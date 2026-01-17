Поражены средства ПВО в Крыму и склад БПЛА противника в Донецке, - Генштаб

На территории временно оккупированного украинского Крыма подразделениями Сил обороны Украины поражены объекты противовоздушной обороны врага - радиолокационная станция "Небо-У" (район Евпатории) и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" (в районе Хуторка).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удар по складу в Донецке

Кроме того, на ВОТ Донецкой области, в районе Донецка поражено место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов.

"Масштабы ущерба уточняются", - уточнили в Генштабе.

Более подробная информация на данный момент отсутствует.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ракетами украинского производства поражено предприятие в Таганроге, где изготавливали БПЛА.