Обличчя справжніх героїв: історія десантників, які тримали позицію 255 днів

Як виглядає людина, яка провела на передовій безперервно вісім з половиною місяців? Як виглядає герой, що тримав пункт спостереження у "найчервонішій" зоні з березня до грудня? Відповіді на ці запитання - у вражаючому відео про бойову роботу бійців 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, головний герой на позивний "Промінь" зайшов на позицію ще 31 березня. Його побратим "Вампір" доєднався пізніше, провівши на посту 132 дні. Те, що вони пережили, схоже на сценарій військового бойовика, але є реальністю українського фронту.

Життя під гранатами та "трофейний" побут

Позиція хлопців була постійною ціллю для російських штурмовиків. Під час одного з нападів окупанти закидали пункт спостереження десятком гранат. Саме після того бою "Промінь" на певний час залишився на позиції сам.

Проте винахідливість та професіоналізм допомагали не лише виживати, а й озброюватися:

Курйозний полон: Один із ворожих штурмовиків випадково знайшов позицію українців і… одразу здався у полон. Так у наших бійців з’явилася ворожа радіостанція, що дало змогу прослуховувати плани ворога.

Снайперський дуель: Коли ворожий снайпер підійшов надто близько, його було ліквідовано. Арсенал десантників поповнився гвинтівкою СВД та автоматом АК-12.

Після серії успішних відсічей серед окупантів поширилася чутка: "Туди не лізьте - бо з вами щось станеться".

"Бог відвів" та щасливий вихід

Бійці згадують і небезпечні моменти "дружнього вогню". Під час одного з обстрілів життя "Променю" врятувала звичайна випадковість: побратим підсковзнувся під час стрільби, і кулі, що призначалися герою, пройшли над головою. Зараз вони згадують це зі сміхом, але тоді все вирішували секунди.

Епопея завершилася 10 грудня. Коли ворог кинув усі сили на масований штурм на півночі Покровська, використовуючи колони бронетехніки та мотоциклів, увага ворожих дронів була відвернута. Поки російську колону розбивали, "Промінь" та "Вампір" спокійно вийшли зі своєї позиції, виконавши завдання на 100%.

Дивіться повну історію незламності на відео:

