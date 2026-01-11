РУС
Новости Штурм РФ на границе Сумщины
1 230 16

Враг пытается создать плацдарм для наступления на Хотень, это представляет угрозу для Сум, - 78 бригада

Бои в Сумской области

На Северо-Слобожанском направлении в зоне ответственности 78 отдельной десантно-штурмовой бригады 7 КШР ДШВ противник пытается создать плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населенного пункта Хотень.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ 



Какие есть угрозы?

Как отмечается, потенциально это представляет угрозу для продвижения в сторону города Сумы. Все такие попытки своевременно выявляются и срываются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трегубов о похищении оккупантами 50 человек в Сумской области: Это локальная провокация, а не масштабный прорыв

"В целом противник периодически осуществляет штурмовые действия, а также наращивает активность беспилотных систем на отдельных участках. Во время наступления пехоты враг избегает лобовых атак и пытается действовать через фланги. Против подразделений 78 ОДШБр действуют формирования 810 отдельной бригады морской пехоты и 9 мотострелкового полка России. Наша активная оборона и постоянная разведка позволяют удерживать ситуацию под полным контролем", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Ранее в ОВ "Курск" сообщали, что враг лжет об успехе в Сумской области. Н.п. Хотинь был и остается под контролем ВСУ.
  • Также отмечалось, что оккупанты пытаются продвинуться в пределах Юнаковской и Хотинской общин в Сумской области, однако их попытки безрезультатны.
  • По данным пограничников, войска РФ удерживают Грабовское, но продвинуться дальше не могут.

Читайте также: Силы обороны освободили и полностью зачистили от оккупантов Безсаливку в Сумской области, - Генштаб

Автор: 

Сумы (1315) боевые действия (5434) ДШВ Десантно-штурмовые войска (311) Хотень (8)
Топ комментарии
+2
дура ******, де зараз війна на землі ворога?
показать весь комментарий
11.01.2026 14:41 Ответить
+1
дівно .. а як же "геніальна" курська операсьйон - "всьо, кіна не буде , електрічєство кончілось "?

"Наступальна операція Сил оборони України в Курській області зірвала плани росіян захопити місто Суми.
Про це https://www.youtube.com/watch?v=FXvtNtqi9JE повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єркою Литви Інгрідою Шимоніте та президентом Польщі Анджеєм Дудою."
показать весь комментарий
11.01.2026 14:27 Ответить
+1
курська операція врятувала Суми, Суджа наш!
показать весь комментарий
11.01.2026 14:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
які прикордонники?
Вони ж на кордоні.
А Хотінь за 10 км від кордону
показать весь комментарий
11.01.2026 14:31 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2026 14:27 Ответить
Вам , кацапам , не подобається що ЗСУ перенесли війну на землю ворога ?
показать весь комментарий
11.01.2026 14:38 Ответить
11.01.2026 14:41 Ответить
та то подоляківський zебот .. не варто звертати увагу
показать весь комментарий
11.01.2026 14:42 Ответить
точно zeбот?
напевно, на штучному інтелекті
ця фраза "кацапам не подобається що ЗСУ перенесли війну на землю ворога?"
якось не по-людські написана,
по-перше, не зрозуміло чому кацапам не подобається, що війна йде на землях України.
по-друге, не зрозуміло чому ЗСУ війну до нас перенесли...
не гарно якость цей zeбот галюцінує
показать весь комментарий
11.01.2026 15:14 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2026 14:30 Ответить
Саме час, зеленському, потрясти своїми "фламінгами".,знову...
показать весь комментарий
11.01.2026 14:35 Ответить
та фламінги вже палєво .. Оманській Гниді треба придумати щось нове
показать весь комментарий
11.01.2026 14:41 Ответить
А почалось все з цього
показать весь комментарий
11.01.2026 14:47 Ответить
Верховний Головнокомандуючій Зеленський профнепридатний. Цей мохнорилий гном баснями про мирні угоди та гарантії безпеки просирає території навіть без свого зрадницького плану "вільні економічні зони".
показать весь комментарий
11.01.2026 14:55 Ответить
 
 