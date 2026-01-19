Сили оборони стримують противника у Покровську, ворог не може проводити прямі штурми Гришиного, - 7 корпус ДШВ

З початку грудня внаслідок активних штурмових дій оперативний резерв РФ - підрозділи 76-ї псковської десантної-штурмової дивізії вже зазнав відчутних втрат. Це змушує ворога насичувати додаткові підрозділи для підтримки наступального потенціалу. За наявною інформацією, на напрямку Покровська росія хоче здійснити поповнення втрат до кінця січня у кілька етепів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Заголом, як зазначається, минулого тижня українські військові ліквідували та поранили 370 окупантів. Також наші військові знищили та пошкодили 86 одиниць авто- та мототранспорту, 20 гармат та САУ, знищили та посадили майже 1400 ударних БпЛА.

Також дивіться: Обличчя справжніх героїв: історія десантників, які тримали позицію 255 днів. ВIДЕО

Обстановка у Покровську

У Покровську Сили оборони стримують противника, який малими групами намагається проникнути у північну частину міста, вище залізниці, та закріпитися.

"Через наші контрдії ворогу не вдається достатньо накопичити сили у районі промзони на північному заході міста. Таким чином, ворог не здатен проводити відкриті прямі штурми Гришиного, яке наразі є однією з пріоритетних цілей в Покровській агломерації", - йдеться у повідомленні.

Натомість противник продовжує діяти малими піхотними групами, намагаючись рухатися лісосмугами та наблизитися до Гришиного з півдня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся поблизу Сіверська, Костянтинівки та у Покровську, - DeepState. КАРТА

Ситуація в Мирнограді

У Мирнограді Сили оборони стримують противника у північній частині міста.

"За останній тиждень фіксується накопичення ворожої техніки у районі населеного пункту Новогродівка, що на південь від Мирнограду. У подальшому противник планує задіяти ці сили та засоби для продовження штурмових дій, зокрема "верхнього" Мирнограду. Сил оборони працюють над своєчасним виявленням і знищенням цієї техніки", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог хоче просочитися у північну частину Покровська та накопичує сили для просування у бік Гришиного, - 7 корпус ДШВ