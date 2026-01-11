Ворог намагається створити плацдарм для наступу на Хотінь, це становить загрозу для Сум, - 78 бригада

На Північно-Слобожанському напрямку у зоні відповідальності 78 окремої десантно-штурмової бригади 7 КШР ДШВ противник намагається створити плацдарм для подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Хотінь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 78 бригади.

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Які є загрози?

Як зазначається, потенційно, це становить загрозу для просування в бік міста Суми. Усі такі спроби своєчасно виявляються та зриваються.

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"Загалом противник періодично здійснює штурмові дії, а також нарощує активність безпілотних систем на окремих ділянках. Під час наступу піхоти ворог уникає лобових атак і намагається діяти через фланги. Проти підрозділів 78 ОДШБр діють формування 810 окремої бригади морської піхоти та 9 мотострілецького полку росії. Наша активна оборона й постійна розвідка дозволяють утримувати ситуацію під повним контролем", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше в УВ "Курськ" повідомляли, що ворог бреше про успіх на Сумщині. Н.п. Хотінь був і залишається під контролем ЗСУ.

Також зазначалося, що окупанти намагаються просунутися у межах Юнаківської та Хотінської громад на Сумщині, однак їхні спроби безрезультатні.

За даними прикордонників, війська РФ утримують Грабовське, але просунутися далі не можуть.

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