Сили оборони уразили склад боєприпасів росіян у Приморську на ТОТ Запоріжжя, - Генштаб

У ніч на 16 січня Сили оборони України уразили склад боєприпасів російських загарбників у місті Приморськ на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Також у ЗСУ уточнили результату удару по підприємству "Атлант Аеро" у російському Таганрозі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 16 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу боєприпасів підрозділу зі складу 76 десантно-штурмової дивізії (м. Приморськ, тимчасово окупована територія Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання в ціль. Масштаби збитків уточнюються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБС "блеканули" Маріуполь та вдарили по складу РФ у Макіївці, - Мадяр. ВIДЕО

Таганрог

Крім того, уточнено результати удару по підприємству "Атлант Аеро" (м. Таганрог, Ростовська область, РФ).

Підтверджено пошкодження цеху кінцевого складання БпЛА, двох виробничих цехів, а також адміністративної будівлі підприємства.

Нагадаємо, що 13 січня 2026 року Сили оборони України завдали удару ракетами українського виробництва по підприємству "Атлант Аеро".

На цьому об'єкті здійснюється повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів типу "Молнія", а також виготовлення комплектувальних виробів до БпЛА "Оріон" для потреб окупаційних військ РФ.

Також читайте: Наслідки удару Сил оборони по заводу з виробництва дронів у російському Таганрозі. СУПУТНИКОВІ ФОТО