"Если Зеленский и Путин не заключат мирное соглашение, они дураки, - Трамп."

Дональд Трамп считает, что если президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин не заключат мирное соглашение, то это означает, что "они оба дураки".

Об этом он сказал после своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

По словам американского политика, Украина и Россия находятся на этапе, когда могут прийти к соглашению и заключить мирное соглашение, а если нет — то "они дураки".

"Это касается их обоих. Я знаю, что они не глупы, но если они не заключат это соглашение, они дураки. Поэтому я не хочу никого обидеть, но они должны прийти к соглашению", - заявил Трамп.

Мирные переговоры

Президент США также отметил, что переговорный процесс между Россией и Украиной часто срывается из-за позиций сторон, а между украинским и российским лидерами существует много ненависти:

"Часто бывает так: у нас уже готово соглашение с Россией, но президент Владимир Зеленский с ним не соглашается. Вы видели это, когда он был в Овальном кабинете — я был недоволен".

В то же время, по словам Трампа, бывают и противоположные ситуации:"Иногда президент Зеленский хочет заключить соглашение, а Путин — не хочет этого делать. Это очень сложный баланс".

