Норвегия передала Украине ракеты для систем NASAMS
Норвегия передала Украине значительное количество ракет для систем противовоздушной обороны NASAMS.
Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Благодаря сотрудничеству с США и другими странами Норвегия оперативно поставила Украине зенитные ракеты на критическом этапе, чтобы система NASAMS могла продолжать защищать граждан Украины от смертоносных авиаударов", - подчеркнул министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.
Премьер-министр Йонас Гар Стере отметил, что Норвегия выделила на поддержку Украины в 2026 году 85 млрд норвежских крон.
"Украинцы почти каждую ночь подвергаются ракетным атакам и атакам беспилотников. Сейчас из-за российских атак большие районы Киева остались без отопления, воды и электричества. На прошлой неделе я встретился с президентом Зеленским в Киеве, и это именно та помощь, которая им нужна, чтобы защититься от этих атак", - сказал глава МИД Эйде.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Норвегия планирует сотрудничество с украинскими производителями оружия для систем NASAMS.
