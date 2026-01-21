Президент США пояснив, чому Вашингтон тисне тарифами

Трамп - про мита

Президент США Дональд Трамп заявив, що мита стали одним із ключових інструментів для стабілізації американського фармацевтичного ринку та зниження цін на ліки для громадян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі президента США на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами Трампа, Сполучені Штати більше не готові платити за медикаменти значно більше, ніж інші країни. Він наголосив, що нинішня політика спрямована на захист інтересів американських споживачів і припинення практики глобального субсидування за рахунок США.

Митна політика та фармацевтичний ринок

Глава Білого дому розповів, що мита використовувалися як засіб тиску під час переговорів із європейськими партнерами. Зокрема, він згадав розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, у якій порушувалося питання вартості лікарських засобів.

"США не збираються субсидувати весь світ. Ми будемо платити за найнижчою ціною в усьому світі", – заявив Дональд Трамп.

Президент підкреслив, що така стратегія має призвести до зниження цін на ліки не лише в США, а й на інших ринках. За його словами, мита переважно вводилися проти країн із суттєвим торговельним дефіцитом у відносинах зі Сполученими Штатами.

Торгівля зі союзниками та нові тарифи

Трамп визнав, що тарифні рішення можуть створювати тиск на партнерів США. Водночас він зазначив, що адміністрація намагається діяти гнучко. Як приклад він навів Швейцарію, для якої тариф спочатку становив 30%, але згодом був знижений.

Американський президент заявив, що США фактично "утримують світову економіку", тому очікують більш справедливих торговельних умов. Він також підтвердив плани підвищити мита для низки європейських держав.

Трамп пов’язує такі кроки з економічними та політичними інтересами США, зокрема з питанням Гренландії.

