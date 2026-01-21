Трамп: Ми на 100% підтримуємо НАТО, але не впевнений, чи підтримали б вони нас
Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи НАТО захистило б Сполучені Штати у разі потреби, а також назвав передачу Гренландії США "дуже невеликим проханням" з огляду на роль Вашингтона в Альянсі.
Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, переедає Цензор.НЕТ.
"Ми на 100% підтримуємо НАТО, я не впевнений, чи вони підтримали б нас", - заявив президент США.
Інші заяви Трампа в Давосі
- Президент США Дональд Трамп розкритикував прем’єр-міністра Канади Марка Карні після його промови на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та заявив, що Канада існує завдяки Сполученим Штатам.
- Також президент зробив низку гучних заяв щодо успіхів своєї економічної політики, зосередившись на реформуванні глобальної торгівлі та енергетичному домінуванні США.
- На його думку, російський диктатор Путін хоче укласти мирну угоду.
- Він заявив, що зараз у світі з'явилася зброя, яка може "все знищити".
- Американський лідер вважає, що тільки США можуть забезпечити безпеку Гренландії.
- Трамп вкотре розкритикував Європу, свого попередника Джо Байдена та похвалився власними досягненнями на посаді за другої каденції.
Михайло Иляш
21.01.2026 17:31
CrossFirenko
21.01.2026 17:30
Upszn Up
21.01.2026 17:34
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Те, що Трамп дегенерат та покидьок не дивує, але ж рівень його підтримки в середині країни залишається досить високим. Це говорить про те, що "глибинні" американці манією величі від кацапів практично не відрізняються.
Трамп це дегенератор випадкових слів і фраз.
Отака от задниця.
t-Rump.
Замість новин із США. Середа, 21 січня 2026 року. Давос, сором і ганьба. Сором і ганьба - єдині почуття, які може відчувати розсудливий американець після виступу 47-го президента в Давосі.
Для всіх, хто сидів у залі під час більш ніж годинного виливу образ, брехні та потоку свідомості з спотвореного віртуального світу однієї людини, єдиною прийнятною дією було б покинути зал.
Для модератора єдиним прийнятним рішенням було б взагалі не задавати питань і не робити вигляд, що брехня, образи і потік самозбудженої свідомості - це варіант норми.
Сором і ганьба. Додати більше нічого.