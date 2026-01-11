Враг пытается создать плацдарм для наступления на Хотень, это представляет угрозу для Сум, - 78 бригада
На Северо-Слобожанском направлении в зоне ответственности 78 отдельной десантно-штурмовой бригады 7 КШР ДШВ противник пытается создать плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населенного пункта Хотень.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 78 бригады.
Какие есть угрозы?
Как отмечается, потенциально это представляет угрозу для продвижения в сторону города Сумы. Все такие попытки своевременно выявляются и срываются.
"В целом противник периодически осуществляет штурмовые действия, а также наращивает активность беспилотных систем на отдельных участках. Во время наступления пехоты враг избегает лобовых атак и пытается действовать через фланги. Против подразделений 78 ОДШБр действуют формирования 810 отдельной бригады морской пехоты и 9 мотострелкового полка России. Наша активная оборона и постоянная разведка позволяют удерживать ситуацию под полным контролем", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее в ОВ "Курск" сообщали, что враг лжет об успехе в Сумской области. Н.п. Хотинь был и остается под контролем ВСУ.
- Также отмечалось, что оккупанты пытаются продвинуться в пределах Юнаковской и Хотинской общин в Сумской области, однако их попытки безрезультатны.
- По данным пограничников, войска РФ удерживают Грабовское, но продвинуться дальше не могут.
Вони ж на кордоні.
А Хотінь за 10 км від кордону
"Наступальна операція Сил оборони України в Курській області зірвала плани росіян захопити місто Суми.
Про це https://www.youtube.com/watch?v=FXvtNtqi9JE повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єркою Литви Інгрідою Шимоніте та президентом Польщі Анджеєм Дудою."
напевно, на штучному інтелекті
ця фраза "кацапам не подобається що ЗСУ перенесли війну на землю ворога?"
якось не по-людські написана,
по-перше, не зрозуміло чому кацапам не подобається, що війна йде на землях України.
по-друге, не зрозуміло чому ЗСУ війну до нас перенесли...
не гарно якость цей zeбот галюцінує
У минулому році на Сумщині мали відбудувати систему фортифікацій загалом більш ніж на 3 млрд грн, проте жодного контракту зі створення оборонних укріплень, що проводив Департамент Сумської ОВА та Сумська служба відновлення, не завершено.