+15
наразі клімаксний бізнєсьмєн
21.01.2026 19:02 Відповісти
+11
трамп - дементний педофіл..
21.01.2026 19:17 Відповісти
+10
А тепер, УЙОБОК. Як тепер можна довіряти **********? БУДАПЕШСЬКИЙ ДОГОВІР.? @@@@@@ тварини @@@@@
21.01.2026 19:09 Відповісти
наразі клімаксний бізнєсьмєн
21.01.2026 19:02
А тепер, УЙОБОК. Як тепер можна довіряти **********? БУДАПЕШСЬКИЙ ДОГОВІР.? @@@@@@ тварини @@@@@
21.01.2026 19:09
трамп - дементний педофіл..
21.01.2026 19:17
синку йди протрезвій. і більш не пий скло омивач.
21.01.2026 19:40
А Клінтон збоченець, бо монік практикував? На фоні Трампа він чітко традиційної орієнтації.
21.01.2026 21:16
До відходу Трампа залишилось протриматись всього 3 роки
21.01.2026 19:01
ви впевнені що прийде хтось кращий ?
знову вся надія на штати, якось по дитячому
21.01.2026 19:03
Навіть мавпа буде кращою.
А без підтримки США - ніяк, це зраз єдина наддержава у світі
21.01.2026 19:06
Поставити раком і пограбувати всю планету не вийде...
21.01.2026 19:11
Я теж так вважаю.
Але боротьба буде не на жарт(
21.01.2026 19:16
Тобто перетворить США з глобальної сили на местячкову (антіглобальну)
21.01.2026 19:19
Якщо його не зупинить якийсь влучний американський патріот)
21.01.2026 19:22
меньше слухай бабу зігу
21.01.2026 20:14
Згідно медичної статистики шизоїди на 12-15 років живуть менше ніж середньостатистична людина. Є шанс відсвяткувати панихиду раніше.
21.01.2026 21:23
Я дожму Європу митами - Трамп
21.01.2026 19:01
В цю гру можна грати вдвох, втрьох і навіть всіма країнами ООН проти одніє (США).
21.01.2026 19:12
Живот надорвут. А Европа еще долго будет держать член США во рту. Никакой Трамп не сможет избавиться от этих клещей-паразитов.
21.01.2026 19:27
По сути член США стал частью тела Европы.
21.01.2026 19:29
США це країна паразит і рабовласник. Я двічі відвідував цю країну бо маю там дочку (від першого шлюбу) і внука. Як доктор соціального управління (LSE, 2000) вважаю цю країну соціально хворою. Зараз хвороба досягла до обрання відвертого злочинця президентом. І це зробили американці чудово знаючи що Трамп закінчений мерзотник. Я розумію що кацапський спадок у тебе змушує тебе чи не в кожне речення впихувати статевий орган. Але на притомних людей це не справляє враження. Дуже скоро твій імперський оптимізм зустрінеться з наслідками американської дурості.
21.01.2026 20:02
Вже майже дожав
https://epravda.com.ua/svit/mita-trampa-pochali-pidvishchuvati-cini-u-ssha-816855 Мита Трампа почали підвищувати ціни в США - СЕО Amazon
https://epravda.com.ua/biznes/mitni-tarifi-trampa-oplachuyut-sami-zh-amerikanci-doslidzhennya-816787 Митні тарифи Трампа оплачують самі ж американціhttps://epravda.com.ua/biznes/mitni-tarifi-trampa-oplachuyut-sami-zh-amerikanci-doslidzhennya-816787
21.01.2026 20:31
Європа роками загравала з рашкою і китаєм, втрачаючи власну силу, сподіваючись що штати все одно захистять раптом що. Бо ж НАТО, 5 стаття...
Але трамп все переграв.
21.01.2026 19:01
Та ні імхо простіше було , були думки: " навіщо в ********* світі воювати це ж не вигідно , вони ж не ******* " . А виявилось ******* , я думають іншими категоріями ...
21.01.2026 19:07
Сразу хочу заметить,что считаю Трампа слоном в посудной лавке,но то что Европа была все годы проститутка, которая всё сделала для усиления Путина,на всё закрывала глаза,смотрела ему в рот,торговала и по сегодня это делает и не тратила деньги на вооружение,а жили и гуляли за счёт США это правда!А сейчас ощущение,как басня "Попрыгунья Стрекоза "У меня нет никаких сентиментов по поводу политиков Европы за долгое время !
21.01.2026 19:49
Є Трампон- існує світ, немає Додіка, світу немає. Щось подібне ми вже чули.
21.01.2026 19:03
Антона,тримайся! Ліжко у Жовтому домі біля трампа гарантоване!!
21.01.2026 19:05
значить в штатах всі хворі, чи донні тільки погряз в проекції власних проблем на всю країну?
21.01.2026 19:05
Європа ше брикається - але буде в мене в меню - Трамп
21.01.2026 19:05
а мені цікаво,трамп і далі бігає до Клінтона пососать? чи він таємно у ***** відсосує?
21.01.2026 19:08
так це офіційна інфа. а ти видно синку сам той во.... не проти трампом побути?
21.01.2026 19:22
гівноміс це той хто саман на продаж робить? ну кожна професія в нас гідна. чи ти маєш на увазі себе та решту заднньоприідних прихильників трампа та зєлі?
21.01.2026 19:27
а що там розбиратись...що прихильника трампа що зєлі всі одної масті.задньоприівдні ідіоти.
21.01.2026 19:31
люблю викрутаси почитати латентних трампістів.
21.01.2026 19:37
та я не збираюсь деградувати до твого рівня.
21.01.2026 19:41
@ (стилістика збережена):
Рудий дегенерат і його головні тези на Всесвітньому економічному форумі в Давосі:
🔶Зеленський та путін мають домовитись. Інакше вони дурні.
🔶путін хоче підписати угоду про мир, Трамп в цьому впевнений.
🔶Якби на виборах обрали не його, путін пішов би до кінця і розпочалась би Третя світова війна.
🔶НАТО та Європа мають добре попрацювати, щоб завершити війну в Україні.
🔶США потрібна Гренландія. Якщо Штатам відмовлять в цьому, вони це запам'ятають. Силу проти Данії він використовувати не хоче. Трамп хоче купити цей острів.
🔶США віддають усе, що можуть для НАТО. Натомість отримують дуже мало.
🔶Венесуела була великою країною, зараз у неї проблеми, але США їй допоможуть.
🔶У світі з'явилась нова зброя, здатна знищити все одним ударом.
21.01.2026 19:06
Над заявами Трампа повинні працювати психіатри, а не політики і дипломати, ІМХО

