Норвегия передала Украине ракеты для систем NASAMS

Норвегия передала Украине значительное количество ракет для систем противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Благодаря сотрудничеству с США и другими странами Норвегия оперативно поставила Украине зенитные ракеты на критическом этапе, чтобы система NASAMS могла продолжать защищать граждан Украины от смертоносных авиаударов", - подчеркнул министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.

Премьер-министр Йонас Гар Стере отметил, что Норвегия выделила на поддержку Украины в 2026 году 85 млрд норвежских крон.

"Украинцы почти каждую ночь подвергаются ракетным атакам и атакам беспилотников. Сейчас из-за российских атак большие районы Киева остались без отопления, воды и электричества. На прошлой неделе я встретился с президентом Зеленским в Киеве, и это именно та помощь, которая им нужна, чтобы защититься от этих атак", - сказал глава МИД Эйде.

Что предшествовало?

Топ комментарии
Спасибі Норвегії, вона багато нам допомагає.
22.01.2026 16:14 Ответить
Може, у них самих мало? Чи США дозвіл не дають.
22.01.2026 16:15 Ответить
Дякуємо Норвежцям! Боже, борони Короля!
22.01.2026 16:37 Ответить
чому в Японії не купуємо ракети до Patriot?
хтось забороняє?
22.01.2026 16:13 Ответить
Може, у них самих мало? Чи США дозвіл не дають.
22.01.2026 16:15 Ответить
там штатівський дозвіл не потрібен - власні авторство, технологія та виробництва, ніц спільного
інші країни вже брали напряму
22.01.2026 16:24 Ответить
Тоді не знаю.
22.01.2026 16:26 Ответить
от і цікавить це
22.01.2026 16:28 Ответить
Хіба що хтось дотичний до теми вирішить щось розказати.
22.01.2026 16:36 Ответить
Виробляє 30 шт. на рік по ліцензії. Дозвіл США на експорт потрібен. Краплина в морі. І, звісно, самим потрібні.
22.01.2026 21:35 Ответить
Нащадкам вікингів за підтримку України-черговий респект...
