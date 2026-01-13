СБС "блеканули" Маріуполь та вдарили по складу РФ у Макіївці, - Мадяр. ВIДЕО

Сили безпілотних систем завдали ударів по енергооб'єктах на окупованій Донеччині.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

"Птахи СБС "блеканули" Маріуполь та знищили склад РАО 51 А у Макіївці в ніч 12-13 січня", - зазначив він.

Енергетика

Так, атаковано ПС "Мирна" 330 кВ в Маріуполі - ключовий системний вузол у системі енергопостачання та транзитна станція для ПС "Азовської".

Під ударом також ПС "Азовська" 220 кВ (Старий Крим, ТОТ) - критичний елемент енергозабезпечення промисловості регіону М. у інтересах ВПК.

Військові об'єкти

Воїни уразили БП РАО (ракетно-артилерійського озброєння) 51 Армії (Макіївка, ТОТ), а також ПТД окупанта на території нафтобази (Макіївка, ТОТ).

Операції провели захисники 1 ОЦ СБС та батальйону "Кайрос" 414 бригади Птахи Мадяра у координації новоствореного Центру глибинного ураження Угруповання СБС.

Маріуполь (3223) обстріл (33600) Бровді Роберт Мадяр (105)
круто, "Птахи" "блеканули" Маріупіль, а що це дало, скільки це коштувало?
13.01.2026 12:10 Відповісти
Коштувало 2 чи 3 дрони. Дало блекаут свинособак.
13.01.2026 12:26 Відповісти
Дуже добре, шановний пане Броуді.
13.01.2026 12:12 Відповісти
круто, а масквабад, курськ, брянськ, орел, ростов-на-дону, самі себе блекануть, а ми будем бити по окупованим замість так званої росії, краще б і не озвучували...в масквабаді мабуть поаплодували навіть, і сказали добре, що не по нас...
13.01.2026 12:14 Відповісти
хіба, що це тренування перед ростовом, а далі перед масквабадом, тоді аплодую, але в Києві люди мерзнуть, а в масквабаді цьому радіють, бо знають, що фламіного - голий
13.01.2026 12:15 Відповісти
я так розумію по українській території бпла літають на старлінку. А по кацапії Маск каже ніззя. Тому немає таких ефектних ударів по рф.
13.01.2026 12:18 Відповісти
Так, але є системи, навігації по геоданим, не обов'язково керувати БпЛА на кожному етапі польоту, тим паче для ударів по стаціонарнім цілям.
13.01.2026 12:54 Відповісти
Та може нічого він і не каже, просто відключене геопокриття, бо він там не продається + була новина, що в Ірані нелегальні старлінки опозиції навчилися глушити.
13.01.2026 12:57 Відповісти
Пітєр, мацкву, клін, зєлєноград, растов- оце треба "блекаутить", головне Пітєр та мацква- на всі іньші міста кацапам пох7й.
13.01.2026 12:18 Відповісти
а там є нашолюдя?
13.01.2026 12:29 Відповісти
Шкода, шо на мирній третій трансформатор не добили.
13.01.2026 12:55 Відповісти
Бо Москву заборонено чіпати!
Бо Москва століца родіни гундосого зе!малороса.
13.01.2026 13:05 Відповісти
Потрібно і Макіївку з Донецьком гасити, бо там дуже світле життя. Хоч і без води.
13.01.2026 13:42 Відповісти
Андрій Іларіонов наводив статистику, що смертність серед чоловіків призовного віку в ордло в 5 разів вище ніж в Україні - тобто всі їхні чоловіки воюють проти нас
13.01.2026 15:28 Відповісти
 
 