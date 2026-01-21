Два тижні тому з’явилася зброя, що може знищити все однією ракетою, - Трамп

Президент США заявив, що зараз у світі з'явилася зброя, яка може "все знищити".

Про це він сказав під час виступу у Давосі, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Зараз перед США та всім світом постають значно більші ризики, ніж ті, що були навіть під час Другої світової. Через ядерну зброю, через сучасну зброю, про яку я навіть не можу вам зараз сказати привселюдно.

Два тижні тому з'явилася зброя, про яку ніхто ніколи не чув. Усе може бути знищено буквально через одну ракету", - розповів він.

За словами Трампа, поки немає такого ППО, що здатне знищити такі ракети.

Також читайте: Пентагон не планує військову операцію США щодо Гренландії, - NYT

Інші заяви Трампа

Трамп заявив, що лише США можуть забезпечити безпеку Гренландії.

За словами лідера США, Європа рухається в неправильному напрямку та руйнує себе

Також читайте: США - економічний двигун планети. Коли ми процвітаємо - процвітає весь світ, - Трамп