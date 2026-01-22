ЄС "полегшено зітхнув" після рішення Трампа щодо тарифів, - AP

Рішення президента США Дональда Трампа не запроваджувати мита проти європейських партнерів, які підтримали суверенітет Данії та Гренландії, було сприйняте з полегшенням не лише фінансовими колами. Водночас усередині американської адміністрації це питання викликало серйозне занепокоєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press із посиланням на джерела в уряді США.

За словами співрозмовників агентства, різка риторика Трампа щодо союзників по НАТО викликала тривогу серед частини посадовців. Вони вважають, що надмірна зосередженість президента на ідеї приєднання Гренландії негативно впливає на інші напрями зовнішньої політики США.

Також читайте: Трамп пояснив запрошення Путіна до "Ради миру": Нам потрібні люди з "величезним впливом"

Занепокоєння в адміністрації США

Представники американського уряду на умовах анонімності зазначили, що агресивний підхід до питання Арктичного острова шкодить стратегічним ініціативам. Зокрема, така позиція ускладнює підготовку до створення Ради миру.

На їхню думку, постійний тиск у темі Гренландії відволікає ресурси та погіршує дипломатичну атмосферу, необхідну для реалізації глобальних планів президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Близького Сходу та Азії приєднаються до Ради миру по Газі

Реакція європейських союзників

Європейські лідери, які й раніше обережно ставилися до ідеї створення Ради з широкими повноваженнями, після тарифних погроз з боку Білого дому ще більше посилили свій скепсис. Американські чиновники визнають, що такі заяви підірвали довіру між партнерами.

Сам Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який, за його словами, відповідає його вимогам щодо Гренландії. Він також повідомив, що домовленості, обговорені з генеральним секретарем НАТО, означають відмову від нових тарифів проти європейських країн.

Також читайте: Напруженість довкола Гренландії не відволікає світ від війни РФ проти України, - Навроцький

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.

Читайте також: Якщо Зеленський і Путін не укладуть мирну угоду, вони дурні, - Трамп