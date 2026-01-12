УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15413 відвідувачів онлайн
Новини Штурм РФ на Покровському напрямку
559 1

Ворог хоче просочитися у північну частину Покровська та накопичує сили для просування у бік Гришиного, - 7 корпус ДШВ

покровськ

Противник активізував спроби просочитися з допомогою штурмових груп у північну частину Покровська, що вище залізниці. Однак Сили оборони зупиняють зусилля ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зокрема, як повідомлялося, днями 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада 7 корпусу ШР ДШВ відбила атаку більш ніж 20 росіян та знищила штурмову групу.

Обстановка на напрямку

"Активні дії противник також намагається вести в районі промислової зони на північно-західних околиця міста. Ціль противника - накопичити сили для подальшого просування у бік Гришиного. Однак Сили оборони діють на випередження, застосовуючи ударні БпЛА та артилерію, не дозволяючи ворогу сконцентрувати сили та засоби або розгорнути наступальні дії", - йдеться у повідомленні.

Погодні умови

Наразі похолодання ускладнює ведення бойових дій для обох сторін. Українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур. Зокрема, організована доставка бійцям теплого одягу та індивідуальних засобів обігріву.

"Водночас логістичне забезпечення у районі бойових дій залишається складним. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси", - додають у 7 корпусі.

Автор: 

ДШВ Десантно-штурмові війська (446) Покровськ (1311) Гришине (64)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це тактика Сирського - дозволити ворогам просочитися, а потім знищувати індивідуальними дронами. А так щоб у місцях накопичення перед просочуванням знищувати? Так не можна?
показати весь коментар
13.01.2026 08:35 Відповісти
 
 