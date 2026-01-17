117 боевых столкновений на фронте с начала суток: враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 117 боевых столкновелений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 66 авиационных ударов, сбросив 163 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 3585 дронов-камикадзе и осуществили 2857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиационных удара, сбросив восемь управляемых бомб, осуществил 64 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

Сегодня враг восемь раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанских Хуторов, Волчанска, Прилепки и в сторону Круглого и Чугуновки. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник осуществил шесть атак в сторону Петропавловки и Куриловки. Одно сражение еще продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили семь штурмовых действий в районах Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении враг один раз атаковал в районе Свято-Покровского.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня произошло 14 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Иванополья, Торского, Ильиновки и Софиевки, два боевых столкновения остаются незавершенными.

На Покровском направлении с начала суток противник 35 раз атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. В некоторых локациях бои продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 109 оккупантов, из которых 49 – безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили 10 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники, четыре антенны, два квадроцикла, один терминал спутниковой связи, 53 беспилотных летательных аппарата, станцию РЭБ.

Также поражены три артиллерийские системы, пять единиц автомобильной и одна единица специальной техники, два квадроцикла, восемь укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении украинские защитники отразили пять атак захватчиков в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода, Зеленый Гай, Сосновка. Еще одно боевое столкновение продолжается. Авиаудару подверглась Диброва.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 19 боевых столкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Доброполья, Варваровки и Зеленого. Под вражескими авиаударами оказались Рождественка, Зеленая Диброва, Долинка и Зализничное.

На Ореховском направлении враг один раз пытался прорвать нашу оборону в районе Приморского. Вражеская авиация нанесла авиаудары по Одаровке и Желтой Круче.

На Приднепровском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.