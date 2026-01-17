Уражено засоби ППО в Криму та склад БпЛА противника в Донецьку, - Генштаб

На території тимчасово окупованого українського Криму підрозділами Сил оборони України уражено об’єкти протиповітряної оборони ворога - радіолокаційну станцію "Небо-У" (район Євпаторії) та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" (в районі Хуторка).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удар по складу в Донецьку

Окрім того, на ТОТ Донецької області, в районі Донецька уражено місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів.

"Масштаби збитків уточнюються", - уточнили в Генштабі.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ракетами українського виробництва уражено підприємство у Таганрозі, де виготовляли БПЛА.