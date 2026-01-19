Сирський відвідав Покровський напрямок: Росіяни намагаються нарощувати тиск

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.



За його словами, оперативна ситуація там залишається складною.

"У районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння. Щоденно тут відбувається близько пів сотні бойових зіткнень.



Під час робочої поїздки на цей напрямок працював з органами військового управління та командирами підрозділів безпосередньо на місцях", - йдеться в повідомленні.

Читайте: РФ у 2026 році планує призвати до своєї армії понад 400 тисяч людей, - Сирський

Сирський зазначив, що ворог намагається нарощувати тиск.

"Підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву нашої оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

За таких умов організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку. Особливу увагу приділили збереженню життя особового складу та підтриманню бойових спроможностей підрозділів", - розповів головком.

Також читайте: Сирський заявив про підготовку нових наступальних операцій ЗСУ: "В обороні перемоги не здобудеш"

Сирський заслухав доповіді та визначив пріоритетні завдання для командирів органів управління та підрозділів, які тримають оборону на цьому напрямку.

"Основний акцент — на підвищенні стійкості оборони, безперервності логістичного забезпечення, ефективності вогневого ураження та злагодженій взаємодії між усіма рівнями управління. Віддав необхідні розпорядження для посилення підтримки наших воїнів, зокрема безпілотною складовою.



Попри складність обстановки, українські військовослужбовці тримають стрій. Їхній професіоналізм, витримка, самовідданість і бойовий гарт не дозволяють російським окупантам реалізувати наміри щодо прориву до західних рубежів Донецької області", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Шершні Довбуша" перетворили дороги біля Покровська на звалище брухту від техніки окупантів. ВIДЕО