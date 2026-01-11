Ворог намагається створити плацдарм для наступу на Хотінь, це становить загрозу для Сум, - 78 бригада
На Північно-Слобожанському напрямку у зоні відповідальності 78 окремої десантно-штурмової бригади 7 КШР ДШВ противник намагається створити плацдарм для подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Хотінь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 78 бригади.
Які є загрози?
Як зазначається, потенційно, це становить загрозу для просування в бік міста Суми. Усі такі спроби своєчасно виявляються та зриваються.
"Загалом противник періодично здійснює штурмові дії, а також нарощує активність безпілотних систем на окремих ділянках. Під час наступу піхоти ворог уникає лобових атак і намагається діяти через фланги. Проти підрозділів 78 ОДШБр діють формування 810 окремої бригади морської піхоти та 9 мотострілецького полку росії. Наша активна оборона й постійна розвідка дозволяють утримувати ситуацію під повним контролем", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше в УВ "Курськ" повідомляли, що ворог бреше про успіх на Сумщині. Н.п. Хотінь був і залишається під контролем ЗСУ.
- Також зазначалося, що окупанти намагаються просунутися у межах Юнаківської та Хотінської громад на Сумщині, однак їхні спроби безрезультатні.
- За даними прикордонників, війська РФ утримують Грабовське, але просунутися далі не можуть.
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"Наступальна операція Сил оборони України в Курській області зірвала плани росіян захопити місто Суми.
Про це https://www.youtube.com/watch?v=FXvtNtqi9JE повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єркою Литви Інгрідою Шимоніте та президентом Польщі Анджеєм Дудою."
У минулому році на Сумщині мали відбудувати систему фортифікацій загалом більш ніж на 3 млрд грн, проте жодного контракту зі створення оборонних укріплень, що проводив Департамент Сумської ОВА та Сумська служба відновлення, не завершено.