Поражены средства ПВО в Крыму и склад БПЛА противника в Донецке, - Генштаб
На территории временно оккупированного украинского Крыма подразделениями Сил обороны Украины поражены объекты противовоздушной обороны врага - радиолокационная станция "Небо-У" (район Евпатории) и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" (в районе Хуторка).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по складу в Донецке
Кроме того, на ВОТ Донецкой области, в районе Донецка поражено место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов.
"Масштабы ущерба уточняются", - уточнили в Генштабе.
Более подробная информация на данный момент отсутствует.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что ракетами украинского производства поражено предприятие в Таганроге, где изготавливали БПЛА.
