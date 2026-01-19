Силы обороны сдерживают противника в Покровске, враг не может проводить прямые штурмы Гришино, - 7-й корпус ДШВ

С начала декабря в результате активных штурмовых действий оперативный резерв РФ - подразделения 76-й псковской десантной-штурмовой дивизии уже понесли ощутимые потери. Это вынуждает врага насыщать дополнительные подразделения для поддержания наступательного потенциала. По имеющейся информации, на направлении Покровска Россия хочет осуществить пополнение потерь до конца января в несколько этапов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

В целом, как отмечается, на прошлой неделе украинские военные ликвидировали и ранили 370 оккупантов. Также наши военные уничтожили и повредили 86 единиц авто- и мототранспорта, 20 орудий и САУ, уничтожили и посадили почти 1400 ударных БПЛА.

Обстановка в Покровске

В Покровске Силы обороны сдерживают противника, который небольшими группами пытается проникнуть в северную часть города, выше железной дороги, и закрепиться.

"Из-за наших контрдействий врагу не удается достаточно накопить силы в районе промзоны на северо-западе города. Таким образом, враг не способен проводить открытые прямые штурмы Гришино, которое сейчас является одной из приоритетных целей в Покровской агломерации", - говорится в сообщении.

Вместо этого противник продолжает действовать небольшими пехотными группами, пытаясь двигаться по лесополосам и приблизиться к Гришиному с юга.

Ситуация в Мирнограде

В Мирнограде Силы обороны сдерживают противника в северной части города.

"За последнюю неделю фиксируется накопление вражеской техники в районе населенного пункта Новогродовка, к югу от Мирнограда. В дальнейшем противник планирует задействовать эти силы и средства для продолжения штурмовых действий, в частности "верхнего" Мирнограда. Силы обороны работают над своевременным обнаружением и уничтожением этой техники", - говорится в сообщении.

