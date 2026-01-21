Президент США пояснив, чому Вашингтон тисне тарифами

Президент США Дональд Трамп заявив, що мита стали одним із ключових інструментів для стабілізації американського фармацевтичного ринку та зниження цін на ліки для громадян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі президента США на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами Трампа, Сполучені Штати більше не готові платити за медикаменти значно більше, ніж інші країни. Він наголосив, що нинішня політика спрямована на захист інтересів американських споживачів і припинення практики глобального субсидування за рахунок США.

Митна політика та фармацевтичний ринок

Глава Білого дому розповів, що мита використовувалися як засіб тиску під час переговорів із європейськими партнерами. Зокрема, він згадав розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, у якій порушувалося питання вартості лікарських засобів.

"США не збираються субсидувати весь світ. Ми будемо платити за найнижчою ціною в усьому світі", – заявив Дональд Трамп.

Президент підкреслив, що така стратегія має призвести до зниження цін на ліки не лише в США, а й на інших ринках. За його словами, мита переважно вводилися проти країн із суттєвим торговельним дефіцитом у відносинах зі Сполученими Штатами.

Торгівля зі союзниками та нові тарифи

Трамп визнав, що тарифні рішення можуть створювати тиск на партнерів США. Водночас він зазначив, що адміністрація намагається діяти гнучко. Як приклад він навів Швейцарію, для якої тариф спочатку становив 30%, але згодом був знижений.

Американський президент заявив, що США фактично "утримують світову економіку", тому очікують більш справедливих торговельних умов. Він також підтвердив плани підвищити мита для низки європейських держав.

З 1 лютого Сполучені Штати мають намір запровадити 10% мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії.

З 1 червня ці тарифи можуть зрости до 25%.

Трамп пов’язує такі кроки з економічними та політичними інтересами США, зокрема з питанням Гренландії.

