СБС "блеканули" Мариуполь и ударили по складу РФ в Макеевке, - Мадяр. ВИДЕО

Силы беспилотных систем нанесли удары по энергообъектам в оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Птицы СБС "блеканули" Мариуполь и уничтожили склад РАО 51 А в Макеевке в ночь с 12 на 13 января", - отметил он.

Энергетика

Так, атаковано ПС "Мирная" 330 кВ в Мариуполе - ключевой системный узел в системе энергоснабжения и транзитная станция для ПС "Азовской".

Под ударом также ПС "Азовская" 220 кВ (Старый Крым, ТОТ) - критический элемент энергообеспечения промышленности региона М. в интересах ВПК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы беспилотных систем атаковали командный пункт ГРУ в Бердянском: ликвидировано 51 рашиста. ВИДЕО

Военные объекты

Воины поразили БП РАО (ракетно-артиллерийского вооружения) 51 Армии (Макеевка, ТОТ), а также ПТД оккупанта на территории нефтебазы (Макеевка, ТОТ).

Операции провели защитники 1 ОЦ СБС и батальона "Кайрос" 414 бригады Птахи Мадяра в координации с новосозданным Центром глубинного поражения Группировки СБС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 412-я бригада NEMESIS поразила российскую РЛС 9С32 в Донецкой области. ВИДЕО