На Северо-Слобожанском направлении в зоне ответственности 78 отдельной десантно-штурмовой бригады 7 КШР ДШВ противник пытается создать плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населенного пункта Хотень.

Какие есть угрозы?

Как отмечается, потенциально это представляет угрозу для продвижения в сторону города Сумы. Все такие попытки своевременно выявляются и срываются.

"В целом противник периодически осуществляет штурмовые действия, а также наращивает активность беспилотных систем на отдельных участках. Во время наступления пехоты враг избегает лобовых атак и пытается действовать через фланги. Против подразделений 78 ОДШБр действуют формирования 810 отдельной бригады морской пехоты и 9 мотострелкового полка России. Наша активная оборона и постоянная разведка позволяют удерживать ситуацию под полным контролем", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее в ОВ "Курск" сообщали, что враг лжет об успехе в Сумской области. Н.п. Хотинь был и остается под контролем ВСУ.

Также отмечалось, что оккупанты пытаются продвинуться в пределах Юнаковской и Хотинской общин в Сумской области, однако их попытки безрезультатны.

По данным пограничников, войска РФ удерживают Грабовское, но продвинуться дальше не могут.

