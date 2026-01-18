С начала суток на фронте произошло 126 боестолкновений, больше всего враг давит на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 18 января, произошло 126 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 78 авиационных ударов, сбросив 199 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 5355 дронов-камикадзе и осуществили 2985 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошла одна атака захватчиков. Враг нанес один авиационный удар, сбросив две управляемые авиабомбы, осуществил 87 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

Бои на Харьковщине

Сегодня враг 10 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и в сторону Графского, Нестерного, Круглого. Два боестолкновения сейчас продолжаются.

на Южно-Слобожанском направлении, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и в сторону Графского, Нестерного, Круглого. Два боестолкновения сейчас продолжаются. На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Песчаного и в сторону Куриловки, Петропавловки, Боровской Андреевки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отбили четыре штурмовые действия в районе Ямполя и в сторону населенных пунктов Ставки, Александровка. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении враг трижды атаковал в районе населенного пункта Пазено и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня произошло 15 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Иванополье, Клебан-Бык и в сторону Берестка, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток противник 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Котлино, Удачное и в сторону Филии и Новопавловки.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 106 оккупантов, из которых 64 – безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

четыре единицы автомобильной техники,

два квадроцикла,

35 беспилотных летательных аппаратов,

девять антенн связи,

средство РЭБ,

три пункта управления,

два пункта управления БПЛА и три укрытия для личного состава противника.

Также поражены одна артиллерийская система, шесть единиц автомобильной техники, два средства РЭБ, 12 укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки захватчиков в сторону Ивановки, Нового Запорожья, Радостного. Авиаудар подвергся населенный пункт Хвыли.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 16 боестолкновений , в районах населенных пунктов Гуляйполе, Зеленое и в сторону Варваровки и Доброполья. Два из них продолжаются. Под вражескими авиаударами оказались Гуляйполе, Воздвижевка, Верхняя Терса, Зализнычное, Долинка.

, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Зеленое и в сторону Варваровки и Доброполья. Два из них продолжаются. Под вражескими авиаударами оказались Гуляйполе, Воздвижевка, Верхняя Терса, Зализнычное, Долинка. На Ореховском направлении враг дважды пытался прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Плавни. Авиаударам подверглись населенные пункты Желтая Круча и Таврическое.

На Приднепровском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

