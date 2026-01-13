РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 733 13

СБС "блеканули" Мариуполь и ударили по складу РФ в Макеевке, - Мадяр. ВИДЕО

Силы беспилотных систем нанесли удары по энергообъектам в оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

"Птицы СБС "блеканули" Мариуполь и уничтожили склад РАО 51 А в Макеевке в ночь с 12 на 13 января", - отметил он.

Энергетика

Так, атаковано ПС "Мирная" 330 кВ в Мариуполе - ключевой системный узел в системе энергоснабжения и транзитная станция для ПС "Азовской".

Под ударом также ПС "Азовская" 220 кВ (Старый Крым, ТОТ) - критический элемент энергообеспечения промышленности региона М. в интересах ВПК.

Военные объекты

Воины поразили БП РАО (ракетно-артиллерийского вооружения) 51 Армии (Макеевка, ТОТ), а также ПТД оккупанта на территории нефтебазы (Макеевка, ТОТ).

Операции провели защитники 1 ОЦ СБС и батальона "Кайрос" 414 бригады Птахи Мадяра в координации с новосозданным Центром глубинного поражения Группировки СБС.

Топ комментарии
+9
Коштувало 2 чи 3 дрони. Дало блекаут свинособак.
показать весь комментарий
13.01.2026 12:26 Ответить
+7
Дуже добре, шановний пане Броуді.
показать весь комментарий
13.01.2026 12:12 Ответить
+5
круто, "Птахи" "блеканули" Маріупіль, а що це дало, скільки це коштувало?
показать весь комментарий
13.01.2026 12:10 Ответить
круто, а масквабад, курськ, брянськ, орел, ростов-на-дону, самі себе блекануть, а ми будем бити по окупованим замість так званої росії, краще б і не озвучували...в масквабаді мабуть поаплодували навіть, і сказали добре, що не по нас...
показать весь комментарий
13.01.2026 12:14 Ответить
хіба, що це тренування перед ростовом, а далі перед масквабадом, тоді аплодую, але в Києві люди мерзнуть, а в масквабаді цьому радіють, бо знають, що фламіного - голий
показать весь комментарий
13.01.2026 12:15 Ответить
я так розумію по українській території бпла літають на старлінку. А по кацапії Маск каже ніззя. Тому немає таких ефектних ударів по рф.
показать весь комментарий
13.01.2026 12:18 Ответить
Так, але є системи, навігації по геоданим, не обов'язково керувати БпЛА на кожному етапі польоту, тим паче для ударів по стаціонарнім цілям.
показать весь комментарий
13.01.2026 12:54 Ответить
Та може нічого він і не каже, просто відключене геопокриття, бо він там не продається + була новина, що в Ірані нелегальні старлінки опозиції навчилися глушити.
показать весь комментарий
13.01.2026 12:57 Ответить
Пітєр, мацкву, клін, зєлєноград, растов- оце треба "блекаутить", головне Пітєр та мацква- на всі іньші міста кацапам пох7й.
показать весь комментарий
13.01.2026 12:18 Ответить
а там є нашолюдя?
показать весь комментарий
13.01.2026 12:29 Ответить
Шкода, шо на мирній третій трансформатор не добили.
показать весь комментарий
13.01.2026 12:55 Ответить
Бо Москву заборонено чіпати!
Бо Москва століца родіни гундосого зе!малороса.
показать весь комментарий
13.01.2026 13:05 Ответить
Потрібно і Макіївку з Донецьком гасити, бо там дуже світле життя. Хоч і без води.
показать весь комментарий
13.01.2026 13:42 Ответить
 
 