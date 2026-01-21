Президент США пояснив, чому Вашингтон тисне тарифами
Президент США Дональд Трамп заявив, що мита стали одним із ключових інструментів для стабілізації американського фармацевтичного ринку та зниження цін на ліки для громадян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі президента США на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
За словами Трампа, Сполучені Штати більше не готові платити за медикаменти значно більше, ніж інші країни. Він наголосив, що нинішня політика спрямована на захист інтересів американських споживачів і припинення практики глобального субсидування за рахунок США.
Митна політика та фармацевтичний ринок
Глава Білого дому розповів, що мита використовувалися як засіб тиску під час переговорів із європейськими партнерами. Зокрема, він згадав розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, у якій порушувалося питання вартості лікарських засобів.
"США не збираються субсидувати весь світ. Ми будемо платити за найнижчою ціною в усьому світі", – заявив Дональд Трамп.
Президент підкреслив, що така стратегія має призвести до зниження цін на ліки не лише в США, а й на інших ринках. За його словами, мита переважно вводилися проти країн із суттєвим торговельним дефіцитом у відносинах зі Сполученими Штатами.
Торгівля зі союзниками та нові тарифи
Трамп визнав, що тарифні рішення можуть створювати тиск на партнерів США. Водночас він зазначив, що адміністрація намагається діяти гнучко. Як приклад він навів Швейцарію, для якої тариф спочатку становив 30%, але згодом був знижений.
Американський президент заявив, що США фактично "утримують світову економіку", тому очікують більш справедливих торговельних умов. Він також підтвердив плани підвищити мита для низки європейських держав.
- З 1 лютого Сполучені Штати мають намір запровадити 10% мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії.
- З 1 червня ці тарифи можуть зрости до 25%.
Трамп пов’язує такі кроки з економічними та політичними інтересами США, зокрема з питанням Гренландії.
знову вся надія на штати, якось по дитячому
А без підтримки США - ніяк, це зраз єдина наддержава у світі
Але боротьба буде не на жарт(
https://epravda.com.ua/svit/mita-trampa-pochali-pidvishchuvati-cini-u-ssha-816855 Мита Трампа почали підвищувати ціни в США - СЕО Amazon
https://epravda.com.ua/biznes/mitni-tarifi-trampa-oplachuyut-sami-zh-amerikanci-doslidzhennya-816787 Митні тарифи Трампа оплачують самі ж американціhttps://epravda.com.ua/biznes/mitni-tarifi-trampa-oplachuyut-sami-zh-amerikanci-doslidzhennya-816787
Але трамп все переграв.
Рудий дегенерат і його головні тези на Всесвітньому економічному форумі в Давосі:
🔶Зеленський та путін мають домовитись. Інакше вони дурні.
🔶путін хоче підписати угоду про мир, Трамп в цьому впевнений.
🔶Якби на виборах обрали не його, путін пішов би до кінця і розпочалась би Третя світова війна.
🔶НАТО та Європа мають добре попрацювати, щоб завершити війну в Україні.
🔶США потрібна Гренландія. Якщо Штатам відмовлять в цьому, вони це запам'ятають. Силу проти Данії він використовувати не хоче. Трамп хоче купити цей острів.
🔶США віддають усе, що можуть для НАТО. Натомість отримують дуже мало.
🔶Венесуела була великою країною, зараз у неї проблеми, але США їй допоможуть.
🔶У світі з'явилась нова зброя, здатна знищити все одним ударом.
А про купівлю острову у Данії - взагалі крінж: адже "острів Епштейна" входить до архіпелагу, який (свого часу) США теж купили (і, здається, у тієї ж Данії!)
Більшість заяв буде змінена самим трампоном після того, як зміниться дозування ліків, що він приймає. І це може статися протягом 12 годин і путлєр знов стане паганим, Європа - союзником, а Китай загрозою.
До речі! Мені дуже сподобалась промова Прем'єра Канади в Давосі: хоч один дорослий в цьому балагані все ж є
Крім того, 44% заявили, що політика Трампа погіршила їхнє становище, ще 38% заявили, що не помітили різниці.
Це Н-Йоркський блогер , іноді дивлюся його прямі ефіри . Це був занадто складний переклад в прямому ефірі для російськомовної прекладачки.
Але цей потік свідомості та ЯК!!! він його вилив треба дивитися , навіть в російському перекладі.
... Як найвеличнійі у свті гість ДАВОСУ відшмигував хазяїнів форуму та й взвгалі ... Це такий жах!!!
"Йому потрібен психіатр!": Болтон розкрив шокуючу правду про одержимість Трампа Гренландією
А це Болтон ПЕРЕД Давосом -
А це аналіз брифінгу - звіту від викладача ораторського мистецтва в річницю правління короля світу (пізніше за визначанням самого Короля в Давосі)
а це що за фантазії ?
Генерали вже знають, що воно є нарцис психопат, тому звикли не сперечатися а кивати )))))))
Нас вчили, що якщо піднімати тарифи, то й ціни зростуть - в т.ч. через відсутність конкуренції.
Яке економічне диво трамп зробив у Благословеній? Поділіться інфою. Бо складно вкурити що воно меле 😁☝️
Чи дійсно щось знажували?
Оце все його " та зниження цін на ліки для громад
Він думає що так можна.