Уражено засоби ППО в Криму та склад БпЛА противника в Донецьку, - Генштаб

удар по ппо в криму

На території тимчасово окупованого українського Криму підрозділами Сил оборони України уражено об’єкти протиповітряної оборони ворога - радіолокаційну станцію "Небо-У" (район Євпаторії) та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" (в районі Хуторка).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Удар по складу в Донецьку

Окрім того, на ТОТ Донецької області, в районі Донецька уражено місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів.

"Масштаби збитків уточнюються", - уточнили в Генштабі.

Більше інформації на цю мить не відомо. 

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ракетами українського виробництва уражено підприємство у Таганрозі, де виготовляли БПЛА.

Слава ЗСУ!!!
17.01.2026 15:20 Відповісти
дуже классно все вражається на словах, А фронт сипеться і сипеться, не переб'єш нічим , результат каже сам за себе
17.01.2026 15:24 Відповісти
Для чого це.
Milana ти на якому фронті, звідки ведеш репортаж
17.01.2026 16:03 Відповісти
Нафіга нам тут травити кацапське іпсо? То може пісок з тебе сиплеться?
17.01.2026 16:44 Відповісти
Якось скромно
17.01.2026 18:45 Відповісти
 
 