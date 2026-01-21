УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10802 відвідувача онлайн
Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
2 069 14

Британія не поступиться Трампу у питанні Гренландії, - Стармер

Стармер про переговори на Алясці

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон не піддаватиметься тиску президента США Дональда Трампа у питанні майбутнього Гренландії, навіть під загрозою запровадження американських мит.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Глава уряду Великої Британії закликав до "спокійного обговорення" ситуації довкола Гренландії та наголосив, що не зацікавлений в ескалації торговельної війни. Його заява пролунала на тлі погроз Трампа запровадити мита проти Британії та інших європейських країн у разі відмови підтримати ідею продажу Гренландії США.

"Я не поступлюся, Британія не поступиться своїми принципами і цінностями щодо майбутнього Гренландії під загрозою введення мит, і це моя чітка позиція", - заявив Стармер, додавши, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен має відвідати Лондон у четвер.

Стармер також прокоментував критику з боку Трампа щодо угоди про передачу Британією островів Чагос в Індійському океані Маврикію. За словами британського прем’єра, ця критика є спробою чинити на нього тиск.

"Він хоче, щоб я поступився своєю позицією, а я не збираюся цього робити", - зазначив очільник британського уряду.

Водночас Стармер підкреслив, що, попри розбіжності, співпраця зі США залишається важливою, зокрема у питаннях війни Росії проти України.

"Це не означає, що ми погоджуємося зі США в усьому. Але було б безглуздо думати, що ми повинні розірвати наші відносини зі США, відмовитися від України та багатьох інших речей, важливих для нашої оборони, безпеки та розвідки", - наголосив він.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.
  • Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.

Автор: 

Гренландія (227) Трамп Дональд (8747) Стармер Кір (359)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
І взагалі США історично належать Британії. Трампа ГЕТЬ!
показати весь коментар
21.01.2026 17:43 Відповісти
+9
Якісь колонії проти бабці Британії шось там вякають? Брись під лавку!
показати весь коментар
21.01.2026 17:44 Відповісти
+7
Перші колоністи приїхали в сша з Європи. Тому Тромб повинен віддати сша Євросоюзу заради миру. А собі Тромб може взяти Венесуелу і нюхати кокс далі
показати весь коментар
21.01.2026 17:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Історично вони належать індіанцям , нащадки яких хіба у мексиці збереглися , тому даєш Сполучені Мексиканські Штати ! TRUMP HUYLO !!!!!!
показати весь коментар
21.01.2026 19:10 Відповісти
Так ті "колонії" в 1776 році дали просратись "бабці Британії".
показати весь коментар
21.01.2026 18:27 Відповісти
Якісь колонії проти "матушкі расії" щось там вякають?
показати весь коментар
21.01.2026 18:38 Відповісти
Матушка параша - сама колонія Київської русі , тому приклад невдалий навіть з погляду червоної ряднини на алясці.
показати весь коментар
21.01.2026 19:14 Відповісти
От такого у "властелина мира" вообще крышу снесет, то ли дело по душам с другом из москвы побеседовать.
показати весь коментар
21.01.2026 17:48 Відповісти
так европа не захищала англію, як і гренландію. значить донні приеднає й британію до штатів! зря вони доляри на її захист викидали? )
показати весь коментар
21.01.2026 17:51 Відповісти
Ось мені цікаво: а Пан Трамп знає,що таке дюйм? Кожна психічно здорова людина знає:25,4 мм.! Відкіля це взялося? Та з Великої Британії! А він, недоношений, хоче висратися на державу,яка традиційно задала теорію та практику техніки,що існує зараз! Про кацапську коняку (лаврова) що ******** проти величі Британії,то я мовчу взагалі!
показати весь коментар
21.01.2026 18:22 Відповісти
так захищайте Гренландію ,не на день два ,своїми війсками як у командировку... робіть там бази , і реально показуйте свої претензії ... бо як шо не трамп та ЄС, тоді русня з китаєм вам покажуть зуби , якось роздупляйтеся ,тормознуті такі на Заході ,аж противно ...
показати весь коментар
21.01.2026 18:23 Відповісти
Не знаю,кому як,а на мій погляд, потрібно зберігати автентичність як мінімум двох країн Європи: Великої Британії та Gros Deutschland! Як що об'єднуються Британія та Німеччина, кацапи повісяться!
показати весь коментар
21.01.2026 18:31 Відповісти
Ну зрозуміло, що не поступиться, в що зробить ?
показати весь коментар
21.01.2026 18:41 Відповісти
 
 