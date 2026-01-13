СБС "блеканули" Мариуполь и ударили по складу РФ в Макеевке, - Мадяр. ВИДЕО
Силы беспилотных систем нанесли удары по энергообъектам в оккупированной Донецкой области.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.
"Птицы СБС "блеканули" Мариуполь и уничтожили склад РАО 51 А в Макеевке в ночь с 12 на 13 января", - отметил он.
Энергетика
Так, атаковано ПС "Мирная" 330 кВ в Мариуполе - ключевой системный узел в системе энергоснабжения и транзитная станция для ПС "Азовской".
Под ударом также ПС "Азовская" 220 кВ (Старый Крым, ТОТ) - критический элемент энергообеспечения промышленности региона М. в интересах ВПК.
Военные объекты
Воины поразили БП РАО (ракетно-артиллерийского вооружения) 51 Армии (Макеевка, ТОТ), а также ПТД оккупанта на территории нефтебазы (Макеевка, ТОТ).
Операции провели защитники 1 ОЦ СБС и батальона "Кайрос" 414 бригады Птахи Мадяра в координации с новосозданным Центром глубинного поражения Группировки СБС.
