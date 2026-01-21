Британія не поступиться Трампу у питанні Гренландії, - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон не піддаватиметься тиску президента США Дональда Трампа у питанні майбутнього Гренландії, навіть під загрозою запровадження американських мит.

Глава уряду Великої Британії закликав до "спокійного обговорення" ситуації довкола Гренландії та наголосив, що не зацікавлений в ескалації торговельної війни. Його заява пролунала на тлі погроз Трампа запровадити мита проти Британії та інших європейських країн у разі відмови підтримати ідею продажу Гренландії США.

"Я не поступлюся, Британія не поступиться своїми принципами і цінностями щодо майбутнього Гренландії під загрозою введення мит, і це моя чітка позиція", - заявив Стармер, додавши, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен має відвідати Лондон у четвер.

Стармер також прокоментував критику з боку Трампа щодо угоди про передачу Британією островів Чагос в Індійському океані Маврикію. За словами британського прем’єра, ця критика є спробою чинити на нього тиск.

"Він хоче, щоб я поступився своєю позицією, а я не збираюся цього робити", - зазначив очільник британського уряду.

Водночас Стармер підкреслив, що, попри розбіжності, співпраця зі США залишається важливою, зокрема у питаннях війни Росії проти України.

"Це не означає, що ми погоджуємося зі США в усьому. Але було б безглуздо думати, що ми повинні розірвати наші відносини зі США, відмовитися від України та багатьох інших речей, важливих для нашої оборони, безпеки та розвідки", - наголосив він.

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.

