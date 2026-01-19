Лица настоящих героев: история десантников, которые держали позицию 255 дней

Как выглядит человек, который провел на передовой непрерывно восемь с половиной месяцев? Как выглядит герой, который держал пункт наблюдения в "самой красной" зоне с марта по декабрь? Ответы на эти вопросы — в впечатляющем видео о боевой работе бойцов 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, главный герой с позывным "Проминь" зашел на позицию еще 31 марта. Его побратим "Вампир" присоединился позже, проведя на посту 132 дня. То, что они пережили, похоже на сценарий военного боевика, но является реальностью украинского фронта.

Жизнь под гранатами и "трофейный" быт

Позиция ребят была постоянной целью для российских штурмовиков. Во время одного из нападений оккупанты забросали пункт наблюдения десятком гранат. Именно после того боя "Проминь" на некоторое время остался на позиции один.

Однако изобретательность и профессионализм помогали не только выживать, но и вооружаться:

  • Курьезный плен: Один из вражеских штурмовиков случайно нашел позицию украинцев и... сразу сдался в плен. Так у наших бойцов появилась вражеская радиостанция, что позволило прослушивать планы врага.

  • Снайперская дуэль: Когда вражеский снайпер подошел слишком близко, он был ликвидирован. Арсенал десантников пополнился винтовкой СВД и автоматом АК-12.

После серии успешных отсечек среди оккупантов распространился слух: "Туда не лезьте — с вами что-то случится".

"Бог отвёл" и счастливый исход

Бойцы вспоминают и опасные моменты "дружественного огня". Во время одного из обстрелов жизнь "Променя" спасла обычная случайность: побратим поскользнулся во время стрельбы, и пули, предназначенные герою, прошли над головой. Сейчас они вспоминают это со смехом, но тогда все решали секунды.

Эпопея завершилась 10 декабря. Когда враг бросил все силы на массированный штурм на севере Покровска, используя колонны бронетехники и мотоциклов, внимание вражеских дронов было отвлечено. Пока российскую колонну разбивали, "Проминь" и "Вампир" спокойно вышли со своей позиции, выполнив задание на 100%.

Смотрите полную историю несокрушимости на видео:

Добре, що хоч вийшли.
19.01.2026 13:28 Ответить
Як звичайно дістануть грамоти від Зелі? Це ж не орденоносці Пікалов з Лисим.
19.01.2026 13:34 Ответить
Що за це буде їх командиру?
19.01.2026 14:02 Ответить
Нічого. Підуть замовлення в ЗМІ, щоб отакі випадки робили нормою в головах суспільства і все. Населення проковтне і буде повторювати. Чекаю коли вже будуть хвалебні статті, що українці молодці спасли Європу своїми жінками від африканців та ісламізації.
19.01.2026 14:49 Ответить
хлопчики, ви справжні! Хай у вас все буде добре!
19.01.2026 14:19 Ответить
Честь воїнам!
Діти, які стали мужніми чоловіками.
19.01.2026 14:35 Ответить
19.01.2026 15:24 Ответить
Честь та слава Героям! Уклінно дякуємо за захист України!
19.01.2026 17:24 Ответить
У мене хлопці з 21 омбр тримали позицію 283 дні
19.01.2026 18:20 Ответить
короч - їх командування похоронило,а хлопці вижили всупереч всьому.
19.01.2026 20:26 Ответить
 
 