СБС "блеканули" Маріуполь та вдарили по складу РФ у Макіївці, - Мадяр. ВIДЕО
Сили безпілотних систем завдали ударів по енергооб'єктах на окупованій Донеччині.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
"Птахи СБС "блеканули" Маріуполь та знищили склад РАО 51 А у Макіївці в ніч 12-13 січня", - зазначив він.
Енергетика
Так, атаковано ПС "Мирна" 330 кВ в Маріуполі - ключовий системний вузол у системі енергопостачання та транзитна станція для ПС "Азовської".
Під ударом також ПС "Азовська" 220 кВ (Старий Крим, ТОТ) - критичний елемент енергозабезпечення промисловості регіону М. у інтересах ВПК.
Військові об'єкти
Воїни уразили БП РАО (ракетно-артилерійського озброєння) 51 Армії (Макіївка, ТОТ), а також ПТД окупанта на території нафтобази (Макіївка, ТОТ).
Операції провели захисники 1 ОЦ СБС та батальйону "Кайрос" 414 бригади Птахи Мадяра у координації новоствореного Центру глибинного ураження Угруповання СБС.
Бо Москва століца родіни гундосого зе!малороса.