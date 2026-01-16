Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян в Приморске на ВОТ Запорожья, - Генштаб

В ночь на 16 января Силы обороны Украины нанесли удар по складу боеприпасов российских захватчиков в городе Приморск на временно оккупированной части Запорожской области. Также в ВСУ уточнили результаты удара по предприятию "Атлант Аэро" в российском Таганроге.

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 16 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по складу боеприпасов подразделения из состава 76 десантно-штурмовой дивизии (г. Приморск, временно оккупированная территория Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание в цель. Масштабы ущерба уточняются.

Таганрог

Кроме того, уточнены результаты удара по предприятию "Атлант Аэро" (г. Таганрог, Ростовская область, РФ).

Подтверждено повреждение цеха конечной сборки БПЛА, двух производственных цехов, а также административного здания предприятия.

Напомним, что 13 января 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар ракетами украинского производства по предприятию "Атлант Аэро".

На этом объекте осуществляется полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов типа "Молния", а также изготовление комплектующих изделий к БПЛА "Орион" для нужд оккупационных войск РФ.

