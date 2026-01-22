НАТО может и должно сделать больше для Украины, - адмирал Драгоне
Североатлантический альянс продолжит всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российской военной агрессией, а действующие инициативы НАТО уже приносят конкретные результаты.
Об этом заявил начальник Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша поддержка Украины остается сильной как наш приоритет, потому что борьба Украины касается не только Украины, но и нашей коллективной безопасности. Борьба Украины - это наша борьба. Все инициативы, которые мы имеем для содействия праву Украины защищать себя, дают результаты, и все союзники преданы этому", - подчеркнул Драгоне.
В то же время он признал, что НАТО "может и должно сделать больше", подчеркнув, что поддержка Украины будет продолжаться. Во время видеозвонка с украинскими военными участники встречи отметили "образцовую" дисциплину, стойкость, адаптивность и решимость ВСУ.
Отдельно начальники штабов обсудили безопасность "на 360 градусов" в Европе, в частности ситуацию на южном фланге, в Северной Атлантике и Арктике, которую в НАТО называют регионом стратегического значения. По словам Драгоне, Альянс заранее запланировал военные учения в этих регионах на ближайшие месяцы.
Председатель Военного комитета также подчеркнул единство, устойчивость и способность НАТО к адаптации в условиях изменчивой обстановки в сфере безопасности.
