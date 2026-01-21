Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
2 069 14

Британия не уступит Трампу в вопросе Гренландии, - Стармер

Стармер о переговорах на Аляске

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон не будет поддаваться давлению президента США Дональда Трампа в вопросе будущего Гренландии, даже под угрозой введения американских пошлин.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Глава правительства Великобритании призвал к "спокойному обсуждению" ситуации вокруг Гренландии и подчеркнул, что не заинтересован в эскалации торговой войны. Его заявление прозвучало на фоне угроз Трампа ввести пошлины против Великобритании и других европейских стран в случае отказа поддержать идею продажи Гренландии США.

"Я не уступлю, Великобритания не уступит своим принципам и ценностям в отношении будущего Гренландии под угрозой введения пошлин, и это моя четкая позиция", - заявил Стармер, добавив, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен должна посетить Лондон в четверг.

Стармер также прокомментировал критику со стороны Трампа в отношении соглашения о передаче Великобританией островов Чагос в Индийском океане Маврикию. По словам британского премьера, эта критика является попыткой оказать на него давление.

"Он хочет, чтобы я уступил свою позицию, а я не собираюсь этого делать", - отметил глава британского правительства.

В то же время Стармер подчеркнул, что, несмотря на разногласия, сотрудничество с США остается важным, в частности в вопросах войны России против Украины.

"Это не означает, что мы согласны с США во всем. Но было бы бессмысленно думать, что мы должны разорвать наши отношения с США, отказаться от Украины и многих других вещей, важных для нашей обороны, безопасности и разведки", - подчеркнул он.

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
  • Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.

Топ комментарии
І взагалі США історично належать Британії. Трампа ГЕТЬ!
21.01.2026 17:43 Ответить
Якісь колонії проти бабці Британії шось там вякають? Брись під лавку!
21.01.2026 17:44 Ответить
Перші колоністи приїхали в сша з Європи. Тому Тромб повинен віддати сша Євросоюзу заради миру. А собі Тромб може взяти Венесуелу і нюхати кокс далі
21.01.2026 17:53 Ответить
Історично вони належать індіанцям , нащадки яких хіба у мексиці збереглися , тому даєш Сполучені Мексиканські Штати ! TRUMP HUYLO !!!!!!
21.01.2026 19:10 Ответить
Так ті "колонії" в 1776 році дали просратись "бабці Британії".
21.01.2026 18:27 Ответить
Якісь колонії проти "матушкі расії" щось там вякають?
21.01.2026 18:38 Ответить
Матушка параша - сама колонія Київської русі , тому приклад невдалий навіть з погляду червоної ряднини на алясці.
21.01.2026 19:14 Ответить
От такого у "властелина мира" вообще крышу снесет, то ли дело по душам с другом из москвы побеседовать.
21.01.2026 17:48 Ответить
так европа не захищала англію, як і гренландію. значить донні приеднає й британію до штатів! зря вони доляри на її захист викидали? )
21.01.2026 17:51 Ответить
Ось мені цікаво: а Пан Трамп знає,що таке дюйм? Кожна психічно здорова людина знає:25,4 мм.! Відкіля це взялося? Та з Великої Британії! А він, недоношений, хоче висратися на державу,яка традиційно задала теорію та практику техніки,що існує зараз! Про кацапську коняку (лаврова) що ******** проти величі Британії,то я мовчу взагалі!
21.01.2026 18:22 Ответить
так захищайте Гренландію ,не на день два ,своїми війсками як у командировку... робіть там бази , і реально показуйте свої претензії ... бо як шо не трамп та ЄС, тоді русня з китаєм вам покажуть зуби , якось роздупляйтеся ,тормознуті такі на Заході ,аж противно ...
21.01.2026 18:23 Ответить
Не знаю,кому як,а на мій погляд, потрібно зберігати автентичність як мінімум двох країн Європи: Великої Британії та Gros Deutschland! Як що об'єднуються Британія та Німеччина, кацапи повісяться!
21.01.2026 18:31 Ответить
Ну зрозуміло, що не поступиться, в що зробить ?
21.01.2026 18:41 Ответить
 
 