Норвегія передала Україні ракети до систем NASAMS

Норвегія передала Україні значну кількість ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS.

Що відомо?

"Завдяки співпраці зі США та іншими країнами Норвегія оперативно поставила Україні зенітні ракети на критичному етапі, щоб система NASAMS могла продовжувати захищати громадян України від смертоносних авіаударів", - наголосив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере зазначив, що Норвегія виділила на підтримку України у 2026 році 85 млрд норвезьких крон.

"Українці майже щоночі зазнають ракетних атак та атак безпілотників. Зараз через російські атаки великі райони Києва залишилися без опалення, води та електрики. Минулого тижня я зустрівся з президентом Зеленським у Києві, і це саме та допомога, яка їм потрібна, щоб захиститися від цих атак", - сказав глава МЗС Ейде.

Читайте: Нідерланди розмістять у Польщі системи Patriot і NASAMS

Що передувало?

Також читайте: В Україні відкрив офіс виробник зенітно-ракетних комплексів NASAMS

Спасибі Норвегії, вона багато нам допомагає.
22.01.2026 16:14 Відповісти
Може, у них самих мало? Чи США дозвіл не дають.
22.01.2026 16:15 Відповісти
Дякуємо Норвежцям! Боже, борони Короля!
22.01.2026 16:37 Відповісти
чому в Японії не купуємо ракети до Patriot?
хтось забороняє?
22.01.2026 16:13 Відповісти
Може, у них самих мало? Чи США дозвіл не дають.
22.01.2026 16:15 Відповісти
там штатівський дозвіл не потрібен - власні авторство, технологія та виробництва, ніц спільного
інші країни вже брали напряму
22.01.2026 16:24 Відповісти
Тоді не знаю.
22.01.2026 16:26 Відповісти
от і цікавить це
22.01.2026 16:28 Відповісти
Хіба що хтось дотичний до теми вирішить щось розказати.
22.01.2026 16:36 Відповісти
Виробляє 30 шт. на рік по ліцензії. Дозвіл США на експорт потрібен. Краплина в морі. І, звісно, самим потрібні.
22.01.2026 21:35 Відповісти
22.01.2026 16:14 Відповісти
22.01.2026 16:37 Відповісти
Нащадкам вікингів за підтримку України-черговий респект...
22.01.2026 19:00 Відповісти
 
 