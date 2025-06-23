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Новини
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В Україні відкрив офіс виробник зенітно-ракетних комплексів NASAMS

В Україні відкрив офіс виробник зенітно-ракетних комплексів NASAMS

В Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров 22 червня.

"Це провідний норвезький виробник озброєння, зокрема систем NASAMS, які вже стоять на захисті українських міст від російських ракет і дронів", – наголосив він.

За словами міністра, у співпраці з Kongsberg українська сторона готує нові рішення на базі NASAMS – для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури.

Як зауважив Умєров, протиповітряна оборона – один з наших стратегічних пріоритетів. Лише цього місяця ворог здійснив понад 3500 запусків ракет і дронів.

"Відкриття офісу – це черговий крок у розвитку партнерства між Україною, Норвегією та компанією Kongsberg. Разом реалізовуватимемо проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря – напрямках, в яких Kongsberg є світовим лідером", – уточнив міністр оборони.

Він наголосив, що це також відкриває нові можливості для співпраці українських і норвезьких інженерів – над підвищенням ефективності вже наявного озброєння та впровадженням інновацій.

Як повідомлялося, про плани компанії Kongsberg Defence & Aerospace, яка виготовляє ракети для систем ППО NASAMS, створити спільне виробництво в Україні, стало відомо у лютому цього року. Президент компанії Ейрік Лі зазначав, що робота ведеться з розрахунком на довгострокове партнерство. Зокрема, у Kongsberg хочуть використовувати силу української промисловості.

Автор: 

Міноборони (988) NASAMS (3) Умєров Рустем (42)


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Тільки не допускайте до робіт що там ведуться Єрмака, Арахамію і Со.
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23.06.2025 10:42 Відповісти
Вважаєш однокурсник і дружбан Єрмака Умєров без них не впорається?
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23.06.2025 10:54 Відповісти
нам нужен какой-то "Крымский ветер", на кшталт орковского Солнцепека с буратиной, шо б не один орк пришедший сюда не поднялся.....
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23.06.2025 12:52 Відповісти

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