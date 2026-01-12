Враг хочет просочиться в северную часть Покровска и накапливает силы для продвижения в сторону Гришино, - 7 корпус ДШВ

Противник активизировал попытки проникнуть с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска, выше железной дороги. Однако Силы обороны останавливают усилия врага.

В частности, как сообщалось, на днях 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада 7 корпуса ШР ДШВ отразила атаку более 20 россиян и уничтожила штурмовую группу.

Обстановка на направлении

"Активные действия противник также пытается вести в районе промышленной зоны на северо-западной окраине города. Цель противника - накопить силы для дальнейшего продвижения в сторону Гришино. Однако Силы обороны действуют на опережение, применяя ударные БПЛА и артиллерию, не позволяя врагу сконцентрировать силы и средства или развернуть наступательные действия", - говорится в сообщении.

Погодные условия

В настоящее время похолодание затрудняет ведение боевых действий для обеих сторон. Украинские подразделения обеспечиваются необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур. В частности, организована доставка бойцам теплой одежды и индивидуальных средств обогрева.

"В то же время логистическое обеспечение в районе боевых действий остается сложным. Для поставок используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы", - добавляют в 7 корпусе.