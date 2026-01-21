Британия не уступит Трампу в вопросе Гренландии, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон не будет поддаваться давлению президента США Дональда Трампа в вопросе будущего Гренландии, даже под угрозой введения американских пошлин.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Глава правительства Великобритании призвал к "спокойному обсуждению" ситуации вокруг Гренландии и подчеркнул, что не заинтересован в эскалации торговой войны. Его заявление прозвучало на фоне угроз Трампа ввести пошлины против Великобритании и других европейских стран в случае отказа поддержать идею продажи Гренландии США.
"Я не уступлю, Великобритания не уступит своим принципам и ценностям в отношении будущего Гренландии под угрозой введения пошлин, и это моя четкая позиция", - заявил Стармер, добавив, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен должна посетить Лондон в четверг.
Стармер также прокомментировал критику со стороны Трампа в отношении соглашения о передаче Великобританией островов Чагос в Индийском океане Маврикию. По словам британского премьера, эта критика является попыткой оказать на него давление.
"Он хочет, чтобы я уступил свою позицию, а я не собираюсь этого делать", - отметил глава британского правительства.
В то же время Стармер подчеркнул, что, несмотря на разногласия, сотрудничество с США остается важным, в частности в вопросах войны России против Украины.
"Это не означает, что мы согласны с США во всем. Но было бы бессмысленно думать, что мы должны разорвать наши отношения с США, отказаться от Украины и многих других вещей, важных для нашей обороны, безопасности и разведки", - подчеркнул он.
Что предшествовало?
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
- Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.
