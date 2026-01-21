Якщо Зеленський і Путін не укладуть мирну угоду, вони дурні, - Трамп
Дональд Трамп вважає, що якщо президент України Володимир Зеленський і кремлівський диктатор Володимир Путін не укладуть мирну угоду, то це означає, що "вони обидва дурні".
Про це він сказав після свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.
"Вони дурні"
- За словами американського політика, Україна та Росія перебувають на етапі, коли можуть дійти згоди та укласти угоду про мир, а якщо ні — то "вони дурні".
"Це стосується їх обох. Я знаю, що вони не дурні, але якщо вони не укладуть цю угоду, вони дурні. Тож я не хочу нікого образити, але вони мають дійти до угоди", - заявив Трамп.
Мирні переговори
Президент США також зазначив, що переговорний процес між Росією та Україною часто зривається через позиції сторін, а між українським та російським лідерами існує багато ненависті:
"Часто буває так: у нас уже готова угода з Росією, але президент Володимир Зеленський з нею не погоджується. Ви бачили це, коли він був в Овальному кабінеті — я був незадоволений".
Водночас, за словами Трампа, трапляються й протилежні ситуації: "Іноді президент Зеленський хоче укласти угоду, а Путін –– не хоче цього робити. Це дуже складний баланс".
Кто обзиваєтся, тот сам так і називаєтся - *****
А єслі б на мойом мєстє бил какой-то дурачьок? - Зєля
---
Світом керують дебіли з IQ трирічної дитини... І всі навкруги дивуються а чого все так ..уйово...
Ось ключові факти:
Передача літаків: У травні 2024 року Швеція офіційно оголосила про передачу Україні літаків радіолокаційної розвідки та управління ASC 890 (Saab 340 AEW&C). Ці літаки вже надійшли до Збройних Сил України, що було підтверджено у серпні 2025 року
.Роль США: США не лише не блокували цю передачу, а й активно співпрацювали зі Швецією для забезпечення сумісності ASC 890 з винищувачами F-16. Затримки, які виникали раніше, були пов'язані з технічними модифікаціями для інтеграції шведських систем з американськими літаками та необхідністю підготовки персоналу.
Офіційні оголошення про передачу та підтвердження:
Травень 2024 (Оголошення Швеції): Уряд Швеції оголосив про найбільший пакет допомоги, що включав два літаки ASC 890, 29 травня 2024 року, це підтверджують прес-релізи та новини.
Серпень 2025 (Офіційне підтвердження в Україні): Міністр оборони Денис Шмигаль офіційно подякував Швеції за передачу цих літаків 23 серпня 2025 року, повідомивши про це у своїх соцмережах та в новинах.
Роль США та затримки:
Співпраця та інтеграція: США не блокували, а працювали над сумісністю шведських систем з F-16 та тренуванням екіпажів, як вказують новини, що передували офіційному підтвердженню.Технічні аспекти: Затримки були пов'язані з необхідністю модифікацій для інтеграції систем «шведської» розвідки з американськими F-16, про що писали українські медіа.
Деталі інтеграції: Швеція про модифікацію F-16 для роботи з ASC 890 (Militarnyi).
Якби ви всі втрьох взялись за ручки і зістрибнули з Трамп-тауеру, половина світових проблем було б вирішено автоматично.
Тут треба вести мову, що трамп ліцемірний покидьок.
Для нього наша національна
шатли шашликитрагедія це лише для піару та скупляння ресурсів
Во дебил, это просто кошмар..
И ещё он высказался о Второй мировой войне.: "Без нас сейчас вы все бы говорили по-немецки"..
Так это если бы он в то время был президентом страны вместо Рузвельта - то да., он бы точно зарубил Ленд-лиз..