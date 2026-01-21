Если Зеленский и Путин не заключат мирное соглашение, они дураки, - Трамп

Дональд Трамп считает, что если президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин не заключат мирное соглашение, то это означает, что "они оба дураки".

Об этом он сказал после своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Они дураки"

  • По словам американского политика, Украина и Россия находятся на этапе, когда могут прийти к соглашению и заключить мирное соглашение, а если нет — то "они дураки".

"Это касается их обоих. Я знаю, что они не глупы, но если они не заключат это соглашение, они дураки. Поэтому я не хочу никого обидеть, но они должны прийти к соглашению", - заявил Трамп.

Мирные переговоры

Президент США также отметил, что переговорный процесс между Россией и Украиной часто срывается из-за позиций сторон, а между украинским и российским лидерами существует много ненависти:

"Часто бывает так: у нас уже готово соглашение с Россией, но президент Владимир Зеленский с ним не соглашается. Вы видели это, когда он был в Овальном кабинете — я был недоволен".

В то же время, по словам Трампа, бывают и противоположные ситуации:"Иногда президент Зеленский хочет заключить соглашение, а Путин — не хочет этого делать. Это очень сложный баланс".

Рівень розвитку навіть до першого класу не досягає.
21.01.2026 17:28 Ответить
Дурень в Давосі таки один. От хоче що-б всі робили як воно хоче і хоть всріться, бо в пісочницю не пусте і лопатки з пасочками не дасть.
21.01.2026 17:42 Ответить
не один: башато хто хоче пересидіть. Тиму Макрона і Мерца. Про Фіцо, Мелоні і Орбана - я взагалі мовчу
21.01.2026 18:04 Ответить
21.01.2026 20:29 Ответить
До живеш до його віку - зрозумієш чому так (( Пенсійний вік не просто так вводили , жаль що у політиці обмеження за віком тільки стосовно молоді , а варто і пердунів трішки зупиняти .
21.01.2026 18:38 Ответить
Ще невідомо хто справді дурний
За рік статки родини Трампа зросли до $7 мільярдів: допомогли криптовалюти
21.01.2026 18:41 Ответить
1.Дурням везе . 2. Статки родини - не статки особисто трумпа . 3. Криптою синуля його займається , ну чисто тобі як наш саша-стоматолог. Яникові чада теж нехило "майнили" - тільки готівкою і тільки з Межигір'я три мільярди вивезли ,а що там по банках було- до декларації не вносили .
21.01.2026 19:34 Ответить
Вони дурні незалежно від того, укладуть вони угоду, чи ні. Але до дурня Трампа їм далеко.
21.01.2026 20:44 Ответить
Просто не віриться, скільки всього на цій планеті залежить від цього помаранчевого *******!
21.01.2026 17:28 Ответить
Він не помаранчевий, він рудий. Не треба чіпати цей історичний для України колір.
21.01.2026 18:27 Ответить
Ідіот. Тьху.
21.01.2026 17:28 Ответить
Якщо Зеленський і Путін не укладуть мирну угоду, вони дурні, - Трамп
Кто обзиваєтся, тот сам так і називаєтся - *****
А єслі б на мойом мєстє бил какой-то дурачьок? - Зєля