А про купівлю острову у Данії - взагалі крінж: адже "острів Епштейна" входить до архіпелагу, який (свого часу) США теж купили (і, здається, у тієї ж Данії!)

Більшість заяв буде змінена самим трампоном після того, як зміниться дозування ліків, що він приймає. І це може статися протягом 12 годин і путлєр знов стане паганим, Європа - союзником, а Китай загрозою.

До речі! Мені дуже сподобалась промова Прем'єра Канади в Давосі: хоч один дорослий в цьому балагані все ж є
21.01.2026 20:41
Опитування, опубліковане цього тижня CBS, показало, що переважна більшість американців - 74% - вважають, що адміністрація Трампа недостатньо зробила для зниження цін.

Крім того, 44% заявили, що політика Трампа погіршила їхнє становище, ще 38% заявили, що не помітили різниці.
21.01.2026 19:08
Трамп про тарифи: США не збираються субсидіювати весь світ, але забув сказати, що США доять весь світ, за рахунок використання $.
21.01.2026 19:15
https://www.youtube.com/watch?v=1XnwmsZhePoОбращение Трампа в Давосе - спецэфир на русском языке

Це Н-Йоркський блогер , іноді дивлюся його прямі ефіри . Це був занадто складний переклад в прямому ефірі для російськомовної прекладачки.
Але цей потік свідомості та ЯК!!! він його вилив треба дивитися , навіть в російському перекладі.
... Як найвеличнійі у свті гість ДАВОСУ відшмигував хазяїнів форуму та й взвгалі ... Це такий жах!!!
21.01.2026 19:26
https://www.youtube.com/watch?v=Yzirgw5ZzoI

"Йому потрібен психіатр!": Болтон розкрив шокуючу правду про одержимість Трампа Гренландією

А це Болтон ПЕРЕД Давосом -
21.01.2026 19:29
https://www.youtube.com/watch?v=Z-UKk0gvUwA

А це аналіз брифінгу - звіту від викладача ораторського мистецтва в річницю правління короля світу (пізніше за визначанням самого Короля в Давосі)
21.01.2026 19:32
21.01.2026 20:17
>>У світі з'явилась нова зброя, здатна знищити все одним ударом.

а це що за фантазії ?
21.01.2026 19:08
- у "друга Володьї" навчився: "аналоговнет!!!". До речі, на парашії якийсь "воєнний експерт" Кнутов сказав, що "Орєшнік" навіть без ядерної бойової частини викликав у Львівській області штучний землетрус...
21.01.2026 19:30
Це він про себе
21.01.2026 19:35
Новітня розробка TRaMP47 "Areshik"
21.01.2026 20:44
Дідо дивиться про Зірку смерті ( трилогію Star Wars ) прямо на засіданнях рнбо і військового кабінету.
Генерали вже знають, що воно є нарцис психопат, тому звикли не сперечатися а кивати )))))))
21.01.2026 21:02
Альо, хто з США, поясніть цю сентенцію??
Нас вчили, що якщо піднімати тарифи, то й ціни зростуть - в т.ч. через відсутність конкуренції.
Яке економічне диво трамп зробив у Благословеній? Поділіться інфою. Бо складно вкурити що воно меле 😁☝️
21.01.2026 20:59
Агов, колеги!!
Чи дійсно щось знажували?
Оце все його " та зниження цін на ліки для громад Джерело: https://censor.net/ua/n3596598
21.01.2026 21:04
Тому що Трамп не хрена не знає економіки.
Він думає що так можна.
21.01.2026 22:38
 
 