6 941 35

ЄС "полегшено зітхнув" після рішення Трампа щодо тарифів, - AP

Трамп. Гренландія. Домовленість з ЄС

Рішення президента США Дональда Трампа не запроваджувати мита проти європейських партнерів, які підтримали суверенітет Данії та Гренландії, було сприйняте з полегшенням не лише фінансовими колами. Водночас усередині американської адміністрації це питання викликало серйозне занепокоєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press із посиланням на джерела в уряді США.

За словами співрозмовників агентства, різка риторика Трампа щодо союзників по НАТО викликала тривогу серед частини посадовців. Вони вважають, що надмірна зосередженість президента на ідеї приєднання Гренландії негативно впливає на інші напрями зовнішньої політики США.

Занепокоєння в адміністрації США

Представники американського уряду на умовах анонімності зазначили, що агресивний підхід до питання Арктичного острова шкодить стратегічним ініціативам. Зокрема, така позиція ускладнює підготовку до створення Ради миру.

На їхню думку, постійний тиск у темі Гренландії відволікає ресурси та погіршує дипломатичну атмосферу, необхідну для реалізації глобальних планів президента.

Реакція європейських союзників

Європейські лідери, які й раніше обережно ставилися до ідеї створення Ради з широкими повноваженнями, після тарифних погроз з боку Білого дому ще більше посилили свій скепсис. Американські чиновники визнають, що такі заяви підірвали довіру між партнерами.

Сам Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який, за його словами, відповідає його вимогам щодо Гренландії. Він також повідомив, що домовленості, обговорені з генеральним секретарем НАТО, означають відмову від нових тарифів проти європейських країн.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.
  • Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.

Не треба поспішати зітхати. Він своє рішення забуде ще до посадки на літак додому.
22.01.2026 01:42 Відповісти
А по прильоту забуде куди літав. Це вже пізній Брєжнєв - один в один разом з бровами.
22.01.2026 02:43 Відповісти
хтось нарешті ткнув рудого пердуна носом в карту Гренландії і показав, що там раніше вже було 16 американських баз, які закрили через нестачу на них грошей
22.01.2026 03:51 Відповісти
🌮 здав назад.
22.01.2026 01:45 Відповісти
Це "фраєр здав назад"? Чи не так?
22.01.2026 01:53 Відповісти
Ну вести тарифну війну з найбільшим утримувачем твоїх облігацій - не сама краща ідея.
22.01.2026 01:58 Відповісти
хтось нарешті ткнув рудого пердуна носом в карту Гренландії і показав, що там раніше вже було 16 американських баз, які закрили через нестачу на них грошей
Після того, як Трамп включив до Ради "миру" *****, порядним лідерам країн там робити нема чого.

Виключення - Нетаньяху. Бо інакше Ізраїль будуть араби з турками та Трампом одружувати без Ізраїлю.
22.01.2026 01:56 Відповісти
Да это так я иногда смотрю канал 9 на русском израильский канал Там тоже обсуждали это и как они сказали все в **** и Натаньяху де-факто делает,то что хочет Трамп боясь его гнева!То что Турция и Катар в этом союзе это вообще нонсенс!И в Израиле оппозиция его за это ругает,что Израиль потерял независимость!
22.01.2026 12:42 Відповісти
ЄС можна кому хочеш трахати , воно тільки булки ширше розставе
22.01.2026 01:59 Відповісти
А ісраєль що не таким був. Тільки ти його навіть зараз захищаєш і розказуєш нехай буде з кацапами , *********** та іншими. А чим він тоді відрізнявся від України? Та і зараз без США та інших ,вони зі своєю купкою населення ніщо, якщо б якісь араби вирішили б їх знищити , це не було б проблемою.
22.01.2026 06:44 Відповісти
"вони зі своєю купкою населення ніщо"

там вся эта купка - дисциплинированные военнообязанные, прошедшие армейскую выучку, и ухилянтов нет
22.01.2026 11:28 Відповісти
Трампон знов обісрався!
22.01.2026 02:24 Відповісти
Трамп мав би бути послідовним і спершу вийти разом з ****** та іншими посіпаками з ООН бо їм "Декларація Прав Людини" не указ і не керівний документ. Думаю тоді ООН отримала б свіжий старт, але, зрозуміло, Гуттеріша потрібно звільняти якнайшвидше...
22.01.2026 02:33 Відповісти
TACO
22.01.2026 02:41 Відповісти
Орбан - поки єдиний з лідерів у ЄС, хто погодився на членство у Раді миру Трампа
22.01.2026 02:56 Відповісти
Так. Разом з орбаном погодилась італійка, але швидко зрозуміла, в яке лайно влазить, та миттєво відмовилась.
22.01.2026 10:14 Відповісти
Але щоб ***** заплатило, бо треба гроші на вибори.
22.01.2026 03:03 Відповісти
За даними ЗМІ, Данія може надати США суверенітет над невеликими ділянками Гренландії для будівництва американських військових баз.
22.01.2026 03:51 Відповісти
Деталі: Представник НАТО повідомив CNN, що однією з пропозицій, яка обговорювалася на зустрічах у середу між представниками Альянсу, зокрема й генсеком Марком Рютте, була можливість дозволу Данії на будівництво США додаткових військових баз у Гренландії, які будуть зведені на території, що вважається суверенною територією США.
22.01.2026 03:52 Відповісти
а шоб було
22.01.2026 03:57 Відповісти
Трампу потрібно запропонувати Мексиці зі 133 мільйонами населення стати 51м штатом США (з громадянством).
І тоді проблема збільшення армії і безпеки США буде вирішена.
Навіщо тоді Трампу крижана Гренландія?
А мексиканці радісно приєднаються.
Мексиканські картелі стануть продавати китайцям кокаїн , та й на заборі з Мексикою можна зекономити.
22.01.2026 04:11 Відповісти
Американцям буде легше разом з мексиканцями доганяти китайців.

У Сполучених Штатах у 2024 році вироблено 10,5 млн автомобілів , у Китаї - 31,3 млн.

Мексика виробила 4,2 млн автомобілів у 2024 році.

Сполучені Штати залишаються домінуючим ринком для автомобілів мексиканського виробництва, на їхню частку припадає 80% від загального експорту.
18% автомобілів, проданих у Сполучених Штатах у 2024 році, виготовлені в Мексиці.
22.01.2026 05:39 Відповісти
барани, завтра він все одно погрозу висуне..
діти.
22.01.2026 04:14 Відповісти
тяжка баранячя довірлива доля...
22.01.2026 04:28 Відповісти
фуууу !
22.01.2026 05:31 Відповісти
а я то думав ....
22.01.2026 05:35 Відповісти
доня таки зміг опустити Амеріку від слова пишатися до слова стидоба.
22.01.2026 06:02 Відповісти
Заберіть все у людини, а потім віддайте їй половину, - і вона вас полюбить...
22.01.2026 06:50 Відповісти
Хіба він таке казав?
22.01.2026 09:30 Відповісти
Руда мавпа крутить світом, як циган сонцем!
Де ж ті санітари?!
22.01.2026 10:16 Відповісти
 
 