---
Світом керують дебіли з IQ трирічної дитини... І всі навкруги дивуються а чого все так ..уйово...
21.01.2026 17:31 Ответить
не переживайте він угоду не підпише . зеля пообіцяв і британським партнерам і є вропейцям що воюватиме до 29 року або поки дають гроші. також путіну в омані. на цей рахунок в ньому можна не сумніватись
21.01.2026 18:31 Ответить
Тебе жаба давить що з тобою не поділився ? Так нічого було до Польщі тікати , у нас нині тут на кожному вуглі європейські гроші роздають
21.01.2026 18:59 Ответить
Господи, дай усьому Світові пережити цього дебіла і ще дай толкового снайпера.
21.01.2026 17:31 Ответить
Складається враження, що ми приречені і ніхто нас не врятує від скаженого сусіда. А деякі ще й допоможуть ***** отримати свою мрію.
21.01.2026 17:33 Ответить
трамп агент кацапів
21.01.2026 18:05 Ответить
21.01.2026 17:34 Ответить
путлєр каже шо він вбивця а не дурень
21.01.2026 17:35 Ответить
Головне, що ти ,,розумний", бабуїн дементний!!!
21.01.2026 17:35 Ответить
А якщо ти не відвідаєш концерт кобзона то ти рижий педофіл і півень
21.01.2026 17:36 Ответить
Не укладуть. І далі пересічні та й професійні військові тисячами гинутимуть а мирні українці животітимуть без електрики, води, тепла. На жаль Трамп правий. Він вмиє руки а народ України вмиватиметься кров'ю і надалі.
21.01.2026 17:37 Ответить
Або ти вмиєшся кров'ю коли я тебе знайду
21.01.2026 17:43 Ответить
Диванний вояка.
21.01.2026 18:25 Ответить
Клоун Зеля не є народом України. Що б він там в Омані не підписав, це не влаштувало народ України.
21.01.2026 17:41 Ответить
21.01.2026 17:41 Ответить
Пєтя, взагалі-то. Але суті не міняє
21.01.2026 18:02 Ответить
Ця рижа мразота цинічно знущається прирівнюючи нападника з жертвою. І розказує про угоду наче Зеленський з ****** не можуть поділити якесь яблуко. А нічого що це Україна жертва і що людоїди ділити збираються Україну і українців щоб потім знищити? При цьому це ***** не пішов на жодний компроміс а винувата все одно Україна. Зеленському потрібно було теж в угоді прописати щоб рашисти віддали Україні Білгородські, Курську і Кубанську республіки. А потім посередині десь домовлятись.
21.01.2026 17:41 Ответить
Що таке Трамп детально описано в англомовній версії Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Trumpismhttps://en.wikipedia.org/wiki/Trumpism/ . Корисно почитати, щоб зрозуміти як така мерзота може пробитися до найвищої влади, чому праворадикальний популізм, маючи багато спільного з відвертим фашизмом знаходить підтримку серед населення.
21.01.2026 18:08 Ответить
хто на кого напав , рудий мудак розуміє ?
21.01.2026 17:42 Ответить
А це неважливо. Важливо, у кого карти сильніше.
21.01.2026 17:56 Ответить
тільки у Трампа карти-таро: сьогодні так, а завтра так
21.01.2026 18:01 Ответить
Особливо, коли світ грає у шахи...
21.01.2026 18:33 Ответить
Краще б у шахи, там хоч все чесно (хіба що туру з дошки поцупити, та то таке).
21.01.2026 18:51 Ответить
"Хто мені не вірить, той дурень."
21.01.2026 17:54 Ответить
так ти ж Рижий Голуб Миру можеш все: візьми за дупу путіна і всіх пабєді. Тобі ж і Гренладнія для того не треба, нє?
21.01.2026 18:00 Ответить
Прикольно спостерігати , коли хитре вважає себе розумним, а дурень називає дурнями інших.... В якому світі рожевих і літаючих слоників він живе? З якого такого переляку він вирішив що путін прагне миру і що він підпише якусь там угоду? Не хоче миру путін, і не підпише він ніякоі угоди- бо йому не потрібепн якийсь там кусочок Украіни, йому потрібна вся Украіна. Тому він і буде продовжувати війну поки в нього на це буде вистачати грощей і сил, і поки він не отримає добряче по зубам і не впреться головою в стіну . А для того щоб це сталося треба вводити жортскі санкціі проти росіі і тих краін хто з нею має будь які справи, щоб перекрити всі канали отримування росією грошей на війну. Надати нам більше військовоі і фінансовоі допомоги- дати нам більше зброі ,особливо далекобійноі - щоб ми могли бити по тиловим військовим базам ,аєродромам, обьектам нафтовоі промисловості.... У руках президента наймогутнішой краіни світу для цього є усі важелі щоб це зробити. Але ж він нічого не робить !!! Замість рішучих дій сильного лідера , ми вже другий рік чуємо пусте базарне бла-бла-бла, постійне загравання з путіним, постійне самовихваляння, перелік війн які він нібито зупинив, і постійне нагадування що якщо б не він..... або він.... і постійне звинувачення у чомусь інших, що тільки він один Д'артаньян а всі інші навколо дурні.....
21.01.2026 18:01 Ответить
але ж ви знаєте що ніхто жорстких санкцій не вводитиме. і демократи як прийдуть теж. для мене все з демократами стало ясно коли байден заборонив швеції передавати літаки аеророзвідки щоб збивати носії кабів. через це загинуло десятки тисяч наших воїнів. з самого початку україну позбавили шансу на перемогу. завдання-ослаблювати рашку
21.01.2026 19:15 Ответить
При всій повазі , але ваше ствердження про те, що нібито Байден заборонив Швеції передавати Україні літаки аеророзвідки, не відповідає дійсності. Навпаки, саме за підтримки та координації з партнерами (включаючи США) ці літаки вже були передані Україні.
Ось ключові факти:
Передача літаків: У травні 2024 року Швеція офіційно оголосила про передачу Україні літаків радіолокаційної розвідки та управління ASC 890 (Saab 340 AEW&C). Ці літаки вже надійшли до Збройних Сил України, що було підтверджено у серпні 2025 року
.Роль США: США не лише не блокували цю передачу, а й активно співпрацювали зі Швецією для забезпечення сумісності ASC 890 з винищувачами F-16. Затримки, які виникали раніше, були пов'язані з технічними модифікаціями для інтеграції шведських систем з американськими літаками та необхідністю підготовки персоналу.

