Якщо Зеленський і Путін не укладуть мирну угоду, вони дурні, - Трамп

Дональд Трамп вважає, що якщо президент України Володимир Зеленський і кремлівський диктатор Володимир Путін не укладуть мирну угоду, то це означає, що "вони обидва дурні".

Про це він сказав після свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

"Вони дурні"

За словами американського політика, Україна та Росія перебувають на етапі, коли можуть дійти згоди та укласти угоду про мир, а якщо ні — то "вони дурні".

"Це стосується їх обох. Я знаю, що вони не дурні, але якщо вони не укладуть цю угоду, вони дурні. Тож я не хочу нікого образити, але вони мають дійти до угоди", - заявив Трамп.

Мирні переговори

Президент США також зазначив, що переговорний процес між Росією та Україною часто зривається через позиції сторін, а між українським та російським лідерами існує багато ненависті:

"Часто буває так: у нас уже готова угода з Росією, але президент Володимир Зеленський з нею не погоджується. Ви бачили це, коли він був в Овальному кабінеті — я був незадоволений".

Водночас, за словами Трампа, трапляються й протилежні ситуації: "Іноді президент Зеленський хоче укласти угоду, а Путін –– не хоче цього робити. Це дуже складний баланс".

