Поражены средства ПВО в Крыму и склад БПЛА противника в Донецке, - Генштаб

удар по ппо в крыму

На территории временно оккупированного украинского Крыма подразделениями Сил обороны Украины поражены объекты противовоздушной обороны врага - радиолокационная станция "Небо-У" (район Евпатории) и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" (в районе Хуторка).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба. 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по складу в Донецке

Кроме того, на ВОТ Донецкой области, в районе Донецка поражено место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян в Приморске на ВОТ Запорожской области, - Генштаб

"Масштабы ущерба уточняются", - уточнили в Генштабе.

Более подробная информация на данный момент отсутствует. 

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ракетами украинского производства поражено предприятие в Таганроге, где изготавливали БПЛА.

Генштаб ВС (7518) Донецьк (6351) Крым (26567)
Слава ЗСУ!!!
17.01.2026 15:20 Ответить
дуже классно все вражається на словах, А фронт сипеться і сипеться, не переб'єш нічим , результат каже сам за себе
17.01.2026 15:24 Ответить
 
 