Якась муйня.... де знамениті важелі-противажелі керування країною? Чому схібленого діда ніхто не "поставить на місце"?! Чи хтось навмисно провокує хаос та війни?.....
показать весь комментарий
21.01.2026 00:52 Ответить
+4
Нас оселять в резервацiях, у кращому випадку)
показать весь комментарий
20.01.2026 22:16 Ответить
+3
Не продавайте америкосам лыжи) Пусть по снегу в ботинках ходят!
показать весь комментарий
20.01.2026 21:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо там моделювати - Канада проти США слабачок і за неї ніхто не вступиться
показать весь комментарий
20.01.2026 21:50 Ответить
Канада належить Британii. Може вони?
показать весь комментарий
20.01.2026 22:00 Ответить
Не належить. 😊 Кчнада - суверенна держава, яка входить у число 56 членів Британської Співдружномті, номінальним главою яких є англійський король. Серед найбільших - Австралія, Шотландія, Нова Зеландія, Канада та інші колишні колонії і території Британської Корони.
показать весь комментарий
20.01.2026 22:08 Ответить
Канада - член Британської Співдружності під скіпетром Британської Корони. Номінальний глава - король Англії. Здогадайтеся з трьох раз, хто має союзницькі зобов'язання стосовно Канади.
показать весь комментарий
20.01.2026 22:04 Ответить
а от тут дуже цікавий поворот. Чи розуміє Тампон що в разі нападу на Канаду він починає війну із Британією?
показать весь комментарий
20.01.2026 22:11 Ответить
Не смішно - ті часи коли Англія була Королевою морів канули в лєту і ніколи ВБ не піде проти США - це її головний союзник
показать весь комментарий
20.01.2026 22:14 Ответить
А мені смішно з вашої логіки. 😊 Ніякі Штати не воюватимуть з Канадою. У всякому разі при нашому житті. Канада, до речі теж є союзником СЩА, якщо щось. І брала участь, як союзник у всіх війнах СЛА, включаючи Корейську, В'єтнамську, Іракську, Афганську, Сирійську. 😊 І останнє: Король Карл (Чарльз) ІІІ є главою не лише Англії, а й Канади. 😊 За вашою логікою Карл ІІІ воюватиме на боці США, як союзник проти короля Карла ІІІ? 🤔
показать весь комментарий
20.01.2026 22:47 Ответить
Так вони й за Гренландію не будуть воювати - введуть війська і хто в Європі рипнеться - як- шо шо . Я ж не кажу шо цей сценарій - з захопленя Канади - буде стопудово - припускаю
показать весь комментарий
20.01.2026 22:53 Ответить
тільки єдині хто спалив Капітолій - це війська з Канади
показать весь комментарий
20.01.2026 22:12 Ответить
Про В'єтнам і Афганістан америкоси так само думали.
показать весь комментарий
20.01.2026 23:09 Ответить
Виходить ми марно платили податки в НАТО? 😬
показать весь комментарий
20.01.2026 21:50 Ответить
Навпаки, заробили собі безкоштовний апгрейд місця проживання! Welcome home!
показать весь комментарий
20.01.2026 22:03 Ответить
Та кому ви потрібні, резервації вам ще обустраювать! Поміняють прапори на госустановах та й все, чи обидва повісять. Будете податків меньше платити .
показать весь комментарий
20.01.2026 23:32 Ответить
плюс мiлярд за громадянство у "клубi Трампа"?
показать весь комментарий
20.01.2026 23:46 Ответить
?
показать весь комментарий
21.01.2026 00:25 Ответить
Буде дуже добре якщо оці групи будуть діяти зразу ж на території сша, і готувати їх потрібно вже.
показать весь комментарий
20.01.2026 21:50 Ответить
Озброiмо ухилянтiв. Тут iх багато)
показать весь комментарий
20.01.2026 21:54 Ответить
Вся Канада ?Чи вся Канада разом з європейським нато?
показать весь комментарий
20.01.2026 21:57 Ответить
Да!
показать весь комментарий
20.01.2026 21:59 Ответить
О таком была старая комедия. "Благодаря" Трампу уже не смешно.
показать весь комментарий
20.01.2026 21:54 Ответить
Мне понравиласл сцена с телевизором где каналы переключают и везде говорят про Канаду.
показать весь комментарий
20.01.2026 22:00 Ответить
Не думаю що ці «модельєри» дійдуть до необхідності мінування кордону і озброєння населення. Будуть готувати мирний референдум проти 51 штата.
показать весь комментарий
20.01.2026 21:54 Ответить
Боюся, все що творить Трамп- це підготовка до вторгнення кацапів у Європу.
показать весь комментарий
20.01.2026 21:56 Ответить
През - з замашками ковбоя - Конгрес мовчить - тільки спостерігає цього слона в посудній лавці
показать весь комментарий
20.01.2026 22:01 Ответить
Скільки днів можливої оборони нарахували? Оттаванаш за трі дня підтвердили?
показать весь комментарий
20.01.2026 22:02 Ответить
Це пінзес...що твориться в світі...
показать весь комментарий
20.01.2026 22:13 Ответить
трамп імперіаліст, все можливо
показать весь комментарий
20.01.2026 22:20 Ответить
Був такий фільм "wargames" 1983 року, рекомендую! Недавно відкрив для себе його, випередив свій час дуже.
показать весь комментарий
20.01.2026 22:21 Ответить
Оскільки Канада добре допомагає ЗСУ, то має право теж називати окупантів під@рами.
показать весь комментарий
20.01.2026 22:27 Ответить
У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.

Канада простягається від Атлантичного океану на сході до Тихого океану на заході. Найдальша відстань зі сходу на захід становить 5 514 км. Найдальша відстань з півночі на південь становить 4 634 км.

По факту, північ Канади досить безлюдна.

В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.

Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.

Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.

Доїхати машиною по Канаді з Монреаля до Ванкувера - 4606 км.

Це мінімум 4 дня їзди.
показать весь комментарий
20.01.2026 22:59 Ответить
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що «старий порядок уже не повернеться» і закликав менш потужні країни об'єднатися, щоб відстоювати свої інтереси у боротьбі з найбільшими.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:21 Ответить
«Середні держави повинні діяти разом, бо якщо нас немає за столом, ми стаємо частиною меню», - заявив Карні у вівторок, додавши, що, на його думку, могутні країни використовують економічний примус, щоб отримати бажане.

Він також підтвердив готовність Канади надавати підтримку Гренландії, Данії та альянсу НАТО, чим викликав оплески зали.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:24 Ответить
Не даремно Віденська Академія Мистецтв запропонувала Трампу навчання.
показать весь комментарий
20.01.2026 23:03 Ответить
