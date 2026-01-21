Трамп: Ми на 100% підтримуємо НАТО, але не впевнений, чи підтримали б вони нас

Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи НАТО захистило б Сполучені Штати у разі потреби, а також назвав передачу Гренландії США "дуже невеликим проханням" з огляду на роль Вашингтона в Альянсі.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Ми на 100% підтримуємо НАТО, я не впевнений, чи вони підтримали б нас", - заявив президент США.

