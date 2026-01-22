Норвегія передала Україні ракети до систем NASAMS

Норвегія передала Україні значну кількість ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомила пресслужба уряду країни, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Завдяки співпраці зі США та іншими країнами Норвегія оперативно поставила Україні зенітні ракети на критичному етапі, щоб система NASAMS могла продовжувати захищати громадян України від смертоносних авіаударів", - наголосив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере зазначив, що Норвегія виділила на підтримку України у 2026 році 85 млрд норвезьких крон.

"Українці майже щоночі зазнають ракетних атак та атак безпілотників. Зараз через російські атаки великі райони Києва залишилися без опалення, води та електрики. Минулого тижня я зустрівся з президентом Зеленським у Києві, і це саме та допомога, яка їм потрібна, щоб захиститися від цих атак", - сказав глава МЗС Ейде.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Норвегія планує співпрацю з українськими виробниками зброї для систем NASAMS.

