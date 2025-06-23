В Україні відкрив офіс виробник зенітно-ракетних комплексів NASAMS

В Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров 22 червня.

"Це провідний норвезький виробник озброєння, зокрема систем NASAMS, які вже стоять на захисті українських міст від російських ракет і дронів", – наголосив він.

За словами міністра, у співпраці з Kongsberg українська сторона готує нові рішення на базі NASAMS – для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури.

Як зауважив Умєров, протиповітряна оборона – один з наших стратегічних пріоритетів. Лише цього місяця ворог здійснив понад 3500 запусків ракет і дронів.

"Відкриття офісу – це черговий крок у розвитку партнерства між Україною, Норвегією та компанією Kongsberg. Разом реалізовуватимемо проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря – напрямках, в яких Kongsberg є світовим лідером", – уточнив міністр оборони.

Він наголосив, що це також відкриває нові можливості для співпраці українських і норвезьких інженерів – над підвищенням ефективності вже наявного озброєння та впровадженням інновацій.

Як повідомлялося, про плани компанії Kongsberg Defence & Aerospace, яка виготовляє ракети для систем ППО NASAMS, створити спільне виробництво в Україні, стало відомо у лютому цього року. Президент компанії Ейрік Лі зазначав, що робота ведеться з розрахунком на довгострокове партнерство. Зокрема, у Kongsberg хочуть використовувати силу української промисловості.