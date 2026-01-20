В Канаде смоделировали сценарий военного вторжения США — впервые за сто лет

В Канаде впервые за более чем сто лет провели теоретическое моделирование действий на случай возможного военного вторжения Соединенных Штатов Америки.

Отмечается, что пока речь идет о теоретической модели, а не о реальном оперативном плане.

Какой сценарий рассматривают власти Канады

При моделировании планировщики исходили из сценария, по которому американские войска могут захватить ключевые стратегические позиции Канады на суше и на море в течение одной недели, а возможно, и всего за несколько дней.

По оценкам чиновников, Канада не имеет достаточных регулярных сил, а также современного вооружения для отражения полномасштабного нападения США.

Методы нетрадиционной войны

Поэтому теоретический ответ предполагает переход к методам нетрадиционной войны: использование небольших групп иррегулярных сил или вооруженных гражданских лиц, которые будут применять тактику засад, диверсий, внезапных нападений и использовать беспилотники.

"Канадская модель реагирования сосредоточена на тактике повстанческого типа, подобной той, которая использовалась в Афганистане бойцами, сопротивлявшимися советским, а позже американским войскам", - говорится в публикации.

