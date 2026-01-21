Если Зеленский и Путин не заключат мирное соглашение, они дураки, - Трамп
Дональд Трамп считает, что если президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин не заключат мирное соглашение, то это означает, что "они оба дураки".
Об этом он сказал после своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.
"Они дураки"
- По словам американского политика, Украина и Россия находятся на этапе, когда могут прийти к соглашению и заключить мирное соглашение, а если нет — то "они дураки".
"Это касается их обоих. Я знаю, что они не глупы, но если они не заключат это соглашение, они дураки. Поэтому я не хочу никого обидеть, но они должны прийти к соглашению", - заявил Трамп.
Мирные переговоры
Президент США также отметил, что переговорный процесс между Россией и Украиной часто срывается из-за позиций сторон, а между украинским и российским лидерами существует много ненависти:
"Часто бывает так: у нас уже готово соглашение с Россией, но президент Владимир Зеленский с ним не соглашается. Вы видели это, когда он был в Овальном кабинете — я был недоволен".
В то же время, по словам Трампа, бывают и противоположные ситуации:"Иногда президент Зеленский хочет заключить соглашение, а Путин — не хочет этого делать. Это очень сложный баланс".
Кто обзиваєтся, тот сам так і називаєтся - *****
А єслі б на мойом мєстє бил какой-то дурачьок? - Зєля
Світом керують дебіли з IQ трирічної дитини... І всі навкруги дивуються а чого все так ..уйово...
Ось ключові факти:
Передача літаків: У травні 2024 року Швеція офіційно оголосила про передачу Україні літаків радіолокаційної розвідки та управління ASC 890 (Saab 340 AEW&C). Ці літаки вже надійшли до Збройних Сил України, що було підтверджено у серпні 2025 року
.Роль США: США не лише не блокували цю передачу, а й активно співпрацювали зі Швецією для забезпечення сумісності ASC 890 з винищувачами F-16. Затримки, які виникали раніше, були пов'язані з технічними модифікаціями для інтеграції шведських систем з американськими літаками та необхідністю підготовки персоналу.
Офіційні оголошення про передачу та підтвердження:
Травень 2024 (Оголошення Швеції): Уряд Швеції оголосив про найбільший пакет допомоги, що включав два літаки ASC 890, 29 травня 2024 року, це підтверджують прес-релізи та новини.
Серпень 2025 (Офіційне підтвердження в Україні): Міністр оборони Денис Шмигаль офіційно подякував Швеції за передачу цих літаків 23 серпня 2025 року, повідомивши про це у своїх соцмережах та в новинах.
Роль США та затримки:
Співпраця та інтеграція: США не блокували, а працювали над сумісністю шведських систем з F-16 та тренуванням екіпажів, як вказують новини, що передували офіційному підтвердженню.Технічні аспекти: Затримки були пов'язані з необхідністю модифікацій для інтеграції систем «шведської» розвідки з американськими F-16, про що писали українські медіа.
Деталі інтеграції: Швеція про модифікацію F-16 для роботи з ASC 890 (Militarnyi).
Якби ви всі втрьох взялись за ручки і зістрибнули з Трамп-тауеру, половина світових проблем було б вирішено автоматично.
Тут треба вести мову, що трамп ліцемірний покидьок.
Для нього наша національна
шатли шашликитрагедія це лише для піару та скупляння ресурсів
Во дебил, это просто кошмар..
И ещё он высказался о Второй мировой войне.: "Без нас сейчас вы все бы говорили по-немецки"..
Так это если бы он в то время был президентом страны вместо Рузвельта - то да., он бы точно зарубил Ленд-лиз..