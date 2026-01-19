Сырский посетил Покровское направление: россияне пытаются наращивать давление
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, оперативная ситуация там остается сложной.
"В районе агломерации Покровск-Мирноград продолжается изнурительное противостояние. Ежедневно здесь происходит около полусотни боевых столкновений.
Во время рабочей поездки на этом направлении работал с органами военного управления и командирами подразделений непосредственно на местах", - говорится в сообщении.
Покровск
Сырский отметил, что враг пытается наращивать давление.
"Подтягивает резервы к Покровску, ищет возможности прорыва нашей обороны как путем спорадических массированных штурмов, так и через скрытое продвижение малыми пехотными группами.
В таких условиях организация обороны требует полной информированности, гибких решений и точного расчета. Особое внимание уделили сохранению жизни личного состава и поддержанию боевых способностей подразделений", - рассказал главнокомандующий.
Сырский заслушал доклады и определил приоритетные задачи для командиров органов управления и подразделений, которые держат оборону на этом направлении.
"Основной акцент - на повышении устойчивости обороны, непрерывности логистического обеспечения, эффективности огневого поражения и слаженном взаимодействии между всеми уровнями управления. Отдал необходимые распоряжения для усиления поддержки наших воинов, в частности беспилотной составляющей.
Несмотря на сложность обстановки, украинские военнослужащие держат строй. Их профессионализм, выдержка, самоотверженность и боевая закалка не позволяют российским оккупантам реализовать намерения по прорыву к западным рубежам Донецкой области", - подытожил он.
