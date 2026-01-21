Две недели назад появилось оружие, которое может уничтожить все одной ракетой, - Трамп

Президент США заявил, что сейчас в мире появилось оружие, которое может "все уничтожить".

Об этом он сказал во время выступления в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Сейчас перед США и всем миром стоят гораздо большие риски, чем те, которые были даже во время Второй мировой. Из-за ядерного оружия, из-за современного оружия, о котором я даже не могу вам сейчас сказать публично.

Две недели назад появилось оружие, о котором никто никогда не слышал. Все может быть уничтожено буквально одной ракетой", - рассказал он.

По словам Трампа, пока нет такой ПВО, которая способна уничтожить такие ракеты.

Другие заявления Трампа

Трамп заявил, что только США могут обеспечить безопасность Гренландии.

По словам лидера США, Европа движется в неправильном направлении и разрушает себя