Офіційні оголошення про передачу та підтвердження:
Травень 2024 (Оголошення Швеції): Уряд Швеції оголосив про найбільший пакет допомоги, що включав два літаки ASC 890, 29 травня 2024 року, це підтверджують прес-релізи та новини.https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/05/militart-stodpaket-16-till-ukraina--ny-formaga-som-starker-ukrainas-luftforsvar-och-stod-som-moter-ukrainas-prioriterade-behov/&ved=2ahUKEwj_oOuzrJ2SAxXnjokEHVM6IlYQy_kOegQIAxAC&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw26euzi9u1i8nQq8UUK8CgY&ust=1769109449748000 Урядовий прес-реліз Швеції (англійською).
Серпень 2025 (Офіційне підтвердження в Україні): Міністр оборони Денис Шмигаль офіційно подякував Швеції за передачу цих літаків 23 серпня 2025 року, повідомивши про це у своїх соцмережах та в новинах.https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/asc-890-ukrajina-otrimaye-litaki-radiolokaciynoji-rozvidki-saab-340-vid-shveciji-50539591.html&ved=2ahUKEwj_oOuzrJ2SAxXnjokEHVM6IlYQy_kOegQIAxAF&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw26euzi9u1i8nQq8UUK8CgY&ust=1769109449748000 Новинарська версія про підтвердження від Шмигаля (українською). Офіційне джерело: https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://english.nv.ua/nation/asc-890-ukraine-to-receive-saab-340-radar-reconnaissance-aircraft-from-sweden-50539610.html&ved=2ahUKEwib1uyk9p2SAxU1rokEHdXlNRIQy_kOegQIBBAF&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw1WOFlXWprX0aT2ltU5f2vl&ust=1769129282538000 Повідомлення Дениса Шмигаля про передачу ASC 890 (NV.ua).

Роль США та затримки:
Співпраця та інтеграція: США не блокували, а працювали над сумісністю шведських систем з F-16 та тренуванням екіпажів, як вказують новини, що передували офіційному підтвердженню.Технічні аспекти: Затримки були пов'язані з необхідністю модифікацій для інтеграції систем «шведської» розвідки з американськими F-16, про що писали українські медіа.https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.rbc.ua/rus/news/minoboroni-shvetsiyi-prokomentuvali-zatrimku-1742553417.html&ved=2ahUKEwj_oOuzrJ2SAxXnjokEHVM6IlYQy_kOegQIBRAD&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw26euzi9u1i8nQq8UUK8CgY&ust=1769109449748000 Стаття від РБК-Україна про причини затримки.
Деталі інтеграції: https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://militarnyi.com/uk/news/drlv-vid-shvetsiyi-********-otrymaye-litaky-asc-890-pislya-modyfikatsiyi-f-16-dlya-vzayemodiyi-z-nymy/&ved=2ahUKEwib1uyk9p2SAxU1rokEHdXlNRIQy_kOegQIBhAD&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw1WOFlXWprX0aT2ltU5f2vl&ust=1769129282538000 Швеція про модифікацію F-16 для роботи з ASC 890 (Militarnyi).
22.01.2026 02:54 Ответить
І ти з ними третій.
Якби ви всі втрьох взялись за ручки і зістрибнули з Трамп-тауеру, половина світових проблем було б вирішено автоматично.
21.01.2026 18:07 Ответить
Ну тут не всё сказано, путин не просто глуп, путин как всем известно, ******* *****.. и похоже Трамп недалеко от него ушёл..
21.01.2026 18:08 Ответить
Бред сумасшедшего
21.01.2026 18:12 Ответить
Члєнограй та ***** дурні,а трамп-довбой@б, дегенерат та просто кончений мерзотник. Такі часи.
21.01.2026 18:15 Ответить
Війна взагалі ірраціональна за змістом. Багато хто в історії міг укласти угоду і мирно співіснувати, але воювали до повного знищення одного.
21.01.2026 18:23 Ответить
З цієї війни самим головним дурнем вийде Америка.
21.01.2026 18:27 Ответить
ДЕБІЛ...Ну що з нього візьмеш?!
21.01.2026 18:33 Ответить
Злоякісний нарцис вважає, що ***** та ЗЕлупа типу царі та королі, що можуть одноосібно укладати такі договори. ***** можливо й цар, але ЗЕлупа точно не король.
21.01.2026 18:40 Ответить
Если начальник планеты Земля называет тебя не глупым -это велика повага
21.01.2026 18:45 Ответить
А ти долбойоб.
21.01.2026 19:05 Ответить
А сам сцикливе чмо
21.01.2026 19:28 Ответить
хто б говорив......
21.01.2026 19:29 Ответить
Вони й так дурні.
Тут треба вести мову, що трамп ліцемірний покидьок.
Для нього наша національна шатли шашлики трагедія це лише для піару та скупляння ресурсів
21.01.2026 21:14 Ответить
"Если Зеленский и Путин не заключат мирное соглашение, они дураки, - Трамп."
Во дебил, это просто кошмар..
И ещё он высказался о Второй мировой войне.: "Без нас сейчас вы все бы говорили по-немецки"..
Так это если бы он в то время был президентом страны вместо Рузвельта - то да., он бы точно зарубил Ленд-лиз..
21.01.2026 21:33 Ответить
А що, в Америці нікому пояснити діду, хто він?
21.01.2026 22:19 Ответить
Що ти мелеш? Прогнись перед Китаєм, якщо такий розумний!?
21.01.2026 23:30 Ответить
Найбільші дурні завжди вважають себе самими розумними
